位在宜蘭五結的來來牛排，是間有著高人氣的餐廳
每到用餐時間總是有著長長的人龍在排隊等著用餐
來來牛排採電話預約及現場抽號碼牌候位兩種用餐方式
餐點是以排餐為主，且以牛排為大宗
另有非牛排的豬、雞、魚、海陸及兒童餐可選擇
點主餐均附沙拉、酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點
其中古早味紅茶是無限供應的
主餐的麵條（義大利麵&在地麵二擇一）可以加量不加價
除單點外，整體價格約落在$249~$590之間
主餐口味雖不到讓人非常驚豔，但也不會不好吃
反而是附餐的古早味紅茶、酥皮濃湯和甜點都蠻好吃的
可能因為餐點的整體份量不少，加上副餐的CP值蠻不錯的
因而只要到了用餐時間，總是有著滿滿的排隊人潮這樣
來來牛排_訂位方式
來來牛排可以事先以電話訂位
也可以到現場來排隊抽號碼牌（早上10:00開始抽）
因為我們太晚訂位，電話訂位已經滿了
所以10點前就先來門口排隊等著抽號碼牌
還好當時排隊的人潮不多，所以游小熊算是第一個抽的呢
抽到號碼牌離11:00營業還有一段時間
我們就到附近的鴨寮故事館先走走逛逛
等時間差不多後再過來
店家也有提供候位查詢及點餐連結，都可以多加利用
來來牛排_停車場
在來來牛排後面就有停車場
且在店門前也有幾個位置
店家週邊也都有白線可以停
所以來用餐的話，停車很方便
11:00左右再次回到了來來牛排
此時餐廳外己有不少候位的人潮
我們算是現場候位的第一組
在外面約莫等了十分鐘，也很快地叫到我們的號碼
來來牛排_室內環境
一進門以櫃檯為中心點，左右兩邊都有座位區
左半部的座位區因為當時人太多，所以就不好意思去拍照
我們的位置則是被安排在右半部的座位區
這裡大多以四人一桌的座位，座位數還不少
而室內空間也很寬敞，走的是現代+工業風的質感風設計
就連位在庭院裡的化妝室也有用心在設計喔
來來牛排_菜單
在外面候位時就有菜單可以先看
菜單只有正反兩面
第一頁有多款牛排排餐、兒童餐、海陸套餐及單點的選項
另一頁有套餐和醬料（黑胡椒醬/蘑菇/綜合）的說明
以及非牛排（豬排/雞排及魚排）、兩份肉的選擇
除單點外，整體價格約落在$249~$590之間
點主餐的話，餐點均附沙拉、酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點
（兒童餐附酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點）
其中古早味紅茶可以無限續杯（店員會過來幫忙補滿）
排餐的麵條分為義大利麵和在地麵兩種，都是加量不加價
所以若是想多吃麵條的人，點餐時記得告知服務人員
已35週年的來來牛排，但其實游小熊這次才第一次來而已
來來牛排_餐點
一入座，店員就會先幫忙倒紅茶
這古早味紅的紅茶甜度很剛好也不會澀，冰冰涼涼的很好喝
且這紅茶是可以一直續杯的，店員都會過來幫忙補滿
附餐沙拉是千島醬搭配水煮蛋、玉米粒、小黃瓜及些許生菜的經典組合
經典的組合，吃起來很有復古懷舊的味道
餐包是另外單點的（小時候餐包$12 )
吃來就是一般牛排館常吃的奶油餐包，還蠻好吃的
酥皮濃湯也好久沒吃了
久久吃一次還是覺得好吃
只是這酥皮濃湯的份量還不少
一人吃一碗，肚子就差不多快五、六分飽了
「雙塊炙烤沙朗$569」
尊尊點的雙塊牛排（七分熟），份量還不少
但因為游小熊不能吃牛，所以就不知好不好吃了
「脆皮雞排+香煎豬排$480」
雞排+豬排，搭配的是微酸微辣的綜合醬
雞排+豬排的份量還不少，整體口味也還不錯
「兒童豬排$280」
幫昕妹妹點的兒童豬排，也還不錯吃
附餐的甜點是菜單上也有的「珍珠尬甜甜」
加了奶球後還蠻像珍奶的
除了稍稍有甜了些之外
珍珠很Q，口感和口味都蠻好吃的
吃的差不多，請店員幫我們拍了一下合照後
和朋友一家也要互相道別，各自踏上回家的路程了
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店家/景點資訊
- 店家名稱：來來牛排
- 所在地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00
- 店家電話：039-502-534
- 評價：★★★★
- 備註資訊：
午餐11:00-14:30（最後收客時間14:00）
晚餐17:00-22:00（最後收客時間21:00）
假日：
全天候營業：11:00-22:00（最後收客時間21:00）
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主