早安 越南 Chào buổi sáng Việt Nam

2024越南之旅第3天(2024/10/19)，今天因為車程的關係，所以一早7點半準備出發！

而到美山聖地的車程大約1小時又20分，天氣狀態還不錯，真是感謝我的老天爺！

今天的早餐就在飯店的1樓，而這一家河內/溫德姆花園飯店 Wyndham Garden Hanoi ，我們將連續住2晚，整體的早餐菜色還不錯，一樣是 Buffet 的方式，入座之後，拿取自己喜愛的早餐~~用餐囉~~

今天參訪①美山聖地，這是一座古老的印度教寺廟建築群，興建的歷史可以追溯到4世紀至13世紀之間，這裡也是被稱為是：越南小吳哥窟。

世界遺產：美山聖地｜登錄年份：1999年。

從大門口前往保護區，有一段的路途距離，因此需要乘坐電動車，要不然走路上去的話，腳程大約要30分鐘。

而一走入美山聖地，你將發現這裡散發著神秘的魅力和遙遠歷史的遺跡。

整座寺廟的建築物，被山脈以及綠色的山谷給包圍，給人一種與世隔絕卻又令人敬畏的感覺。

當我們漫步在廢墟中，真的很佩服古老的工匠的手藝，這裡的每一塊磚石都是用砂漿所粘合，完全沒有現代的建築技術，卻能夠建造而成。

▼林伽(右上)：是濕婆教中印度教神濕婆的抽象或非偶像代表。

這些建築物的裝飾圖案都跟印度教有關係，大部分都是濕婆和毘濕奴等神靈雕刻，可以讓現在的人們一窺佔那時婆人的精神生活。

而當初在越戰期間，這裡曾經被美軍轟炸過，70座寺廟及古塔中，只剩下20座倖免於難保存下來。

不過儘管如此，隨著戰爭時間的流逝，這裡依舊保有當時閃耀殘存的輝煌，來到這邊會給人們一種氣氛平和近乎虔誠的氛圍。

每走一步探訪，彷彿像是回到過去，像是一種自然和靈性的古老傳說連結。

這裡的寺廟大多是紅磚堆積而組合，雕刻方式則是占婆工匠將磚塊直接雕刻成磚牆，在那古老的時期，真的是一種精湛的工藝技術。

這裡另外還有整點的占婆舞蹈秀(採隨機入座、無料觀看)，可以欣賞 Apsara Dance 仙女舞和傳統音樂表演，沉浸在傳統占婆表演藝術中。

而回程依舊是坐電動車回到入口處。

中午我們來到②Hoi an’s memories Restaurant 海鮮餐廳用餐，一走進這個餐廳的庭院，設計上非常有熱帶的南洋風，高大的椰子樹+竹製品裝飾，還有鞦韆可以乘坐。

入座之後，服務人員先端出今天中午的海鮮大餐食材，先讓我們用手機拍照，後續拿去廚房烹煮。

這裡餐廳特色是螃蟹讓你吃到飽，而我們整整嗑了4大盤。(10人一桌)

當然按慣例！每天中午用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以無料擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供冰塊服務(無料)。

