台中厲害韓式烤肉推薦！這間八月新開幕的金豬韓食是逢甲商圈人氣美食韓大王馬鈴薯豬骨湯的新品牌，主打新鮮溫體豬肉入料的韓式烤肉，也能喝到招牌馬鈴薯豬骨湯，不僅餐點好吃口味道地，還有提供桌邊服務，不必自己動手就能吃到好吃的烤肉，真的超讚

金豬韓食位置

金豬韓食位在台中西區大墩十二街上，靠近東興路，距離勤美誠品、草悟道不遠，附近有公車站牌，也有收費停車場，交通非常便利

金豬韓食環境

金豬韓食的用餐空間還蠻寬敞的，燈光明亮，沒有過多華麗裝潢，整體看起來乾淨整潔，也不會有臭臭的烤肉味

金豬韓食自助吧區

金豬韓食後方有提供小菜自助吧可以免費取用，有蘿蔔、海帶芽、韓式泡菜、涼拌豆芽菜、洋蔥、生菜及各式醬料，可以搭配著烤肉享用

金豬韓食菜單

除了自助吧區的小菜，還有老闆推薦的隱藏版吃法，老闆特製的紅醬洋蔥及芥末洋蔥讓層次感更加豐富

牛豬套餐 1380元

套餐內容包含小份豬骨湯、手切五花肉、松阪豬、牛肋條、韓式蒸蛋及兩碗白飯，份量大概是兩到三人

金豬韓食的豬肉是採用新鮮台灣溫體豬，以手切方式精修五花肉，另外松阪豬也是老闆自己手工現切

來吃韓式烤肉當然不能錯過招牌烤豬五花肉，金豬韓食的豬五花肉帶有厚度，店家還有提供桌邊服務

金豬韓食的烤五花肉真的有夠厲害，將兩面煎至金黃焦脆，帶有豐富油脂，肉質軟嫩鮮甜，吃起來完全不會有豬腥味，單吃就很讚

除了單吃烤肉，糖糖吃韓式烤肉也超愛吃生菜包肉的組合，加入韓式泡菜、蘿蔔、涼拌豆芽、海帶芽等小菜，料越多越好，然後直接整個塞進嘴裡，口感超豐富，吃起來就是爽快，可是讓糖糖一口接一口停不下來

金豬韓食的松阪豬也很厲害，使用溫體豬肩頰骨上柔嫩部位的松阪，將兩面烤至恰恰口感，肉質吃起來帶有脆感，迷人的油脂香氣立刻在嘴裡蔓延開來，讓人越吃越香

糖糖點的牛豬套餐除了剛剛的手切五花肉跟松阪豬，還有牛肋條，採用美國牛肋條，經過老闆精修，保留住最佳口感，瞧瞧店家烤的牛肋條，看起來水嫩嫩的模樣真讓人口水直流，入口後更能感受到牛肋條的多汁，軟嫩口感中帶點咬勁，富含濃郁的牛肉香氣，不只豬肉，牛肉也超好吃

烤肉除了包生菜，也可以試試老闆特製的芥末洋蔥，多了洋蔥的甜味及微微芥末的辛辣感，層次相當豐富

豬骨湯小份

來到金豬韓食也可以喝到韓大王馬鈴薯豬骨湯的招牌豬骨湯，是說這碗豬骨湯可厲害了！採用梅花排，先以流水浸泡四小時去腥，再燉煮三小時，費時又費工，基底湯頭是採用蔥、蒜、洋蔥、韓國大醬、豬骨、特製辣椒粉下去燉煮，喝起來小辣偏中辣，裡頭的配料除了梅花排，還有半顆馬鈴薯、韓國冬粉、金針菇 、空心菜及自製乾菜

小份豬骨湯裡頭有兩大塊的豬骨，有需要的話店家也有提供去骨服務，豬骨已經煮得非常透徹，肉質相當軟嫩，入口即化

韓式蒸蛋

來吃韓式料理糖糖也超愛吃韓式蒸蛋，蓬蓬的模樣看起來超可愛，口感軟綿，蛋香四溢，連小朋友也很喜歡吃

嫩豆腐牛肉鍋 300元（單點）

金豬韓食的嫩豆腐鍋都是小辣，肉品可以選豬肉或牛肉，湯底是豬骨湯，加入絞肉、青蔥、洋蔥及蛤蜊下去炒製的肉醬，湯頭香辣濃郁，喝起來有別於外面吃到的豆腐鍋湯頭，裡頭的配料有蛤蜊、嫩豆腐、金針菇、櫛瓜、牛肉（或豬肉）、雞蛋，份量實在，配料也超豐富

壽喜燒牛肉 320元（單點）

不吃辣的朋友可以試試金豬韓食的壽喜燒，基底是採用蘋果、水梨、醬油、糖下去調製，是可以喝的壽喜燒湯頭，鹹中帶點微甜，用湯匙一撈，裡面配料也超澎派，有軟嫩的牛五花、韓國冬粉、蕈菇類、紅蘿蔔、蔥段、白菜及洋蔥

《店家資訊》

店家：金豬韓食금돼지 한식

電話：04-23208857

地址：台中市西區大墩十二街52號

時間：17:00~22:00；週一店休

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