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廢墟咖啡-Cafe Hytte

And小姐 人氣：32
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窩客好文

And小姐

發表篇數：27篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Cafe Hytte
place新北市瑞芳區魚寮路113號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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難得涼爽的連假午後
去了趟許願已久的三貂嶺走走

一間不在地圖上的咖啡店引起我的興趣
果然是彎彎繞繞、來回折返不下數次才按圖索驥地找著它的身影

廢墟咖啡-Cafe Hytte
一幢看似廢墟的水泥建築
鐵絲凹折的店名被兩側纏繞的樹枝半掩著
好似不想讓人一親芳澤
約莫下午3點多的時間
店內已人滿為患
不是獨身前來就是攜家帶眷
好在這日的天氣頗為涼爽
在幾近室外的座位區還算舒適
店內看似凌亂但卻又自成一格的擺設頗有趣味

廢墟咖啡-Cafe Hytte廢墟咖啡-Cafe Hytte

勉強剩最後一張位於角落的位子
沒得選擇也只好乖順入座
點了杯單品手沖以及磅蛋糕
店員送上餐點時還不忘交代
因桌面緊鄰牆面較會有螞蟻出沒
要我們趕緊將蛋糕吃完~哈
果不其然，就在我們細細品味蛋糕美味的同時
螞蟻朋友們也不惶多讓地爭先恐後來到蛋糕盤附近走動(可想而知後面的故事發展嘍~~有密集恐懼症的就別多想啦)

廢墟咖啡-Cafe Hytte

賞味日:2024.10.11

Cafe Hytte
地址:新北市瑞芳區魚寮路113號

檢視較大的地圖

營業時間:週一~週五:12:00-17:00(六、日公休)
備註:毛孩友善、無預約訂位、無冷氣、無WIFI、無廁所
 

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文章標籤
三貂嶺咖啡 cafehytte 廢墟咖啡 三貂嶺 毛孩友善 手沖單品
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