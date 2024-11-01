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宜蘭親子景點、羅東景點》「羅東九號公園」的共融式遊樂場真好玩! 特色是圓頂體健設施、樹型洗手台噴水池、船型溜滑梯、草坡磨石子溜滑梯、鞦韆、單槓遊戲場，公園景觀及環境也很漂亮、舒適，可惜周圍不好停車、無廁所，只有洗手台。
羅東九號公園 景點資訊
- 地址：265宜蘭縣羅東鎮興東南路51號
- 營業時間：全天候24小時開放
- 廁所：有公用廁所
羅東九號公園 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入羅東九號公園即可到達
- 停車場：無附設停車場，只能路邊白線內可停車，不好找停車位
羅東九號公園 環境介紹
羅東九號公園地圖
目前的園區配置
樹型洗手台噴水池
入口處設有造型洗手台
噴水設施早上8點到下午6點的整點時間會啟動噴水
船型溜滑梯
裏面最吸睛的共融遊戲場
不同的爬梯還有溜滑梯，小孩玩翻了
裏面也適合玩沙哦!! 大太陽也不怕
草坡磨石子溜滑梯
超大型磨石子溜滑梯
爸媽們要特別注意這座磨石溜滑梯，因為和地面有落差、長久的撞擊會有凹洞，小孩溜下來速度很快，腳一蹬地很容易往前撲
家長儘量要站在前面稍微擋一下，避免撲街受傷
我家妹妹溜下來時說速度太快，會害怕～
如果自帶滑草板，就可以在草皮上玩了哦
共融鞦韆
共融式鞦韆，有三種不同的型式，中間的是可以親子共玩的哦
單槓遊戲場
單槓
圓頂體健設施
這個成人體健設施上頭有加蓋，萬一下點小雨可以玩
中間也有小孩玩的攀爬裝置，未來阿公阿媽在一旁活動，小孩也可以在中間
這都是一般公園常見的體健設施，動一下也不錯玩哦
羅東九號公園 心得評價
「羅東九號公園」位在全台最小的鄉鎮裡，幅員不廣，不好停車。但設施多元，攀爬、溜滑梯、盪鞦韆以及碎石沙坑，還有大人的伸展設施，算是讓小孩遊戲與大人運動全齡玩樂地點，很是推薦!
羅東九號公園 附近景點美食
- 熱門景點：羅東林場、中興文化園區、羅東運動公園、羅東養生觀光工廠、木育森林
- 必吃美食：林場肉羹、北門綠豆沙牛乳大王、廣興做粿、定置漁場三代羅東店、上福伯牛肉麵
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