台北寵物友善餐廳、不收服務費

【青沐(南京店)】

是一家以精緻早午餐著稱的餐廳，

擁有簡約舒適的用餐環境，

有著綠植與乾燥花裝飾氛圍，

亦有義大利麵、燉飯、咖啡等輕食，

也是蔡依林喜歡的早午餐餐廳呢！

#中山區早午餐 南京松江咖啡廳

【青沐 南京店】

▼很多藝人、明星都來過青沐，並留下簽名，

左下角就是Jolin的簽名了！

【青沐 菜單】

早午餐、漢堡、義大利麵、燉飯、沙拉、小點、甜點、飲料…等，

另有雙人套餐、四人套餐、下午茶等，

✔️用餐時間：90分鐘

✔️寵物友善餐廳

✔️不收服務費

▶️(青沐 菜單)

【2人套餐】$1420

從開胃沙拉到甜點都精心設計，

第一次來還蠻推薦點這個！

【煙燻鮭魚野菜沙拉】

以煙燻鮭魚為主角，

搭配清爽的野菜、櫛瓜、番茄和綜合堅果，再佐以葡萄醋，

酸甜的醬汁完美平衡了煙燻鮭魚的濃郁香氣，

是開胃的不二選擇！

【松露醬脆薯】

香脆的薯條搭配濃郁的松露醬，

是一道無法抗拒的小食！👍

【溫泉蛋野菇黑松露燉飯】

以義式野菇和牛肝菌菇為基底，

搭配滑嫩的溫泉蛋與黑松露，

並撒上義式帕瑪森起司，

風味濃郁充滿層次感！😋

【干貝海膽BoBo義大利麵】

這道義大利麵選用了特製海膽醬、

日本干貝以及海苔，

融合濃郁的帕瑪森起司，

每一根麵條都充滿香濃的醬汁，

吃起來還有蝦卵BoBo的彈跳口感很特別！😋

【提拉米蘇】

提拉米蘇以經典的義式手法製作，

綿密細緻的口感，

夾帶濃郁的咖啡與奶醬香氣，

為這頓餐點劃下完美句點！💕

【飲料2杯】(可換購，折抵$30)

蔓越莓果醋

西西里冰咖啡

酸甜清爽的蔓越莓果醋和

充滿異國風情的西西里冰咖啡~~

《蛋寶543》

台北好吃、悠閒的早午餐，

【青沐(南京店)】

環境小巧溫馨座位數不多，

但餐點用料實在、味道好，

食材搭配和擺盤也很用心，會讓人想回訪！

而且蔡依林都來過這裡並留下簽名呢，

同時也是台北寵物友善餐廳，

推薦給大家~！❤️

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