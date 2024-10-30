為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

Fresa芙芮莎 人氣：38
share
窩客好文

Fresa芙芮莎

發表篇數：599篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

Light 3 Cafe
place高雄市三民區有光3巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│三民美食

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄三民咖啡廳，巷內轉角質感咖啡廳亮三咖啡.
九如交流道科工館火車站（輕軌站）交通方便.
清幽雅意用餐空間，透明玻璃窗外綠植很有森林感.
佈置滿滿埃及風獨家收藏手作小物，來個埃及旅遊.
並且結合創意手作小物選物店，質感商品超想入手.
還是一間高雄寵物友善咖啡廳，午後悠閒舒壓時光～

高雄咖啡寵物友善咖啡廳「亮三咖啡Light 3 Cafe」巷弄咖啡館超低調.抹茶牛奶蛋捲超人氣

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

內容目錄

亮三咖啡│餐廳外觀

亮三咖啡位於有光路３巷的一排透天住宅.
是間在有光路和有光路３巷轉角咖啡廳！
我們一開始騎車過來還找不到咖啡廳.
與一整排透天住宅的外觀建築不一樣.
沒錯，這間就是亮三咖啡！超隱密！

亮三咖啡前方左邊就是全聯，超好認.
有提供收費汽機車停車場，交通方便！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

亮三咖啡│室內環境

進入咖啡廳，空間不大，座位也不多哦.
分成前後二區，用餐區及廚房區，有洗手間.
側邊大面透明玻璃窗，迎入白日明亮光線.
結合溫潤的木紋餐桌及牆面很有質感設計！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

我們一進門目光就被二邊商品櫃給吸引.
擺放多款埃及風情的飾品小物.
原來是闆娘埃及旅遊特別扛回來的哦！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

不只是一間寵物友善咖啡廳.
也是商品選物店，多款包包衣服杯盤飾品.
通通都有販售！有喜歡都能詢問購買.
喜愛逛逛小物的朋友，可能和我們一樣.
立刻陷在這幾區逛到忘我忘記點餐！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

埃及獨特地標小物，駱駝，在店內隨處可見！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

有幾個座位很適合一個人來喝咖啡.
享受自己的無憂愜意悠閒時光.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

好有趣又美美的網美拍照打卡座位！
以綠色植栽為背景，拍出美美照片.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

再往後面走，直接向店家點餐結帳.
冷藏櫃內有當日製作的甜點蛋糕.
以現場甜點供應為主.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

發現了沒，牆面上掛著各種包包、咖啡豆販售.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

想要和闆娘好好聊著咖啡豆.
吧檯座位絕對是最好的安排.
當天闆娘還特地打開咖啡豆讓我們聞香.
是店家自己調配的咖啡豆，好溫和香氣.
正巧遇上中秋節，也有蛋黃酥、芋頭酥.
之後若對店家的糕點甜品有興趣.
都能提前電話訂購或是宅配到家.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

常溫甜點以現場販售為主.
我們當天很想吃蛋黃酥，就都吃不到了！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

上面五顏六色的杯盤擺設，有夠美的啦！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

亮三咖啡│菜單品項

最推薦的就是手沖咖啡，是店家主打商品.
對於手沖咖啡有研究的朋友.
很推薦可以來喝杯哦～感受咖啡豆的醇香.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

單品咖啡、經典咖啡、好茶、嚴選飲品.
店家都是選用小農鮮乳，所以奶類系的還挺推薦.
想喝咖啡又想喝小農鮮乳，拿鐵咖啡大大推薦！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

有個抹茶控的朋友.
提前訂購小山園抹茶厚蛋捲.
特地前來取貨！帶回台北和朋友分享.
約上我們一起來個小聚.
跟著他的腳步，讓我們認識了亮三咖啡.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

小山園抹茶厚蛋捲

小山園抹茶厚蛋捲是闆娘妹妹的甜點品牌Little Little 少少烘焙」.
提供質感美式盒裝，一整組的提袋.
上面是Little Little 字樣，小巧思設計超好看.
送禮也很體面大方.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

好想給它開蓋，偷吃一支抹茶蛋捲.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

小山園抹茶鮮奶

抹茶控的朋友當然是點小山園抹茶系列飲品.
選用日本小山園抹茶，搭配奶香濃厚的小農鮮乳.
微微漸層抹茶綠系，抹茶粉灑上厚厚奶泡.
小山園抹茶厚蛋捲＋小山園抹茶鮮奶一整組甜點.
風味上感覺好濃郁好喝～

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

拿鐵咖啡＋脆黑糖紅茶鮮奶.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

拿鐵咖啡

闆娘特地打開咖啡豆讓我們聞香.
真的很溫和濃厚的咖啡香氣，那就必點咖啡！
結合小農鮮乳、綿密奶泡.
咖啡味道很濃醇，味道不苦澀.
有了鮮乳更柔和厚韻，喜歡拿鐵咖啡～

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

脆黑糖紅茶鮮奶

有造型感的玻璃杯，裝入脆黑糖紅茶鮮奶.
灑上黑糖在紅茶鮮乳上.
有著漸層濃郁系！
可以先吃黑糖脆甜，再直接就口喝.
品嚐奶香多變風味.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

哥斯大黎加 拉斯拉哈斯莊園

朋友喜歡手沖咖啡，點了這款，可以冷熱二種喝法.
並且貼心的附上風味介紹，放慢生活腳步慢慢品味.

