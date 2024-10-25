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在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

強生與小吠 人氣：2
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強生與小吠

發表篇數：606篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

LAFETE・法月
phone04-2252168
place台中市西區存中街39巷2-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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『歲月褪去風華，留下一席悠雅寧靜』這是LAFETE．法月在官網上關於我們的第一句話，如果說法月是台中純法式餐廳的始祖之一，應該沒有人敢say no！在台中已經開業10多年，法月到目前依然深受大家的喜愛，包括我們也在其中～
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

二年多前才搬家到存中街後的法月，承襲原有老屋的樣貌，沒有太多的過度裝潢，讓人可以在法月用餐時感受一抹安靜放鬆的氣息
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在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ LAFETE．法月
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ 地址： 台中市西區存中街39巷2-1號
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ 電話：04 2373 0111
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ 營業時間：12:00-14:30 ; 18:00-22:00 ; 週一公休
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ 線上預約：https://pse.is/6l6zgp
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～   FB：https://www.facebook.com/Lafete39/
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～ IG：https://www.instagram.com/lafete.39/
在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

位址鬧中取靜的法月在巷子外旁就有收費停車場可以停車，記得進來巷弄後不要大聲喧嘩，避免吵到附近住戶
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LAFETE．法月│用餐環境

走進法月大門後，會先看到座落在庭院中間的玻璃屋，稍微繞過一段綠色的世外桃源，跟著路上做得活靈活現的小白兔，就可以來到法月內用區的門口
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別忘了回頭一看，還可以看到好幾層樓高的大樹，和老屋一起同享空間，也增加了充滿綠意的林蔭之美
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依照約定時間準時入座，自然光透過落地窗不刺眼的撒進室內，寧靜典雅的氛圍讓人忍不住說起話來都輕聲細語起來🙈
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稍微逛一下餐廳內的佈景，可以看到法月展示當代藝術品以及店內使用的優質茶品
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喜歡法月在桌上的餐具擺飾，井然有序、不多不少、乾淨俐落
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上菜前先來一份澆水會展開的擦手巾，先幫手部清潔一下
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樓上則是有二間較有隱私性的包廂空間，還有設置投影機和投影布幕，看著頭頂上的木造橫樑搭配水晶燈，有一種混搭卻不衝突的美感
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LAFETE．法月│菜單

法月菜單如圖，一個人大約會吃到10-12道菜，價格帶在法餐中也是很可以接受，依主餐不同落在1880-3580元 在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

LAFETE．法月│套餐內容

微醺鮭魚小筒。手撕干貝香酥
鮭魚小筒造型很可愛，入口後煙燻味很明顯，外皮不僅酥脆，搭配青蔥很清爽。干貝酥海味十足，而且非常的脆口耶，小小一口竟然這麼好吃！
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藍染吐司│桑椹核桃麵包│鯷魚醬
桑椹核桃麵包外酥內軟且不會刮口，核桃和果感香氣十足一入口就感覺開胃；藍染吐司的漸層超美，吐司口感則是更加鬆軟，吃不夠都還可以續哦😉
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以天然青黛粉渲染成漸層麵包，簡單的創意，但是增添很多視覺上的享受～
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做成白蘿蔔造型的鳀魚醬料很Q耶！上頭有切碎的黑橄欖，搭配綠色的蘿蔔葉，搭配抹在麵包上非常好吃😋
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舒肥雞胸│寶貝沙拉
舒肥雞胸肉真的很厲害，最底下的白色雞胸肉切的超級薄，搭配酸酸的醬汁很開胃！
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沒有雞胸肉的柴，取而代之的是沙拉的清爽和口感，選用的蔬菜也沒有讓人討厭的生味
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法式清湯│鮑魚│雞脯肉
雞湯是用雞骨頭跟魷魚下去熬煮，服務人員會在現場直接沖入高湯，湯頭很有清香感！碗內有鮑魚跟雞胸肉餅，最上面加了千張蠻特別，尤其雞胸肉裡面還加了蔬菜，增加了脆脆的口感更增添層次感
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同樣是雞胸肉的部份也是舒肥過後，口感不會柴。低熱量的千張讓我們一口隨著鮑魚咬下，真是暖胃的一道湯品在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～
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雖然吃法餐會很想搭配酒類，但因為開車前來所以改點無酒精的葡萄汁，和紅白酒的差別就是沒有經過發酵但還是有葡萄香氣啦！二款都不錯喝🍷
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塞特仕澎湖小卷│甜椒醬
這道是海鮮的餐點，以青醬跟紅椒醬做搭配，青醬風味明顯有點像強烈的九層塔風味，綠色葉子炸過後酥脆，整體沒有腥味
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fine dining的好處就是吃小卷不用怕沒處理好，但服務生還是很貼心的提醒每一隻小卷生長狀況不同，所以還是要小心軟骨
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驚喜的是小卷裡面的是豬絞肉，除了小卷肉Q彈好吃，還可以吃到豬肉的風味和口感，真是雙重享受啊在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～
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胡桃木圓鱈│魚子醬│焦化奶油醬
接下來再吃一道海鮮，是鱈魚耶！而且上桌時一打開蓋子還會冒煙，隆重登場來的！
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圓鱈處理得十分鮮嫩，醬汁只是點綴但不會搶味，最上頭還加了貴貴的魚子醬。
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而原本以為只是裝飾用的脆餅，可以打碎加進去一起吃，增加了脆脆的口感吃起來竟然也很合拍！
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冷泡有機蜓仔茶
吃了那麼多，來杯東方美人茶消除口中的氣味，再來迎接下一道不同的風味
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櫻桃鴨胸│巴薩米克香醋│季節烤蔬菜
黃色醬汁是以南瓜製作的酸甜醬，中間用了奶油白菜還有燉煮過的蘿蔔；12點鐘方向則是炸豆皮搭配龍鬚菜，最上面是無花果醬汁，左邊是鹽之花。在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