除了海鮮之外，這裡的火鍋料理添加了類似王子麵，而湯頭有了當地蔬菜熬煮，味道上也蠻鮮甜，整體上不錯吃。

吃飽飽之後，我們即將來上一場③迦南島的傳統竹籃船之旅，就這樣子穿梭在水椰林間，一起來趟原始生態冒險吧！

並且還可以體驗釣螃蟹的活動，聽說行程相當豐富。

這裡的傳統竹桶船限制除了船家之外，只能搭乘*2位旅客，一定要穿上救生衣，以策安全！

真的很難想像竹子編織而成的圓形船，可以這樣子穿越在這一條河道上。

這裡密布著水椰林，前進中~~

像是穿越了原始自然生態風光，彷彿回到了過去，體驗了這裡居民原本的生活，現場還有八卦網拋網抓魚示範。

隨著水道蜿蜒，加上船家高超的操控技巧，我們就這樣子一路向前！

而且船家三不五時吶喊：台灣number one，害我頻頻笑場，真的是有他鄉遇故知的感覺。

到了河道的中間，這裡的小帥哥還可以表演竹桶船360°的旋轉秀，不管是搭乘來賓旋轉或是個人的旋轉秀，都超級厲害！

不過~~這樣子轉一次下來，如果是我的話，應該會頭暈了。

耳旁傳來的音樂竟然是台灣陳小雲的愛情恰恰舞蹈版！？

這也真的是太台灣化了，又帶來了一陣驚喜，你以為只有這樣子嗎！？

大夥們漸漸的靠攏在一起，此時另外一位小帥哥演唱著國語歌：小蘋果，以及台語歌：愛拚才會贏，並邀現場的來賓一起來高歌，如果覺得喜歡，可以給小費+掌聲鼓勵鼓勵。

來到這裡也可以體驗當地釣螃蟹活動，只是這裡的螃蟹太厲害了！

本來有釣到第1隻，不過~~他卻突然的跳下去，因此共估。

還是船家比較厲害，連續釣了2隻，後續要離開，還是把他放回河中。

只是當我喊共估的時候，船家也跟著我一起喊：共估！共估！有點爆笑的感覺。

上岸之後，我們驅車前往下一站④會安Ana Spa ！

我們要來體驗道地的越南式按摩，這也是人家第一次嘗鮮體驗，還要脫光光~~有點害羞！喂~~

其實還是有穿著褲子啦，(更換會館提供短褲)，因為無法拍攝按摩畫面，所以簡略用文字帶過...

這裡的費用一人是1,000塊台幣(包含小費)，進入按摩區後先更換衣服；包包+衣服可以存放置物箱內。(可以上鎖)

我們這個區域男生8個人一間，女生是4人一間，服務小姐會先幫我們洗腳後擦拭，再趴按摩床上。

這一次的體驗讓我覺得舒爽，而且小姐會適當用中文詢問按摩的力道是否要加重！？減輕！？

在按摩的過程中，也會適當的加入香精油，讓濃郁的香味，增強按摩的力道，整體下來一掃身心的疲倦。

後續則是用熱毛巾幫我們在擦拭，事後結束還有一杯熱茶跟乾燥薑片可以飲用，超好服務的內容，推薦！

按摩完畢我們前往⑤會安印象主題樂園 Hoi An Memories Land，這個公園設計的十分的優雅，有傳統的越南建築物。

當你踏入的時候，彷彿讓遊客回到的過去，像是喚起了老會安充滿活力、熙熙攘攘的氛圍。

而這裡的主題餐廳⑥Nhà hàng Nón Lá，他的內外觀竟然是竹子興建而成，聽說設計的靈感來自越南斗笠，是不是很特別。

而且園區內不定時還有小表演，吸引人們目光，個人覺得蠻不錯的。

餐點也是道地的越南菜，用完餐之後，趁著還有空檔，前往園區內走走。

按慣例！也是每天晚上用餐，每人皆有*1罐啤酒｜可樂｜七喜可以無料擇一。

📌小提醒：餐廳都會提供▼冰塊服務｜無料。

⑦會安回憶秀被稱為是越南最壯觀的表演之一，融合了越南傳統和當代藝術形式展現，搭配音樂、聲光在大舞台上生動地演出會安的過往歷史。

神奇的是露天劇場沿著河流而建，讓自然環境成為表演的一部分，水面倒映著耀眼的燈光和充滿活力的色彩，一點也不輸給中國廣西桂林的印象劉三姐秀。.

每天晚上20:00點準時展演，而今天適逢農曆15左右，當月亮高掛跟現場道具帆船呈現一體，感覺好像是回到那400百年前，跨越時空~~與那古老的會安相見！

故事將會分5個階段展演，讓人們可以親眼的目睹會安的古老貿易中心以及時代的演變，這一場秀個人覺得非常的值得！如果有來這裡一定要來觀看。

舞者在水上舞台上優雅地移動，他們精緻的服裝反映了越南豐富多彩的傳統，整體的戲劇在編排上，創造了一種情感和視覺上迷人的體驗，充分的展現出古老會安的豐富文化。

戶外的表演，總計超過500多位的表演者演出，不管是在編劇、舞蹈、音樂種種設計上，呈現多樣化的古老會安傳說。

而現場也會有發放小禮物的活動，很幸運的我拿到的一個小鑰匙圈。

舞台兩邊下方螢幕有一些簡介解說，語言呈現越南文、英文、韓文、中文，短篇介紹下一段的表演內容。

也藉由大型道具的佈置展演，生動的呈現會安古鎮的黃金輝煌歲月~~

加上這裡有會安的老建築襯托，表演者身著傳統越南奧黛服飾，搭配現在的舞蹈技術以及燈光投射，讓人們在21世紀裡，可以探索到過去400年輝煌的歲月。

看完之後個人覺得有點感動！並熱烈的給予掌聲回報，謝謝您們今天帶來這麼完美的演出。

看完之後~~我們漫步在公園內，公園內還設有複製建築物，粉古色古香，特別的是這裡還有穿著傳統服裝的model，可以跟她們一起拍照(無料)，羞~~

晚上依舊是入住⑧河內/溫德姆花園飯店 Wyndham Garden Hanoi ，幸運的是回到飯店，10點45分才下起大雨來。

晚安 越南 Buổi tối vui vẻ Việt Nam

🏃10/19當日步數： 12,610步

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