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

我們吃飽飯後，相約來亮三咖啡小聚聊天.
很喜歡清雅環境，舒服氛圍，很多埃及小物.
還有各式手作甜點可以享用，採光明亮又好停車.
閒暇午後時光，喜歡手沖咖啡，就來亮三咖啡！

【亮三咖啡Light 3 Cafe】
時間：13：00～19：00
公休：無
電話：（07）396-5128
地址：高雄市三民區有光路3巷1號
（１６ＳＥＰ２４│美食分享文│菜單品項及價格以現場為主）

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄吃什麼？餐廳、小吃！

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄火鍋【大哥大涮牛肉】溫體牛新鮮直送甘醇湯頭超好喝！在地人氣火鍋熱炒
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

高雄燒肉【小泉SHOBA一人前燒肉專門店】超長厚切燒肉！個人專屬燒肉隨時開吃
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄涼麵【老魯記魯八宝涼麵】獨家炸醬Ｘ麻醬「魯記雙醬麵」超噴香夠味.
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄火鍋【狂一鍋】夜貓子首選！南部首家！創意客家鹹湯圓鍋／大火燒酒蝦蝦鍋
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄冰品【冰塔職人雪花】新鮮水果製成雪花冰超繽紛！涼夏西瓜清甜好濃郁！
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄聚餐【大群土雞料理】月世界美食團體聚餐.鳳梨苦瓜雞超推薦
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│
高雄美食【VASO弘肉燥飯舖】米其林必比登。推薦美食.豬腿庫飯超人氣
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄小吃【老江紅茶牛奶】２４Ｈ隨時想吃都有！古味桌椅美式裝飾用餐好舒服
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄宴會【麗尊酒店】中式喜慶與歐風古典宴會廳氛圍婚禮
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄拉麵【食事處櫻亭】醇濃系湯頭！Ｑ嚼拉麵結合現烤串燒.晚餐宵夜好去處
高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│高雄鍋燒【老潮派鑄鐵鍋燒】2024高雄鍋燒麵大賞。南洋風味鍋燒爆量海鮮

✔高雄玩哪兒？景點、商圈！

東高慢食旅│看見東九高的美好食光.融合客家閩南原民的獨特風情
光華夜市│一次五間當地人氣正餐宵夜小店呷透透

✔高雄住哪兒？飯店、民宿！

●旅居文旅│高雄館

⭕文章介紹：三多商圈平價輕旅宿.漂亮文青咖啡廳.遠眺日夜景超美

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●鮪魚家族飯店│鹽埕館

⭕文章介紹：海洋元素家庭房型空間大.公車捷運交通方便

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●康瀚飯店│三人房

⭕文章介紹：六合夜市步行10分鐘.船艦主題飯店設計.早餐券吃道地風味

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●康瀚行旅│雙人房

⭕文章介紹：六合夜市附近設計飯店.海港意象城市旅行.船隻物件工業風格.房型溫馨空間大

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●旗津道沙灘酒店

⭕文章介紹：賞海觀浪望船看飛機.頂樓酒吧賞海最棒視角.旗津沙灘踏浪玩耍去

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●頭等艙飯店 高雄站前館

⭕文章介紹：高雄火車站.捷運站對面.步行1分鐘即抵.風格獨具氛圍高雅.坐頭等艙旅行去

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

⭕文章介紹：高雄火車站斜對面／後驛商圈旁.優雅藝術的質感旅宿.房間大地點棒

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●台灣精緻商旅-信宗大飯店

⭕文章介紹：高雄火車站周邊商旅.房間寬敞樸素簡潔.年貨大街步行10分內即抵

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●康橋商旅│六合夜市中正館

⭕文章介紹：美麗島捷運站／六合夜市步行五分鐘.一泊二食＋２４H點心吧.房型有浴缸好舒適

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●阿爾兔兔民宿

⭕文章介紹：美麗島捷運站散步３分鐘.樓中樓小木屋好好玩.寵物友善包棟超推薦

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●美濃：蝶舞澗

⭕文章介紹：豪華大型蒙古包.春天花旗木粉嫩綻放.露營渡假超放鬆

✔粉絲專屬優惠代碼：F020032101
✔立享優惠：訂房享有房價95折
✔立即預約：http://t.cn/E9kb1d8
✔訂房專線：（07）681-1858

