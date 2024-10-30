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【恆春/住宿】就封為我們在南部的家了：一房一泳池，專屬毛孩的度假VILLA - 獒游邊境

CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：25
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窩客好文

CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：222篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

寵物VILLA。獒游邊境
place屏東縣恆春鎮草埔路60號
作者本次評價：
4.30
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
3.50
CP值
4.00
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封面

事實上知道寵物VILLA。獒游邊境已經很久了，而且對他們的一房一泳池一直很有興趣

無奈因為距離太遠，一直沒有時間跟機會前往

終於在10月中時趁著到屏東工作，帶托托醬醬衝去朝聖

 

未命名的作品 8  

寵物VILLA。獒游邊境位在屏東恆春鎮的外圍

雖然距離海岸有些許的距離，但離恆春鎮鬧區大約只有5分鐘車程

一出鄉道馬上就是星巴克、麥當勞、全聯，到南灣、墾丁也只要10-15分鐘

就地理位置上來講寵物VILLA。獒游邊境不但少了精華地區的吵鬧

而且不管是吃飯還是到墾丁大街、恆春老鎮等各個景點都非常便利

 

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門口就是停車場，不管是出入還是拿東西等都非常方便

 

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獒游邊境完全就是專門對寵物打造的VILLA，連排小木屋的設計非常有渡假的氛圍

每間房間都擁有獨立的庭院跟泳池，還可以遙望墾丁國家公園的山脈

而且整個園區皆為無障礙設計，對不同年紀、不同身體狀況的毛孩都非常友善

 

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停車場的一側有一個庭園跟公共泳池，有著非常海島風格的大泳池跟海灘椅

 

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雖然房間已經有毛孩專屬的泳池了，但公共空間的泳池也是人寵共用池喔！

非常適合多個好友、家庭一起帶來毛孩來玩耍

 

題外話是這裡所有區域皆有木門做隔開，尤其是住宿區還有雙層防護

進出時請記得要扣上安全鎖，才能保護好所有來玩耍的毛孩喔～

 

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一入住宿區先會看到公共浴洗區，這裡提供多個梳洗台、免費的沐浴用品、吹毛機等

 

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沐浴用品提供的是台灣的在地品牌 YU 東方森草

而且很貼心的是獒游邊境有提供多款功能的沐浴精，完全可以因應自家毛孩不同的毛質、皮膚狀況做使用

 

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獒游邊境也有供應免費的救生衣可以借用，還有多款玩具、吸水毛巾可以投幣拿取

即使沒有帶任何玩水裝備也都不用擔心喔！

 

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住宿區這側還有一塊獨立的草皮

 

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隔日早上拍照還剛好看到兩隻店狗冒出頭在偷看，超級的可愛

 

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終於要進到房間啦！！！

寵物VILLA。獒游邊境每個房間都有獨立的庭院跟泳池

庭院空間不大，但對小型毛孩絕對綽綽有餘 (大毛孩就直接去公共草皮玩耍吧～)

 

庭院空間皆有高高的木板牆作為格擋，周邊有著高高低低的綠植

雖然房距很近但完全不用擔心隱私性，非常適合高敏感、社恐或膽小的毛孩

但像我們就是都開著木門讓醬醬可以自由進出去外面跑跑

偶爾也會有驚喜看到別房的孩子跑來坐在自家庭院 (笑)

庭院也有桌椅可以讓爸媽悠哉地坐在這裡吃東西、看毛孩游泳、看一望無際的星空

 

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讓我覺得最棒的是，寵物VILLA。獒游邊境的私人泳池都是“要使用才放水”

而且私人泳池也被清理得非常乾淨，完全不用擔心衛生的問題（爸媽一起下水也非常適合喔！）

 

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房間的空間非常大！

有南洋渡假風格、舒適的客廳空間跟可以遙望山脈的吧台區

即使是帶比較大型的毛孩也不用擔心，小型毛孩更不用說，完全是可以充分玩耍

 

房間色調也非常的溫馨舒適

電視有提供安博盒子、Netflix等，即使不外出都不會無聊

唯一的缺點應該是房間皆是磁磚地板，雖然好清理，不過毛孩比較容易打滑

*進房之後記得加入獒游邊境的官方LINE，有任何問題或需求都可以直接聯繫到工作人員

 

