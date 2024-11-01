來台南旅遊，除了自己熟悉的景點以外，還要去一些更認識當地文化歷史的地方。

每次來台南工作或是旅遊，會蒐集一些值得去的景點或美食，難得來到台南，就不要錯過。

例如 : 赤崁樓、林百貨、台灣文學館、延平郡王祠等多個親子旅遊景點，可多多利用周邊大眾交通工具。

放暑假了，就帶孩子來台南文鼎留聲博物館認識參觀黑膠留聲機的演變歷史。

到文鼎留聲博物館參觀，可參考官網的

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交通說明

搭台鐵抵達台南或車站需再步行15分鐘

搭高鐵須轉搭沙崙線抵達台南火車站或是轉搭高鐵快捷 H 31 公車至建興國中 ( 孔廟 ) 站 ，需再步行15分鐘。

公車 : 兩站點，下車後步行約5分鐘即可抵達。

1. 赤崁樓站：3、5、77、88、99、臺南市雙層巴士、臺南市雙層巴士區間車。

2. 西門民權路口：5、14、7、18、藍23、藍24、綠17。

開車來的朋友要停車可多多利用 民權路二段收費停車場、府城停車場

我們是搭火車來台南旅遊，也選擇比較懶人的搭法 – 叫計程車直接直達目的地，很難想像台南火車站附近居然有這家博物館，連在地台南的朋友都以為我要去台南文學館參觀。

門口有介紹文鼎留聲博物館每個樓層介紹，2樓到4樓需要購票才能參觀，每天都有兩場留聲小劇場，如需導覽預約，須三人成團。

也可使用文化幣購買1樓店裡禮品帶回家當紀念品。

文鼎留聲博物館 Wenting Phonograph

電話號碼： 06 221 0177

地址： 700台南市中西區民權路二段162號

參觀資訊 :

每週三至日 : 10:00 – 17 : 30

【休館日】每週一、週二固定休館

我們購買了兩張門票，來到留聲廳，這是介紹介紹留聲機的原理與發展歷程，以及在沒有電的年代，如何把聲音紀錄下來。

哥倫比亞滾筒留聲機 – 型號HG

是非常罕見的巨型滾筒留聲機。

聲音質量優於標準尺寸的音樂滾筒，為珍貴的私人音樂展示櫃。

19世紀末到20世紀初蟲膠的發展歷史。

從1887年以來主流唱片的黑色膠片，以及每片膠片的齒輪痕及光亮度都不一樣。

黑色膠片從最大片到現在大家都熟悉的CD片大小。

展示是我們在課本上熟悉發明燈泡的發明家 – 愛迪生的留聲機及滾輪聲筒。

愛迪生標準留聲機 – 型號B

愛迪生標準留聲機是19世紀末至20世紀初「中等收入」市場的突破性產品。它於1898年初推出，經證明是一款性能良好且經久耐用的機器。

具有較佳的彈簧馬達，可以在沒有重上發條的情況下播放四輪音樂。

留聲機 – 型號A

包含留聲機耳機，可以很多人一塊聆聽聲音。

愛迪生鋁箔滾筒留聲機[複製品]

是愛迪生發明的第一代留聲機

這裡記錄了愛迪生如何發明滾筒式留聲機的歷史。

保留留聲機和狗HMV商標背後的忠犬故事雕像，紀念忠犬及其主人的故事，也是畫家弟弟為了保留住忠犬聆聽哥哥用留聲機錄下聲音，每次狗狗聽到主人聲音就會專心聆聽，彷彿主人重來沒有離開過，直到忠犬離開後，畫家弟弟將畫面畫下來紀念。

聽完它的故事覺得滿感動，難怪人家說狗是很忠心的寵物。

自動換片滾筒留聲機

總共有12個滾輪在滾動，每個滾輪可以撥放到4分鐘。

因為小劇場即將開始了，趕快下樓來聆聽館長為我們詳細介紹一下留聲機的歷史。

解說導覽 :

預約導覽｜採預約制，請於3天前預約

※最低人數三人，未滿三人以三人計費

每日小劇場｜11:30、14:30(兩場)