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●六龜：美崙山溫泉渡假山莊

⭕文章介紹：總柴約會住一晚.不老溫泉區擁抱翠綠山景.大眾多功能SPA池

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●寶來：國蘭花園Villa會館

⭕文章介紹：暑假最夯玩法一泊二食！群山環繞美景.漂浮刺激樂遊.泳池畔泡湯美人浴

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●寶來：轉角26Villa會館

⭕文章介紹：南洋泰風VILLA渡假設計.暖約典雅房型風格.超大湯屋湯池暖呼呼

↪查詢即時優惠房價：

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●阿蓮：花季度假飯店

⭕文章介紹：湯池美食享受悠閒度假.大崗山天然湧泉泡湯趣

↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│




高雄寵物友善咖啡廳【亮三咖啡Light 3 Cafe】哪些餐點?

單品手沖咖啡、經典咖啡、好茶、嚴選飲品、甜點、蛋糕.

高雄三民咖啡廳【亮三咖啡Light 3 Cafe】有停車場嗎?

對面全聯有汽機車收費停車場.

高雄科工館附近咖啡廳【亮三咖啡Light 3 Cafe】營業時間?

每日營業下午１點到晚上７點，不定時公休.
評分者：Fresa
評論分數
4.6

✔台南玩哪兒？景點、商圈！

安平旅行│安平獅樂園手作美食玩透透.彩繪劍獅鑰匙圈.傳統蝦餅伴手禮
左鎮公館趣體驗│社區教學DIY竹陀螺、草仔粿│社區惡地風味餐│電助腳踏車前往草山月世界賞夕陽
農情漳洲一鹿有禮│梅花鹿可愛餵食樂趣.百人蜈蚣陣.公益趣體驗│親子旅行│台南景點
麻豆佳里│南方米造│合囗味肉品│新加坡冰城│佳福寺│佳里食堂│泰象│佛都愛玉
下營旅遊│探訪鵝肉料理的故鄉.飯糰趣味DIY.小熊維尼彩繪熱鬧踩街趣
台南景點│關廟小旅行│鳳梨好筍季│新光社區DIY鳳梨樂趣│千佛山菩提寺眺望大佛
望龍吊橋│龍崎虎形山公園步道運動.整面翠綠山景清新空氣.假日出遊好去處
全球體系│台灣外展教育發展基金會│從活動中學習​社交互助技能│走繩攀樹│野營生火露營炊飯

✔台南遊什麼？遊程、票券│










✔台南遊什麼？遊程、票券│











✔台南住哪兒？飯店、民宿！

●暖時逸旅

⭕文章介紹：鄰近赤崁樓.永樂市場.復古懷舊元素設計.虱魚目早餐充滿台南味
↪查詢即時優惠房價：││ 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

贊美酒店

⭕文章介紹：親子焢窯趣！阿嬤的菜園採果樂.漆彈定靶PK賽.浪漫優雅水晶教堂
↪查詢即時優惠房價：││ 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●徠歸仁飯店

⭕文章介紹：近台南高鐵站１０分鐘.質感系新穎時尚.親子商務住宿超推薦
↪查詢即時優惠房價：││

高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

Light Hostel承億輕旅

⭕文章介紹：美食逛街熱門地段.採光明亮窗外市景.清雅透亮輕風格
↪查詢即時優惠房價： 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

森弄民宿

⭕文章介紹：神農街內入住花草夢幻世界.感受懷舊復古風情
↪查詢即時優惠房價：││ 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

樂遊民宿

⭕文章介紹：繽紛童趣市區住宿.超寬敞房型附浴缸.溜滑梯好好玩
↪查詢即時優惠房價：││ 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

白河關子嶺│統茂溫泉會館

⭕文章介紹：世界獨特泥漿溫泉.大眾溫泉設施SPA.一泊二食渡假趣
↪查詢即時優惠房價： 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

維悅酒店

⭕文章介紹：台南運河夜色美景.南島風情建築設計.健身房宴會廳商務空間
↪查詢即時優惠房價： 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●尖山埤渡假村

⭕文章介紹：尖山埤水庫秀麗山景綠水度假勝地│遊園車.畫舫遊湖.獨木舟


高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│查詢即時優惠房價：││ 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│

●大員皇冠假日酒店

⭕文章介紹：法鬥主題房４間風格充滿逗趣又歡笑.限定活動冬季陪你暖暖過
↪查詢即時優惠房價： 高雄市三民區高雄咖啡【亮三咖啡Light 3 Cafe】巷弄咖啡館超低調.寵物友善咖啡廳.抹茶牛奶手作蛋捲超人氣│科工館火車站│
相關文章

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

高雄市三民區高雄泰式【鴻泰興泰式料理】樹德家

台南市善化區台南早午餐【玏食早午餐】九點開賣

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up