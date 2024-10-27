難得涼爽的連假午後

去了趟許願已久的三貂嶺走走



一間不在地圖上的咖啡店引起我的興趣

果然是彎彎繞繞、來回折返不下數次才按圖索驥地找著它的身影



一幢看似廢墟的水泥建築

鐵絲凹折的店名被兩側纏繞的樹枝半掩著

好似不想讓人一親芳澤

約莫下午3點多的時間

店內已人滿為患

不是獨身前來就是攜家帶眷

好在這日的天氣頗為涼爽

在幾近室外的座位區還算舒適

店內看似凌亂但卻又自成一格的擺設頗有趣味

勉強剩最後一張位於角落的位子

沒得選擇也只好乖順入座

點了杯單品手沖以及磅蛋糕

店員送上餐點時還不忘交代

因桌面緊鄰牆面較會有螞蟻出沒

要我們趕緊將蛋糕吃完~哈

果不其然，就在我們細細品味蛋糕美味的同時

螞蟻朋友們也不惶多讓地爭先恐後來到蛋糕盤附近走動(可想而知後面的故事發展嘍~~有密集恐懼症的就別多想啦)

賞味日:2024.10.11

Cafe Hytte

地址:新北市瑞芳區魚寮路113號



檢視較大的地圖

營業時間:週一~週五:12:00-17:00(六、日公休)

備註:毛孩友善、無預約訂位、無冷氣、無WIFI、無廁所



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