高雄三民咖啡廳,巷內轉角質感咖啡廳,亮三咖啡.

近九如交流道、科工館火車站(輕軌站)交通方便.

清幽雅意用餐空間,透明玻璃窗外綠植很有森林感.

佈置滿滿埃及風獨家收藏手作小物,來個埃及旅遊.

並且結合創意手作小物選物店,質感商品超想入手.

還是一間高雄寵物友善咖啡廳,午後悠閒舒壓時光~

高雄咖啡寵物友善咖啡廳「亮三咖啡Light 3 Cafe」巷弄咖啡館超低調.抹茶牛奶蛋捲超人氣

亮三咖啡│餐廳外觀

亮三咖啡位於有光路3巷的一排透天住宅.

是間在有光路和有光路3巷轉角咖啡廳!

我們一開始騎車過來還找不到咖啡廳.

與一整排透天住宅的外觀建築不一樣.

沒錯,這間就是亮三咖啡!超隱密!

亮三咖啡前方左邊就是全聯,超好認.

有提供收費汽機車停車場,交通方便!

亮三咖啡│室內環境

進入咖啡廳,空間不大,座位也不多哦.

分成前後二區,用餐區及廚房區,有洗手間.

側邊大面透明玻璃窗,迎入白日明亮光線.

結合溫潤的木紋餐桌及牆面很有質感設計!

我們一進門目光就被二邊商品櫃給吸引.

擺放多款埃及風情的飾品小物.

原來是闆娘埃及旅遊特別扛回來的哦!

不只是一間寵物友善咖啡廳.

也是商品選物店,多款包包衣服杯盤飾品.

通通都有販售!有喜歡都能詢問購買.

喜愛逛逛小物的朋友,可能和我們一樣.

立刻陷在這幾區逛到忘我忘記點餐!

埃及獨特地標小物,駱駝,在店內隨處可見!

有幾個座位很適合一個人來喝咖啡.

享受自己的無憂愜意悠閒時光.

好有趣又美美的網美拍照打卡座位!

以綠色植栽為背景,拍出美美照片.

再往後面走,直接向店家點餐結帳.

冷藏櫃內有當日製作的甜點蛋糕.

以現場甜點供應為主.

發現了沒,牆面上掛著各種包包、咖啡豆販售.

想要和闆娘好好聊著咖啡豆.

吧檯座位絕對是最好的安排.

當天闆娘還特地打開咖啡豆讓我們聞香.

是店家自己調配的咖啡豆,好溫和香氣.

正巧遇上中秋節,也有蛋黃酥、芋頭酥.

之後若對店家的糕點甜品有興趣.

都能提前電話訂購或是宅配到家.

常溫甜點以現場販售為主.

我們當天很想吃蛋黃酥,就都吃不到了!

上面五顏六色的杯盤擺設,有夠美的啦!

亮三咖啡│菜單品項

最推薦的就是手沖咖啡,是店家主打商品.

對於手沖咖啡有研究的朋友.

很推薦可以來喝杯哦~感受咖啡豆的醇香.

單品咖啡、經典咖啡、好茶、嚴選飲品.

店家都是選用小農鮮乳,所以奶類系的還挺推薦.

想喝咖啡又想喝小農鮮乳,拿鐵咖啡大大推薦!

有個抹茶控的朋友.

提前訂購小山園抹茶厚蛋捲.

特地前來取貨!帶回台北和朋友分享.

約上我們一起來個小聚.

跟著他的腳步,讓我們認識了亮三咖啡.

小山園抹茶厚蛋捲

小山園抹茶厚蛋捲是闆娘妹妹的甜點品牌「Little Little 少少烘焙」.

提供質感美式盒裝,一整組的提袋.

上面是Little Little 字樣,小巧思設計超好看.

送禮也很體面大方.

好想給它開蓋,偷吃一支抹茶蛋捲.

小山園抹茶鮮奶

抹茶控的朋友當然是點小山園抹茶系列飲品.

選用日本小山園抹茶,搭配奶香濃厚的小農鮮乳.

微微漸層抹茶綠系,抹茶粉灑上厚厚奶泡.

小山園抹茶厚蛋捲+小山園抹茶鮮奶一整組甜點.

風味上感覺好濃郁好喝~

拿鐵咖啡+脆黑糖紅茶鮮奶.

拿鐵咖啡

闆娘特地打開咖啡豆讓我們聞香.

真的很溫和濃厚的咖啡香氣,那就必點咖啡!

結合小農鮮乳、綿密奶泡.

咖啡味道很濃醇,味道不苦澀.

有了鮮乳更柔和厚韻,喜歡拿鐵咖啡~

脆黑糖紅茶鮮奶

有造型感的玻璃杯,裝入脆黑糖紅茶鮮奶.

灑上黑糖在紅茶鮮乳上.

有著漸層濃郁系!

可以先吃黑糖脆甜,再直接就口喝.

品嚐奶香多變風味.

哥斯大黎加 拉斯拉哈斯莊園

朋友喜歡手沖咖啡,點了這款,可以冷熱二種喝法.

並且貼心的附上風味介紹,放慢生活腳步慢慢品味.

我們吃飽飯後,相約來亮三咖啡小聚聊天.

很喜歡清雅環境,舒服氛圍,很多埃及小物.

還有各式手作甜點可以享用,採光明亮又好停車.

閒暇午後時光,喜歡手沖咖啡,就來亮三咖啡!

【亮三咖啡Light 3 Cafe】

時間:13:00~19:00

公休:無

電話:(07)396-5128

地址:高雄市三民區有光路3巷1號

(16SEP24│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主)

