宜蘭五結．來來牛排

位在宜蘭五結的來來牛排，是間有著高人氣的餐廳

每到用餐時間總是有著長長的人龍在排隊等著用餐

來來牛排採電話預約及現場抽號碼牌候位兩種用餐方式

餐點是以排餐為主，且以牛排為大宗

另有非牛排的豬、雞、魚、海陸及兒童餐可選擇

點主餐均附沙拉、酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點

其中古早味紅茶是無限供應的

主餐的麵條（義大利麵&在地麵二擇一）可以加量不加價

除單點外，整體價格約落在$249~$590之間

主餐口味雖不到讓人非常驚豔，但也不會不好吃

反而是附餐的古早味紅茶、酥皮濃湯和甜點都蠻好吃的

可能因為餐點的整體份量不少，加上副餐的CP值蠻不錯的

因而只要到了用餐時間，總是有著滿滿的排隊人潮這樣

來來牛排_訂位方式

來來牛排可以事先以電話訂位

也可以到現場來排隊抽號碼牌（早上10:00開始抽）

因為我們太晚訂位，電話訂位已經滿了

所以10點前就先來門口排隊等著抽號碼牌

還好當時排隊的人潮不多，所以游小熊算是第一個抽的呢

抽到號碼牌離11:00營業還有一段時間

我們就到附近的鴨寮故事館先走走逛逛

等時間差不多後再過來

店家也有提供候位查詢及點餐連結，都可以多加利用

來來牛排_停車場

在來來牛排後面就有停車場

且在店門前也有幾個位置

店家週邊也都有白線可以停

所以來用餐的話，停車很方便

11:00左右再次回到了來來牛排

此時餐廳外己有不少候位的人潮

我們算是現場候位的第一組

在外面約莫等了十分鐘，也很快地叫到我們的號碼

來來牛排_室內環境



一進門以櫃檯為中心點，左右兩邊都有座位區

左半部的座位區因為當時人太多，所以就不好意思去拍照

我們的位置則是被安排在右半部的座位區

這裡大多以四人一桌的座位，座位數還不少

而室內空間也很寬敞，走的是現代+工業風的質感風設計

就連位在庭院裡的化妝室也有用心在設計喔

來來牛排_菜單

在外面候位時就有菜單可以先看

菜單只有正反兩面

第一頁有多款牛排排餐、兒童餐、海陸套餐及單點的選項

另一頁有套餐和醬料（黑胡椒醬/蘑菇/綜合）的說明

以及非牛排（豬排/雞排及魚排）、兩份肉的選擇

除單點外，整體價格約落在$249~$590之間

點主餐的話，餐點均附沙拉、酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點

（兒童餐附酥皮濃湯、古早味紅茶及甜點）

其中古早味紅茶可以無限續杯（店員會過來幫忙補滿）

排餐的麵條分為義大利麵和在地麵兩種，都是加量不加價

所以若是想多吃麵條的人，點餐時記得告知服務人員

已35週年的來來牛排，但其實游小熊這次才第一次來而已

來來牛排_餐點

一入座，店員就會先幫忙倒紅茶

這古早味紅的紅茶甜度很剛好也不會澀，冰冰涼涼的很好喝

且這紅茶是可以一直續杯的，店員都會過來幫忙補滿

附餐沙拉是千島醬搭配水煮蛋、玉米粒、小黃瓜及些許生菜的經典組合

經典的組合，吃起來很有復古懷舊的味道

餐包是另外單點的（小時候餐包$12 )

吃來就是一般牛排館常吃的奶油餐包，還蠻好吃的

酥皮濃湯也好久沒吃了

久久吃一次還是覺得好吃

只是這酥皮濃湯的份量還不少

一人吃一碗，肚子就差不多快五、六分飽了

「雙塊炙烤沙朗$569」

尊尊點的雙塊牛排（七分熟），份量還不少

但因為游小熊不能吃牛，所以就不知好不好吃了

「脆皮雞排+香煎豬排$480」

雞排+豬排，搭配的是微酸微辣的綜合醬

雞排+豬排的份量還不少，整體口味也還不錯

「兒童豬排$280」

幫昕妹妹點的兒童豬排，也還不錯吃

附餐的甜點是菜單上也有的「珍珠尬甜甜」

加了奶球後還蠻像珍奶的

除了稍稍有甜了些之外

珍珠很Q，口感和口味都蠻好吃的

吃的差不多，請店員幫我們拍了一下合照後

和朋友一家也要互相道別，各自踏上回家的路程了

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