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宜蘭親子景點、羅東景點》「羅東九號公園」的共融式遊樂場真好玩! 特色是圓頂體健設施、樹型洗手台噴水池、船型溜滑梯、草坡磨石子溜滑梯、鞦韆、單槓遊戲場，公園景觀及環境也很漂亮、舒適，可惜周圍不好停車、無廁所，只有洗手台。





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羅東九號公園 環境介紹

羅東九號公園地圖

目前的園區配置

樹型洗手台噴水池

入口處設有造型洗手台

噴水設施早上8點到下午6點的整點時間會啟動噴水

船型溜滑梯

裏面最吸睛的共融遊戲場

不同的爬梯還有溜滑梯，小孩玩翻了

裏面也適合玩沙哦!! 大太陽也不怕

草坡磨石子溜滑梯

超大型磨石子溜滑梯

爸媽們要特別注意這座磨石溜滑梯，因為和地面有落差、長久的撞擊會有凹洞，小孩溜下來速度很快，腳一蹬地很容易往前撲

家長儘量要站在前面稍微擋一下，避免撲街受傷

我家妹妹溜下來時說速度太快，會害怕～

如果自帶滑草板，就可以在草皮上玩了哦

共融鞦韆

共融式鞦韆，有三種不同的型式，中間的是可以親子共玩的哦

單槓遊戲場

單槓

圓頂體健設施

這個成人體健設施上頭有加蓋，萬一下點小雨可以玩

中間也有小孩玩的攀爬裝置，未來阿公阿媽在一旁活動，小孩也可以在中間

這都是一般公園常見的體健設施，動一下也不錯玩哦

羅東九號公園 心得評價

「羅東九號公園」位在全台最小的鄉鎮裡，幅員不廣，不好停車。但設施多元，攀爬、溜滑梯、盪鞦韆以及碎石沙坑，還有大人的伸展設施，算是讓小孩遊戲與大人運動全齡玩樂地點，很是推薦!

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