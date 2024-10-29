火車環島第五站，我們來到台東，來台東建議一定要在巿區住上一晚，才能好好享受台東在地美食，這次選擇路得行旅，傳說中庭內有座會呼吸的天井，真的超美超療癒的，到處都設有座位區及共享廚房，讓我們可以免費泡茶、泡咖啡，看書聽音樂，就算待一整天也不無聊，它位於台東巿區，走路約15分鐘到鐵花村，約10分鐘到海濱公園，地理位置優越，我們沿路品嚐榕樹下米苔目、幸福綠豆湯、徑廣東路蔥油餅、老東芳青草茶、林家臭豆腐、阿鋐炸雞、客來吃樂、參加鐵花村音樂市集，台東鐵花燈之祭，愈晚愈熱鬧，愈夜愈美麗，早晨可至Lane28 Brunch享用早餐、秒殺水煎包，真是好逛好吃又好買，找一天一起來台東慢活輕旅行吧～

路得行路-旅人的家旅行的路，60年前這裡曾是曾是風華一時的台東寶桑省都旅社，經改造後中庭居然成為一座綠意盎然的植物天井。影片分享

這座開放式的建築，沒有過多的華麗裝潢，有的就是大自然空氣、陽光、植物和水。你可以悠閒地在此享受美好的空間。影片分享

相信你來台東，是為了來看看台東的美，在旅程中收穫當地的風景、美食、人文等在地的美好，所以館內房間皆沒有提供電視。

台東火車站必拍：我愛台東舉牌小人

台東最新美拍景點：台東鐵花燈之祭-帶我去月球。

還有十二星座、巨型太空人、太陽系行星探索等6大主題區域

住宿一個人給100元餐卷，可以去合作的店家換，選擇自己喜歡的店家全額扺用，還蠻方便的。

我們選擇Lane28 Brunch享用早午餐，早上7:00就開，用餐環境乾淨舒適。

額外驚喜！每人招待春一枝冰棒享用～

館內提供相當多座位區，有懒人沙發區、和室區、高腳椅、露營椅等可以隨意而坐，感受旅行的美好！現場也有書報、雜誌、Wi-Fi 等免費使用喔。

住宿：輕旅雙人房，約2.5坪，擁有獨立衛浴，空間較小。

中庭天井的設計，讓我們一開門就可以享用大自然的空氣，早晨空氣清新，超舒壓的～

還有共享廚房免費使用～

真的超愛它的公共空間，讓人有放鬆度假的感覺～

泡杯茶、看本書，聽音樂，享受放空慢活的感覺～

周邊美食：榕樹下米苔目，每到用餐時間總是人潮滿滿。

每回來台東必吃：湯/乾米苔目小碗55元，大碗60元。

周邊美食：徑廣東路蔥油餅：當天去太晚，蔥油餅居然賣完，點了黑輪、豬血湯便宜又好吃。

黑輪一條10元銅板美食。

周邊美食：幸福綠豆湯，祖傳三代的近六十年的老店，來一碗傳承幸福的味道～

綠豆湯25元，傳統記憶中的老滋味

相比之下，我更愛它的挫冰，可以任選四種配料50元，料多味美，冰很細很好吃。

周邊美食：客來吃樂

招牌必點：大腸蚵仔麵線，傳統在地美食。

招牌必點：黑糖桂圓綠豆蒜55元，有冰的和熱的可以選，建議兩人共食，超大碗的～

吃飽散步至鐵花村巿集

台東最新美拍景點：台東鐵花燈之祭

尋找12星座～

台東正氣路美食一條街，台東必吃：林家臭豆腐60元。

台東必吃：阿鋐炸雞

台東必吃：老東芳青草茶

周邊美食：Lane28 Brunch

最新DM，實際DM以店家為主。可以用扺用券，超過補差價。

一樓用餐區

二樓用餐區，座位寬敞舒適。

兩人豐盛的早餐，每人平均百元初就能享用。

台東必吃：秒殺水煎包。

均一價18元，皮酥內軟，裡面有滿滿的高麗菜，相當好吃～

中華會館就在路口，路得行旅走路約一分鐘即可到站牌，搭乘巿區觀光循環線。

台東火車站搭循環線公車即可到達路得行旅。

台東車站必拍：我愛台東舉牌小人

第一次火車環島之旅-台東站，到處都充滿美好的回億～

夏天來台東，真的好熱喔，來杯青草茶降火吧～

搭乘新自強415票價96元台東池上0941-10:10 29分，繼續我們的火車環島旅行～

花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

路得行旅國際青年旅館 台東1館：台東縣台東市廣東路162號

台東美食：

幸福綠豆：台東縣台東市中正路164號；營業時間：11:00-18:00

徑廣東路蔥油餅台東縣台東市廣東路121號；營業時間：14:00-20:30（周日公休）

榕樹下米苔目：台東市中華路一段360號；營業時間：10：30-14：30；17：00-19：30（周三公休）

林家臭豆腐：台東縣台東市正氣路130號；營業時間：14:00-20:00

阿鋐炸雞：台東縣台東市正氣路163號；營業時間：11:00-23:00（周二公休）

台東-老東芳青草茶 - ( 旗艦店 ）：台東縣台東市正氣路138號；營業時間：09:00-23:00

客來吃樂：台東縣台東市新生路218號；營業時間：10:00-20:00

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