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毛孩不可以上床，請記得帶毛孩的睡墊或是像我們一樣帶整套床組去鋪

 

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客廳區我很喜歡，非常適合晚上去恆春鎮上買東西回來邊吃邊看電視

 

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浴室也很乾淨、寬敞

我覺得很細心的是浴室還有放置拖把可以供客人使用（我相信飼主應該都懂XD）

 

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事實上我每次一個人帶托醬外宿、露營，最害怕的就是晚上的時候

尤其通常出來玩可能不是住在市區，難免會覺得有點可怕

不過獒游邊境晚上依然非常漂亮，裝飾的小燈泡點綴著整個Villa，看起來燈火通明

從房間望出去也覺得透著光的專屬泳池好美

 

而且比較特別的是，不管是民宿還是露營區很常晚上是沒有工作人員的

但獒游邊境基本上是24Ｈ有人在喔，如果真的碰到問題都可以找到工作人員

 

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啊，白天忘記拍的吸菸區

 

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因為距離南灣真的很近，所以起床第一件事就是帶孩子衝到南灣啊！

早上的南灣少了觀光客跟滿滿的商家，真的非常漂亮～涼爽、細軟的沙灘也很適合毛孩

 

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早上最期待的就是寵物VILLA。獒游邊境的早餐了

早餐會用一個托盤裝著，大約8:30送到每個房間（用完餐後再放回公共區的回收台即可）

可以在房間用餐，也可以拿去園區的各處享用

簡單來說來到寵物VILLA。獒游邊境就是非常放鬆、愜意

 

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把早餐放到游泳圈上也太像東南亞海島那種浮水早餐了吧！超級浪漫！

 

截圖 2024-10-29 凌晨2.17.33 

毛孩的部分獒游邊境也有提供付費的鮮食餐點，因為我們都有帶著所以就附上官網的照片

 

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最後當然就是分享一下孩子玩水的開心樣子啦！

 

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因為我們一入住時就請工作人員幫我們放了水，所以主要還是在專屬泳池游泳

泳池高度大概在我的胸口(身高159)，即使是大型犬像哈士奇跟黃金來都不用擔心會踩到底

對中、小型犬如托托醬醬來說，整個泳池根本是超大

而且因為庭院規劃跟動線的設計，讓爸媽不下水都可以輕鬆跟毛孩互動、拍照

 

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泳池的一側有樓梯可以上去，靠近樓梯的側邊也有一層較淺的台階

毛孩游累的話可以輕鬆地坐在這個台階上；如果陪毛孩進去游的爸媽也可以坐在這一層

 

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當然最厲害的當然就是半透明的設計

可以清楚地看到毛孩水下的樣子，跟奮力划水的腳腳

 

而且再次強調！

泳池水也都是入住之後、確定要游泳時才放水的，所以水質真的非常乾淨、清澈

 

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隔日早上游泳時，連隔壁房的黃金都跑來串門子了，真的超級可愛！

 

 

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寵物VILLA。獒游邊境真的是才入住，我就深深地喜歡上的地方

不管是恆春溫暖的海風、照在白色柵欄上的光影、園區的規劃跟搖曳的植栽樹葉們

從一入園就給人一種很放鬆、很愜意的感覺

 

而且不管是整個園區的動線跟設施還有房間的設計，也都讓人覺得很舒服

寬敞的房型、私人的泳池跟大草皮，也真的非常適合我們家

也完全看得出來孩子們來到這裡是真的超開心

 

加上沒有墾丁的物價，又鄰近超多美食、小店、古色古香的恆春

真的有一種超級物超所值的感覺

（害我這兩天看到獒游邊境推出long stay的住宿優惠，真的是超心動的啦！）

  

題外話是寵物VILLA。獒游邊境房間數不多，建議想前往的話一定要跟他們預約喔

 

 

 

寵物VILLA。獒游邊境

地址：946屏東縣恆春鎮草埔路60號

電話：0926559740

官網：https://reurl.cc/e83x1W

 


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