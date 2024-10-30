台中深夜食堂推薦！民生北路超人氣熱門美食推薦、台中市西區必吃美食「大王麻辣居酒屋」

串燒&拉麵控的天堂！提供多樣化的日式居酒屋美食 多款特色菜品定真的讓人一試成主顧！

激推地獄叉燒拉麵 麻辣濃郁的湯頭配上軟嫩叉燒 拉麵迷的心頭好

綜合雞腿串 四種經典口味一次滿足！包括松露雞腿串、泰式雞腿串、蔥鹽雞腿串和炙燒起司雞腿串

每一口都讓人回味無窮！最夯的大王秘製酸菜魚 酸爽過癮 口感豐富

營業到凌晨兩點 無論是晚餐還是深夜小酌 都超級適合

快來大王麻辣居酒屋 品嚐最地道的串燒與日式料理 讓味蕾跳舞吧

原文:大王麻辣居酒屋｜串燒＆拉麵控天堂！地獄麻辣叉燒拉麵、綜合雞腿串、酸菜魚一次滿足 周末駐唱 夜貓子專屬深夜食堂。菜單價位(台中西區)

大王麻辣居酒屋在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:大王麻辣居酒屋-台中民生北店

大王麻辣居酒屋電話:04-2305-0065

大王麻辣居酒屋營業時間: 17:00–02:00 週一公休 詳見官網或google商家資訊

大王麻辣居酒屋ＦＢ: 點我

大王麻辣居酒屋ＩＧ: 點我

大王麻辣居酒屋地址:403台中市西區民生北路42號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以大王麻辣居酒屋為主

文章內有大王麻辣居酒屋地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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大王麻辣居酒屋位於台中市西區民生北路42號 鄰近台中教育大學

是喜愛日式串燒、拉麵及麻辣美食的饕客必訪之地

日式居酒屋氛圍吸引著無數食客 附近有汽車收費停車場 交通網絡相當便捷

不管是搭乘大眾運輸、騎車、開車前往聚餐都蠻方便的

不用擔心遇到找不到停車位的冏境 相當適合家人們、朋友們相約同享

裝潢充滿濃濃的日式風情 從入口處的日式燈籠到精心佈置的露天座位區 每一個細節都營造出極具特色的氛圍

旁邊種植的植栽與和風燈籠搭配 用餐時能感受大自然的清新氣息與濃厚的居酒屋氛圍 彷彿置身於日本街頭的小酒館

店內座位區牆面更是特色滿滿 一邊貼滿了充滿日式風情的懷舊報紙

另一邊則是帶有工業風的紅磚牆 讓傳統與現代在此完美交織

此外 大王麻辣居酒屋-台中民生北店還設有社長包廂 無論是家庭聚會還是商務餐敘 都能享有私人空間

酒類提供了多種啤酒、雞尾酒 不喝酒也有汽水、茶類 可搭配串燒、拉麵一起享用

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

大王麻辣居酒屋-台中民生北店菜單價位

提供多樣化的日式料理選擇 無論是串燒、拉麵還是特色小吃 都能滿足饕客的味蕾

涵蓋了經典日式燒烤、湯品、海鮮、下酒菜及甜點 價格也相當親民

大王麻辣居酒屋｜雞腿綜合燒

共有四貫 分別有松露雞腿串、泰式雞腿串、蔥鹽雞腿串、炙燒起司雞腿串

每一串扎實飽滿的雞腿都有獨特的風味 從高級松露的香氣到泰式風味的異國情調

再到蔥鹽的清爽及炙燒起司的濃郁 每一口都讓人難以忘懷 滿足對串燒的所有期待

大王麻辣居酒屋｜芥末杏鮑菇

這道涼拌小菜 真的是居酒屋的必點開胃菜 杏鮑菇的細膩脆嫩口感與芥末的辛香辣味結合

刺激又不過於強烈 讓人一口接一口 非常適合搭配各種酒水享用 不僅清爽開胃 還充滿鮮美的Q彈嚼勁

大王麻辣居酒屋｜烤櫛瓜

櫛瓜經過烤製後 外皮微脆內裡保持鮮嫩多汁 搭配鹽巴簡單調味

烤出的櫛瓜有著自然的甜味 口感清爽又解膩 非常適合作為串燒配菜或輕食享用

大王麻辣居酒屋｜山藥明太子

完美結合了山藥的清脆滑嫩與明太子的鹹香風味

切成四小塊 一口一塊恰恰好 讓人越吃越上癮 一口接一口 必點的下酒菜

大王麻辣居酒屋｜招牌鹽蔥豬

這道招牌鹽豬肉絕對是聚會必點的一道菜 三層肉烤得外酥內嫩

搭配鹹香四溢的蔥鹽醬 超適合作為下酒菜 幾乎一上桌面就被秒殺！

大王麻辣居酒屋｜大王秘製酸菜魚

經典的川味料理-酸菜魚 完美呈現酸、辣、麻的層次感

魚肉鮮嫩滑口與濃郁的發酵酸菜、老薑湯底搭配 酸與鮮交織出豐富的層次感

每一口都充滿深度 尾韻則帶出一股微麻感 湯頭鮮美可口 好想來一碗白飯啊！

大王麻辣居酒屋｜地獄麻辣拉麵

大王麻辣居酒屋的招牌「地獄麻辣拉麵」無疑是最具代表性的菜品之一

湯底濃郁且香氣撲鼻 麻與辣的味道層層疊加 交織仿佛口中跳舞 讓人忍不住再三品嚐

富有厚重感卻順口 不會讓人覺得辛辣難耐 厚實的叉燒肉片 肉質軟嫩 油脂分佈得恰到好處

與麻辣湯底相得益彰 麵條採用了Q彈有勁的麵體 就算稍微放涼後 依然保持原本的彈性和口感 讓每一口都充滿嚼勁

大王麻辣居酒屋｜日本5L宮城生蠔

來自日本宮城縣的頂級海味瑰寶 被譽為“海中牛奶”的它 凝聚了大海的精華

一上桌就令人驚艷 一入口 那份來自深海的鮮甜瞬間在舌尖綻放 帶來無與倫比的滋味享受 海鮮控必點！

大王麻辣居酒屋每一道菜品都展現出料理的層次與風味的和諧 搭配著充滿日式風情的裝潢和私密包廂

無論是聚會還是獨自享用都相當適合 推薦給小夥伴們