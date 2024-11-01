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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭縣羅東鎮羅東九號公園》船型木造親子共融遊樂場、草坪磨石子溜滑梯、圓頂體健設施、噴水池、鞦韆單槓遊戲場～免費景

宜蘭縣羅東鎮羅東九號公園》船型木造親子共融遊樂場、草坪磨石子溜滑梯、圓頂體健設施、噴水池、鞦韆單槓遊戲場～免費景

紫色微笑 人氣：30
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紫色微笑

發表篇數：1532篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮


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宜蘭親子景點羅東景點羅東九號公園的共融式遊樂場真好玩! 特色是圓頂體健設施、樹型洗手台噴水池、船型溜滑梯、草坡磨石子溜滑梯、鞦韆、單槓遊戲場，公園景觀及環境也很漂亮、舒適，可惜周圍不好停車、無廁所，只有洗手台。

宜蘭縣羅東鎮羅東九號公園》船型木造親子共融遊樂場、草坪磨石子溜滑梯、圓頂體健設施、噴水池、鞦韆單槓遊戲場～免費景

羅東九號公園 景點資訊

  • 地址：265宜蘭縣羅東鎮興東南路51號
  • 營業時間：全天候24小時開放
  • 廁所：有公用廁所

羅東九號公園 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入羅東九號公園即可到達
  • 停車場：無附設停車場，只能路邊白線內可停車，不好找停車位

羅東九號公園 環境介紹

羅東九號公園地圖

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目前的園區配置

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樹型洗手台噴水池

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入口處設有造型洗手台

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噴水設施早上8點到下午6點的整點時間會啟動噴水

船型溜滑梯

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裏面最吸睛的共融遊戲場

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不同的爬梯還有溜滑梯，小孩玩翻了

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裏面也適合玩沙哦!! 大太陽也不怕

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草坡磨石子溜滑梯

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超大型磨石子溜滑梯

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爸媽們要特別注意這座磨石溜滑梯，因為和地面有落差、長久的撞擊會有凹洞，小孩溜下來速度很快，腳一蹬地很容易往前撲
家長儘量要站在前面稍微擋一下，避免撲街受傷

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我家妹妹溜下來時說速度太快，會害怕～

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如果自帶滑草板，就可以在草皮上玩了哦

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共融鞦韆

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共融式鞦韆，有三種不同的型式，中間的是可以親子共玩的哦

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單槓遊戲場

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單槓

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圓頂體健設施

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這個成人體健設施上頭有加蓋，萬一下點小雨可以玩

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中間也有小孩玩的攀爬裝置，未來阿公阿媽在一旁活動，小孩也可以在中間

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這都是一般公園常見的體健設施，動一下也不錯玩哦

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羅東九號公園 心得評價

羅東九號公園位在全台最小的鄉鎮裡，幅員不廣，不好停車。但設施多元，攀爬、溜滑梯、盪鞦韆以及碎石沙坑，還有大人的伸展設施，算是讓小孩遊戲與大人運動全齡玩樂地點，很是推薦!

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