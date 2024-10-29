風靡歐美的一棒多用彩妝來啦！FreshO2最新推出 『 氣色小麥棒 』，專為亞洲膚色而設計的四款色號，完全無廢色，還有少見的膨脹色號，專業添加四大滋養成分，滋潤感、保濕感滿滿，完全不黏膩，好塗、好推開，適合一隻上完全臉妝容，不跟底妝打架，懶人必備外，瞬間完成韓式水光肌，現在只要官網購買小麥棒組合，就會送限量的毛毛小麥包喔！

氣色小麥棒Oat glow stick

最近在歐美超夯的一棒多用彩妝，現在台灣也買得到，整隻小麥色，小巧又可愛，很適合隨身攜帶，隨時補妝！

FreshO2一次推出4種適合亞洲膚色的色號

01.能量玫瑰 Empower Rose

韓式凍傷妝就靠它，顏色裡面最深，如果怕太深，很適合與3號色疊塗

02.活力焦糖 Fresh Beige

顏色偏橘色，是我最愛的顏色

03.舒壓無花果 Relaxing Fig

唯一的膨脹色，適合拿來打亮，也很適合疊塗

04.興奮豆沙 Healthy Red ⁣

仙女必備色，很適合拿來化微燻妝喔！

首創黃金比例配方

專業添加四大滋養成分

燕麥仁：增添質地的滑順度與滋潤度

小麥胚芽油：有高濃度的天然維生素E，提升保濕度細緻不卡紋

白芒花籽油：質地更加輕薄，對於敏弱唇很友善

巴西棕櫚蠟：增添光澤感，助肌膚形成保護薄膜

上臉超滑順、超好推，每次使用FreshO2的唇膏，都覺得保濕度很足，顯色好外，完全沒有黏膩感

四色都很適合上臉，懶人速速上完妝，很適合素顏增添氣色，也因為好推開，不容易跟底妝打架，更不容易結塊，不用擔心下手太重喔！

萍姐愛分享ＸFreshO2限時折扣

超好用的小麥棒，當然不能只有我有，直接幫大家爭取到折扣，可以省荷包入手

折扣活動期間：10/29-11/08



（點我進入官網） 活動辦法：官網消費滿$999元，下單後輸入折扣碼 MM01 全館再享九折優惠 喔！

現在只要購買小麥棒組合，就可以獲得超可愛又限量的『 毛毛小麥包 』

可以裝一隻小麥棒，掛在包包超可愛！

一起看看影片吧！

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