



事實上知道寵物VILLA。獒游邊境已經很久了，而且對他們的一房一泳池一直很有興趣

無奈因為距離太遠，一直沒有時間跟機會前往

終於在10月中時趁著到屏東工作，帶托托醬醬衝去朝聖

寵物VILLA。獒游邊境位在屏東恆春鎮的外圍

雖然距離海岸有些許的距離，但離恆春鎮鬧區大約只有5分鐘車程

一出鄉道馬上就是星巴克、麥當勞、全聯，到南灣、墾丁也只要10-15分鐘

就地理位置上來講寵物VILLA。獒游邊境不但少了精華地區的吵鬧

而且不管是吃飯還是到墾丁大街、恆春老鎮等各個景點都非常便利

門口就是停車場，不管是出入還是拿東西等都非常方便

獒游邊境完全就是專門對寵物打造的VILLA，連排小木屋的設計非常有渡假的氛圍

每間房間都擁有獨立的庭院跟泳池，還可以遙望墾丁國家公園的山脈

而且整個園區皆為無障礙設計，對不同年紀、不同身體狀況的毛孩都非常友善

停車場的一側有一個庭園跟公共泳池，有著非常海島風格的大泳池跟海灘椅

雖然房間已經有毛孩專屬的泳池了，但公共空間的泳池也是人寵共用池喔！

非常適合多個好友、家庭一起帶來毛孩來玩耍

題外話是這裡所有區域皆有木門做隔開，尤其是住宿區還有雙層防護

進出時請記得要扣上安全鎖，才能保護好所有來玩耍的毛孩喔～

一入住宿區先會看到公共浴洗區，這裡提供多個梳洗台、免費的沐浴用品、吹毛機等

沐浴用品提供的是台灣的在地品牌 YU 東方森草

而且很貼心的是獒游邊境有提供多款功能的沐浴精，完全可以因應自家毛孩不同的毛質、皮膚狀況做使用

獒游邊境也有供應免費的救生衣可以借用，還有多款玩具、吸水毛巾可以投幣拿取

即使沒有帶任何玩水裝備也都不用擔心喔！

住宿區這側還有一塊獨立的草皮

隔日早上拍照還剛好看到兩隻店狗冒出頭在偷看，超級的可愛

終於要進到房間啦！！！



寵物VILLA。獒游邊境每個房間都有獨立的庭院跟泳池

庭院空間不大，但對小型毛孩絕對綽綽有餘 (大毛孩就直接去公共草皮玩耍吧～)

庭院空間皆有高高的木板牆作為格擋，周邊有著高高低低的綠植

雖然房距很近但完全不用擔心隱私性，非常適合高敏感、社恐或膽小的毛孩

但像我們就是都開著木門讓醬醬可以自由進出去外面跑跑

偶爾也會有驚喜看到別房的孩子跑來坐在自家庭院 (笑)

庭院也有桌椅可以讓爸媽悠哉地坐在這裡吃東西、看毛孩游泳、看一望無際的星空

讓我覺得最棒的是，寵物VILLA。獒游邊境的私人泳池都是“要使用才放水”



而且私人泳池也被清理得非常乾淨，完全不用擔心衛生的問題（爸媽一起下水也非常適合喔！）

房間的空間非常大！

有南洋渡假風格、舒適的客廳空間跟可以遙望山脈的吧台區

即使是帶比較大型的毛孩也不用擔心，小型毛孩更不用說，完全是可以充分玩耍

房間色調也非常的溫馨舒適

電視有提供安博盒子、Netflix等，即使不外出都不會無聊

唯一的缺點應該是房間皆是磁磚地板，雖然好清理，不過毛孩比較容易打滑

*進房之後記得加入獒游邊境的官方LINE，有任何問題或需求都可以直接聯繫到工作人員

毛孩不可以上床，請記得帶毛孩的睡墊或是像我們一樣帶整套床組去鋪

客廳區我很喜歡，非常適合晚上去恆春鎮上買東西回來邊吃邊看電視

浴室也很乾淨、寬敞

我覺得很細心的是浴室還有放置拖把可以供客人使用（我相信飼主應該都懂XD）

事實上我每次一個人帶托醬外宿、露營，最害怕的就是晚上的時候

尤其通常出來玩可能不是住在市區，難免會覺得有點可怕

不過獒游邊境晚上依然非常漂亮，裝飾的小燈泡點綴著整個Villa，看起來燈火通明

從房間望出去也覺得透著光的專屬泳池好美

而且比較特別的是，不管是民宿還是露營區很常晚上是沒有工作人員的

但獒游邊境基本上是24Ｈ有人在喔，如果真的碰到問題都可以找到工作人員

啊，白天忘記拍的吸菸區

因為距離南灣真的很近，所以起床第一件事就是帶孩子衝到南灣啊！

早上的南灣少了觀光客跟滿滿的商家，真的非常漂亮～涼爽、細軟的沙灘也很適合毛孩

早上最期待的就是寵物VILLA。獒游邊境的早餐了

早餐會用一個托盤裝著，大約8:30送到每個房間（用完餐後再放回公共區的回收台即可）

可以在房間用餐，也可以拿去園區的各處享用

簡單來說來到寵物VILLA。獒游邊境就是非常放鬆、愜意

把早餐放到游泳圈上也太像東南亞海島那種浮水早餐了吧！超級浪漫！

毛孩的部分獒游邊境也有提供付費的鮮食餐點，因為我們都有帶著所以就附上官網的照片





最後當然就是分享一下孩子玩水的開心樣子啦！

因為我們一入住時就請工作人員幫我們放了水，所以主要還是在專屬泳池游泳

泳池高度大概在我的胸口(身高159)，即使是大型犬像哈士奇跟黃金來都不用擔心會踩到底

對中、小型犬如托托醬醬來說，整個泳池根本是超大

而且因為庭院規劃跟動線的設計，讓爸媽不下水都可以輕鬆跟毛孩互動、拍照

泳池的一側有樓梯可以上去，靠近樓梯的側邊也有一層較淺的台階

毛孩游累的話可以輕鬆地坐在這個台階上；如果陪毛孩進去游的爸媽也可以坐在這一層

當然最厲害的當然就是半透明的設計

可以清楚地看到毛孩水下的樣子，跟奮力划水的腳腳

而且再次強調！

泳池水也都是入住之後、確定要游泳時才放水的，所以水質真的非常乾淨、清澈

隔日早上游泳時，連隔壁房的黃金都跑來串門子了，真的超級可愛！

寵物VILLA。獒游邊境真的是才入住，我就深深地喜歡上的地方

不管是恆春溫暖的海風、照在白色柵欄上的光影、園區的規劃跟搖曳的植栽樹葉們

從一入園就給人一種很放鬆、很愜意的感覺

而且不管是整個園區的動線跟設施還有房間的設計，也都讓人覺得很舒服

寬敞的房型、私人的泳池跟大草皮，也真的非常適合我們家

也完全看得出來孩子們來到這裡是真的超開心

加上沒有墾丁的物價，又鄰近超多美食、小店、古色古香的恆春

真的有一種超級物超所值的感覺

（害我這兩天看到獒游邊境推出long stay的住宿優惠，真的是超心動的啦！）

題外話是寵物VILLA。獒游邊境房間數不多，建議想前往的話一定要跟他們預約喔

寵物VILLA。獒游邊境

地址：946屏東縣恆春鎮草埔路60號

電話：0926559740

官網：https://reurl.cc/e83x1W