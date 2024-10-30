台南．芬菊健康餐廳

位在台南善化區光復路上的芬菊健康餐廳

以「食材新鮮」「做工細緻」「純淨天然」等三大堅持經營著

主打牛肉麵和乳酪蛋糕（目前也有不少甜點），並有多種特色中式料理

餐點的種類很多元，有中式套餐、火鍋、麵、飯、小食和單點的熱炒

麵類和飯類也有單點和套餐（價格約$220~$480）

特別的是，將中式家常料理常見的一道道佳餚

如：東坡肉、糖醋魚、橙汁排骨、鳳梨蝦球、蒜泥蝦…等

都變成了套餐的主食，再搭配幾樣小菜和白飯

光就餐點的賣相就很好吃，而且味道也都很不錯

店裡用餐環境寬敞且舒適，適合家庭聚會和商務包場，而且還可線上訂位

近期店內已全新裝潢完成(2024.06),提供更舒適的用餐環境給客人

且本來是沒有停車場的，目前也在對面新增停車場

若是一家人來吃，可以一人點一份套餐

再單點幾道熱炒一起分享也不錯~

芬菊健康餐廳_地理位置

芬菊的位置就位在大馬路旁，可在路邊找找停車位

（目前芬菊的對面即有停車場供用餐客人停放車輛）

芬菊健康餐廳_室內環境

我們有事先訂位，加上人數較多

所以是被安排在二樓的座位

因為當時一樓的座位區人還不少

所以游小熊只有簡單拍了一兩張而已

沿著階梯來到二樓的座位

芬菊的內部裝潢有像家的感覺，也有像餐廳的感覺

且座位區的裝潢佈置及使用的餐桌椅都很有質感

光這椅子都是實木的，很有份量也很有質感

二樓座位數不少，我們一行六大五小被安排在如上圖的這一長桌

帶我們旁邊及另一邊也都有圓桌可以坐

芬菊健康餐廳_菜單

接著來看看芬菊的菜單，是從店家粉絲團下載下來的

芬菊主要以中式餐點為主，提供的餐點種類很豐富

有中式套餐、火鍋、麵類、飯類、小食類和單點的幾道熱炒

套餐價格約$220~$480，麵類和飯類也有單點和套餐

因為菜單真的不少，在此就不多做介紹

還請大家自行瀏覽照片喔~

以上菜單來源:芬菊粉絲頁

菜單以中式餐點為主，種類也很多元

餐點以套餐（價格約$220~$480）為主，另有火鍋、飯類和麵類

也有單點的小食(水餃、雞腿、葱油餅、豆干、泡菜、香腸、月亮蝦餅…等）

其中有很多合菜中會看到的餐點，如:東坡肉、糖醋魚、橙汁排雨、鳳梨蝦球、蒜泥蝦…等

都可以當做套餐的主食來食用

而且不管麵或飯，選擇都很多，一人一人分套餐之外

也可以點合菜或小食一起來分食

芬菊健康餐廳_餐點

「檸檬鱸魚套餐$360」

白飯、燙青菜、檸檬鱸魚、滷豆干、酸辣湯

一人一份套餐的形式送上桌

有主菜和幾款配菜及一款湯品

份量看似不多，但其實吃完也很有飽足感

「魚乾拌飯套餐$250」

魚乾拌飯、燙青菜、無骨葱香雞腿、廣式泡菜、酸辣湯

魚乾拌飯是第一次吃，白飯上除了魚乾還放有一些配菜搭配著吃

魚乾很夠味也很好吃，搭配白飯會讓人忍不住一直扒著飯吃

切成片狀的無骨葱香雞腿，肉質也很軟嫰且好吃

「紅燒牛套餐$280」

紅燒牛肉麵、燙青菜、滷豆干



牛肉麵是孩子們吃的，所以不吃牛的游小熊就不知口味如何了

「雞肉玉米水餃（10顆）$110」

一顆水餃要價$11，不便宜

但水餃的形狀很圓，也很渾圓飽滿的

雖然外皮看來好像有皺了些

但咬下一口，水餃裡有著滿滿的餡料

雞肉很Q彈，搭配些許玉米粒也讓口感更豐富

單吃就有味道，所以也不一定要有醬料

另外也有點招牌雞捲和月亮蝦餅來吃

只是當時忘了拍照，金拍謝啊啊啊~

【後記】

芬菊的餐點選擇性真的好多

加上菜單上的圖片讓人看了都好想吃吃看

所以一時之間，真的讓人無法立即做出選擇

價格雖然有貴了些，但看的出餐點都很精緻

端上桌的餐點不僅賞心悅目且口味真的都很不錯

現在的新菜單，餐點又多了不少選擇

有機會也想再來嚐嚐看芬菊的甜點

若有來善化旅遊的人，也可以來芬菊嚐嚐看美味的餐點

以上，分享給大家~

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店家/景點資訊

店家名稱：台南芬菊健康餐廳

所在地址：台南市善化區光復路562號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:30

店家電話：06-581-1298

評價：★★★★

備註資訊：

營業時間 :

11:00-14:00 、17:30-20:30

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主

*建議用餐前使用【線上訂位】,避免久候。

*停車資訊：

對面附有停車場可供用餐者停車 Google即時導航



