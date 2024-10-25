『歲月褪去風華，留下一席悠雅寧靜』這是LAFETE．法月在官網上關於我們的第一句話，如果說法月是台中純法式餐廳的始祖之一，應該沒有人敢say no！在台中已經開業10多年，法月到目前依然深受大家的喜愛，包括我們也在其中～



二年多前才搬家到存中街後的法月，承襲原有老屋的樣貌，沒有太多的過度裝潢，讓人可以在法月用餐時感受一抹安靜放鬆的氣息



LAFETE．法月

地址： 台中市西區存中街39巷2-1號

電話：04 2373 0111

營業時間：12:00-14:30 ; 18:00-22:00 ; 週一公休

線上預約：https://pse.is/6l6zgp

FB：https://www.facebook.com/Lafete39/

IG：https://www.instagram.com/lafete.39/



位址鬧中取靜的法月在巷子外旁就有收費停車場可以停車，記得進來巷弄後不要大聲喧嘩，避免吵到附近住戶



LAFETE．法月│用餐環境

走進法月大門後，會先看到座落在庭院中間的玻璃屋，稍微繞過一段綠色的世外桃源，跟著路上做得活靈活現的小白兔，就可以來到法月內用區的門口



別忘了回頭一看，還可以看到好幾層樓高的大樹，和老屋一起同享空間，也增加了充滿綠意的林蔭之美



依照約定時間準時入座，自然光透過落地窗不刺眼的撒進室內，寧靜典雅的氛圍讓人忍不住說起話來都輕聲細語起來🙈







稍微逛一下餐廳內的佈景，可以看到法月展示當代藝術品以及店內使用的優質茶品



喜歡法月在桌上的餐具擺飾，井然有序、不多不少、乾淨俐落



上菜前先來一份澆水會展開的擦手巾，先幫手部清潔一下



樓上則是有二間較有隱私性的包廂空間，還有設置投影機和投影布幕，看著頭頂上的木造橫樑搭配水晶燈，有一種混搭卻不衝突的美感





LAFETE．法月│菜單

法月菜單如圖，一個人大約會吃到10-12道菜，價格帶在法餐中也是很可以接受，依主餐不同落在1880-3580元

LAFETE．法月│套餐內容

微醺鮭魚小筒。手撕干貝香酥

鮭魚小筒造型很可愛，入口後煙燻味很明顯，外皮不僅酥脆，搭配青蔥很清爽。干貝酥海味十足，而且非常的脆口耶，小小一口竟然這麼好吃！



藍染吐司│桑椹核桃麵包│鯷魚醬

桑椹核桃麵包外酥內軟且不會刮口，核桃和果感香氣十足一入口就感覺開胃；藍染吐司的漸層超美，吐司口感則是更加鬆軟，吃不夠都還可以續哦😉



以天然青黛粉渲染成漸層麵包，簡單的創意，但是增添很多視覺上的享受～



做成白蘿蔔造型的鳀魚醬料很Q耶！上頭有切碎的黑橄欖，搭配綠色的蘿蔔葉，搭配抹在麵包上非常好吃😋



舒肥雞胸│寶貝沙拉

舒肥雞胸肉真的很厲害，最底下的白色雞胸肉切的超級薄，搭配酸酸的醬汁很開胃！



沒有雞胸肉的柴，取而代之的是沙拉的清爽和口感，選用的蔬菜也沒有讓人討厭的生味



法式清湯│鮑魚│雞脯肉

雞湯是用雞骨頭跟魷魚下去熬煮，服務人員會在現場直接沖入高湯，湯頭很有清香感！碗內有鮑魚跟雞胸肉餅，最上面加了千張蠻特別，尤其雞胸肉裡面還加了蔬菜，增加了脆脆的口感更增添層次感



