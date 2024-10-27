阿堂鹹粥其實一直都是我的口袋名單,只是計畫總是趕不上變化.

所以這次台南行的第一站,排除所有困難,就是來阿堂鹹粥吃早餐,朝聖一下.

每次提起阿堂鹹粥,都是在調整售價時,又上了新聞版面.

雖然都會引起很大的爭議,但是透過各大媒體的報導,我覺得有達到宣傳的效果.

仔細查了一下地址,才知道原來我和阿堂鹹粥已經擦身而過好多次.

我從來沒有很認真去搜尋阿堂鹹粥,甚至連這次也只是出發前確認好地址而已.

抵達後,我才發現阿堂鹹粥的店舖原來是這樣的,和我想像的有一點點的落差.

我一直以為會是一間透天厝的店面.....

初次見到阿堂鹹粥,就是一間看起來像是鐵皮搭建的店面.

右邊這裡應該是最早的攤位,點餐和收銀都在這裡.

如果這位人客是一個人來,天氣狀況許可下,我還蠻建議坐在攤位前的這幾個位置,感覺會比較有氣氛.

因為我有發現,有些在地人客都喜歡坐在這裡.

機車路邊停好,板凳一拉,就直接點餐.

整個動作如行雲流水般順暢,一看就是在地老饕.

但是天氣比較炎熱時,當然還是旁邊有冷氣的位置比較舒服.

兩層樓的鐵皮屋,外面蓋著透明的塑膠布.

天熱時放下來可以開冷氣,天涼時應該就會捲起來,吹吹自然的風.

這裡的用餐空間比較舒適,所以大部份的人客都會選擇坐在這裡.

阿堂鹹粥的價目表,一目了然.

阿堂鹹粥店門口可以停車的位置不多,但是店家很細心的將附近停車的位置標示出來.

免得各位人客吃碗鹹粥,還要另外加上一張紅單,那就虧大了.

上菜囉....

綜合鹹粥

阿堂鹹粥只有三種,分別是𩵚魠鹹粥,虱目鹹粥和綜合鹹粥.



如果不知道要吃什麼口味的鹹粥,那就點碗綜合鹹粥吧.

阿堂鹹粥是屬於飯泡湯,不適那種煮到爛的廣東粥.

鹹粥裡有𩵚魠魚,虱目魚肉,虱目魚皮,蚵仔,韭菜和蒜頭酥,份量蠻多的.

油條

鹹粥配油條,我不知道是誰發明的,但是真的很搭.

如果各位人客要單吃油條也行,但是會覺得有點老,沒有酥脆感.

可以將油條放到粥裡,讓油條變得軟爛一點,跟著鹹粥一起吃.

吸滿鹹粥湯汁的油條,又是另外一種風味,真的很好吃.

左邊有點黑黑的是煎魚腸.

煎魚腸

魚的內臟,我大概只吃過魚卵和眼睛,魚腸還真的是第一次嘗試.

好像會點煎魚腸的人客不太多,但是這個口感有點酥脆,沒有什麼腥味.

再沾點胡椒鹽,也是蠻不錯吃的,值得一吃.

右邊就是煎魚肚.

煎魚肚

虱目魚出名的魚刺多,不過處理得好,是吃不到魚刺的.

煎魚肚的功夫要好,煎得外香酥內鮮嫩,才是好功夫.

都來到阿堂鹹粥了,除了鹹粥是必點的之外,更是不能錯過虱目魚肚.

不管是喜歡吃魚肚湯或是煎魚肚,真的不能錯過.

以上是這次的餐點,各位人客可以自由搭配.

台南人對於美食的定義,永遠的自家巷口的最好吃.

台南的鹹粥何其多,阿堂鹹粥能夠開業至今,絕對有一定的水準,才能滿足挑嘴的台南人.

撇開價錢不說,用料實在,功夫不馬虎,確實是蠻不錯的吃的,真的值得推薦.

溫馨提醒,想吃鹹粥要趁早.

晚來,你就知道.......