櫻桃鴨的鴨肉富含油脂嫩口不會柴，搭配醬汁入口又更加提升風味，香煎過後的鴨皮非常帶點酥脆口感很加分，我們覺得不需要再搭配鹽之花味道就很足夠了～
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日本A5和牛菲力
牛排的盤飾很美耶！選擇服務人員建議的5分熟，吃起來不會見血，而且和牛非力沒有任何帶筋的部位，沾著旁邊的肉汁一起享用超速配！
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外圈的洋芋泥很綿密，而蘆筍下方的千層馬鈴薯吃起來很有一層一層的口感，而且表皮烤得酥脆，是道很費工的配菜
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斷面秀來一下～不難看出A5和牛菲力吃起來超級軟嫩吧！切下去的時候都可以感覺得到入口即化的感受，吃下去更是讓人豎起大姆指呀在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～
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季節鮮魚
這天提供季節鮮魚是白鯧魚，切了厚厚二片再搭配鮭魚卵，光看這個擺盤就讓人食慾大開～
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盤子旁邊都一樣會附上鹽之花，但基本上食材新鮮，不太需要沾耶！
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白鯧魚的肉質雖然口感偏紮實，但肉質還是十分嫩口，魚肉本身新鮮沒有腥味，跟底下附的的奶油醬很搭配；右邊配菜一樣是千層馬鈴薯，好吃又有口感！
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杏仁豆腐
最上方是切成薄片的麝香葡萄做成的果凍，精緻又美觀口味稍微酸酸的；底下有熬製過的杏仁湯以及杏仁豆腐，杏仁豆腐的杏仁味超明顯，喜歡的人會很愛，強生就是其中之一啦！在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～

義式奶酪
像小吠一樣不敢吃杏仁的捧油可以改選擇義式奶酪，上面一樣有著麝香葡萄果凍，搭配底下的奶酪一起吃很香甜～
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正以為甜點吃完了，竟然還有搭配茶品的點心！餅乾狀的點心單個蘊藏了又酥又脆的口感，其中的卡士達奶油香十足！另一個苦甜風味的黑巧克力直接讓味蕾滿足到100分💯
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飲品部份我們選擇了有花草香的有機草本茶，為這頓好吃又好看的法式餐點劃下完美的句點在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～
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曾經在十多年前吃過一次，經過時間的淬煉後，覺得法月的餐點在精緻度和口味上都有與時俱進耶！下次要推薦生日聚餐、約會聚餐或是週年慶祝，一定會推薦法月給好捧油們試試囉，還沒吃過的朋朋們也趕緊找個時間過來吃看看嘿！在鬧中取靜的老宅玻璃屋裡享用法式料理，餐點表現精緻價格合理，約會聚餐和週年慶祝首選～
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LAFETE．法月│店家資訊

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<本文為LAFETE．法月邀約試吃，內容均為真實感受>
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