同樣是雞胸肉的部份也是舒肥過後，口感不會柴。低熱量的千張讓我們一口隨著鮑魚咬下，真是暖胃的一道湯品



雖然吃法餐會很想搭配酒類，但因為開車前來所以改點無酒精的葡萄汁，和紅白酒的差別就是沒有經過發酵但還是有葡萄香氣啦！二款都不錯喝🍷



塞特仕澎湖小卷│甜椒醬

這道是海鮮的餐點，以青醬跟紅椒醬做搭配，青醬風味明顯有點像強烈的九層塔風味，綠色葉子炸過後酥脆，整體沒有腥味



fine dining的好處就是吃小卷不用怕沒處理好，但服務生還是很貼心的提醒每一隻小卷生長狀況不同，所以還是要小心軟骨



驚喜的是小卷裡面的是豬絞肉，除了小卷肉Q彈好吃，還可以吃到豬肉的風味和口感，真是雙重享受啊



胡桃木圓鱈│魚子醬│焦化奶油醬

接下來再吃一道海鮮，是鱈魚耶！而且上桌時一打開蓋子還會冒煙，隆重登場來的！



圓鱈處理得十分鮮嫩，醬汁只是點綴但不會搶味，最上頭還加了貴貴的魚子醬。



而原本以為只是裝飾用的脆餅，可以打碎加進去一起吃，增加了脆脆的口感吃起來竟然也很合拍！



冷泡有機蜓仔茶

吃了那麼多，來杯東方美人茶消除口中的氣味，再來迎接下一道不同的風味



櫻桃鴨胸│巴薩米克香醋│季節烤蔬菜

黃色醬汁是以南瓜製作的酸甜醬，中間用了奶油白菜還有燉煮過的蘿蔔；12點鐘方向則是炸豆皮搭配龍鬚菜，最上面是無花果醬汁，左邊是鹽之花。

櫻桃鴨的鴨肉富含油脂嫩口不會柴，搭配醬汁入口又更加提升風味，香煎過後的鴨皮非常帶點酥脆口感很加分，我們覺得不需要再搭配鹽之花味道就很足夠了～



日本A5和牛菲力

牛排的盤飾很美耶！選擇服務人員建議的5分熟，吃起來不會見血，而且和牛非力沒有任何帶筋的部位，沾著旁邊的肉汁一起享用超速配！



外圈的洋芋泥很綿密，而蘆筍下方的千層馬鈴薯吃起來很有一層一層的口感，而且表皮烤得酥脆，是道很費工的配菜



斷面秀來一下～不難看出A5和牛菲力吃起來超級軟嫩吧！切下去的時候都可以感覺得到入口即化的感受，吃下去更是讓人豎起大姆指呀



季節鮮魚

這天提供季節鮮魚是白鯧魚，切了厚厚二片再搭配鮭魚卵，光看這個擺盤就讓人食慾大開～



盤子旁邊都一樣會附上鹽之花，但基本上食材新鮮，不太需要沾耶！



白鯧魚的肉質雖然口感偏紮實，但肉質還是十分嫩口，魚肉本身新鮮沒有腥味，跟底下附的的奶油醬很搭配；右邊配菜一樣是千層馬鈴薯，好吃又有口感！



杏仁豆腐

最上方是切成薄片的麝香葡萄做成的果凍，精緻又美觀口味稍微酸酸的；底下有熬製過的杏仁湯以及杏仁豆腐，杏仁豆腐的杏仁味超明顯，喜歡的人會很愛，強生就是其中之一啦！

義式奶酪

像小吠一樣不敢吃杏仁的捧油可以改選擇義式奶酪，上面一樣有著麝香葡萄果凍，搭配底下的奶酪一起吃很香甜～



正以為甜點吃完了，竟然還有搭配茶品的點心！餅乾狀的點心單個蘊藏了又酥又脆的口感，其中的卡士達奶油香十足！另一個苦甜風味的黑巧克力直接讓味蕾滿足到100分💯



飲品部份我們選擇了有花草香的有機草本茶，為這頓好吃又好看的法式餐點劃下完美的句點



曾經在十多年前吃過一次，經過時間的淬煉後，覺得法月的餐點在精緻度和口味上都有與時俱進耶！下次要推薦生日聚餐、約會聚餐或是週年慶祝，一定會推薦法月給好捧油們試試囉，還沒吃過的朋朋們也趕緊找個時間過來吃看看嘿！



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LAFETE．法月│店家資訊

LAFETE．法月

地址： 台中市西區存中街39巷2-1號

電話：04 2373 0111

營業時間：12:00-14:30 ; 18:00-22:00 ; 週一公休

線上預約：https://pse.is/6l6zgp

FB：https://www.facebook.com/Lafete39/

IG：https://www.instagram.com/lafete.39/



<本文為LAFETE．法月邀約試吃，內容均為真實感受>



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