從400年前沒有留聲機的時代，先人用他們的方法為我們留下聲音的軌跡，隨著時代進步演變進化到現在。

更有來參觀的客人和館長一塊合照留作紀念。

館長詳細為大家解說從中古世紀到清朝每個時期的中西文化不同留聲機演變歷史。

到現在我們看到的喇叭前身是像一個大花朵原始樣貌。

到現在的黑膠片點唱機及CD片，讓我們見識到大家熟悉的撥放機進化的每一次蛻變進化。

比較黑膠唱片和數位音訊所呈現的聲波圖。難怪過了很多年，很多人依舊喜歡近乎自然的黑膠音樂。

膠片的厚度及紋路也變得不一樣，可以用手實際感受膠片觸感。

隨著時代變化，黑膠片呈現出來的音樂聲韻也變得不一樣。

1895年直立投幣式音樂盒

現場為我們撥放愛迪生留聲機撥放的音樂，ㄜ…..年代有點久遠。

只有在這裡可以看到愛迪生留聲筒裡面的黑色膠片紋路。

直驅馬達帶動的電子唱機

現代的黑膠英文唱片[滿好聽]，姐姐回家超愛聽。

導覽結束後，你可以繼續逛其他樓層或是到樓下咖啡禮品廳買紀念品帶回家。

我們選擇繼續逛下去，上樓到現代廳逛。

館方收藏的蟲膠和黑膠唱片，來自各國時間軸跨越百年。

現代廳是介紹達琳牌高級唱機及19世紀末，交流電發明後電的利用飛速發展，帶動第二次工業革命，本展區分為「電子唱機」與「現代音訊」兩大主題，介紹走入現代後音訊設備的多元化發展。

從桌上型留聲機到收音機演變到現在大家人人手上都有一支手機，見證留聲機陪我們走過歲月的痕跡。

關於達琳牌高級唱盤

達琳牌黑膠唱片機是臺灣本土製造，西元1972年(民國61年)志弘工業社由創辦人許文鼎與合夥人設立，西元1974年(民國63年)推出達琳牌黑膠唱片機。西元1970年(民國59年)代臺灣經濟正要快速起飛，眷村人手頭較為寬裕，也想在家中擺放一台黑膠唱片機。此時，售價比進口唱片機平易近人，品質又優良的「達琳牌」成為市場上火紅的商品。

1970-1980年代的高級唱片機，1982年代唱機是大家耳熟能詳的日本山葉，現在跨足了車子和電子琴等各大行業，1970年代英國ARISTON唱片機是頗負盛名的品牌。

1967-1970年代的點唱機品牌

把每個年代的留聲機保留下來到以前的家庭音響。

也有客人30年唱片機壞掉，找他們維修，見證唱片機維修好撥放時帶給他們的回憶感動，寫了封感謝信讓他們有機會再聽到留聲機的撥放時刻。

留聲小劇場也有放狗HMV的紀念雕像

你也可以帶孩子來體驗我們熟悉音樂餐廳或是演唱會上的DJ電音唱盤，也是從黑膠留聲機演變出來的。

一路走下來到古典廳。

保留留聲機最原始風貌及滾筒。

帶你走進中古世紀用鐵製唱片條的音階撥放音樂，就像音樂盒轉動螺絲發條後撥放音樂。

播放完後，還會自動更換唱片轉盤繼續撥放。

以前音響的喇叭是像花朵一樣，不同於現在都是一個個獨立的音箱，從雙喇叭到三喇叭和圓盤留聲機。

從留聲機的歷史漫步走過百年歷史。

參觀完，該來去喝個咖啡和點心了。

走下樓，可以看到樓梯旁櫥櫃裡面展示留聲機典藏品。

票價從一般民眾到團體票，價格也不同，導覽服務門票是100。

文鼎留聲博物館適合學齡6歲以上學童到22歲以上學生或一般民眾，因為館內太多珍貴留聲機，比較不適合在館內奔跑碰撞。

屬於靜態參觀的台南旅遊景點。

館內有販售很多精緻懷舊的音樂盒，例如:這款古典音樂盒$2500可使用文化幣購買。

姐姐就超喜歡櫥櫃上超精緻的音樂盒，可惜文化幣花完了，要等明年再來買［飲恨直搥胸，太晚知道文鼎留聲博物館］。

也有愛迪生留聲捲筒造型蠟燭。

很難想像禮品部的後方是一個可以三五好友相聚或是需要團體包場的室內空間。

坐在窗戶邊也不會被陽光照到。

等下午陽光比較沒有時，可走出去蠻清爽舒服清爽舒服。

廁所也整理得滿乾淨。

來點個咖啡喝，咖啡館低消＄１００，也提供免費ｗｉｆｉ網路服務。

再點個可麗露來搭配手沖咖啡。

單品手沖咖啡－冰手沖使用冰鎮法需等待１０－２０分鐘

不喜歡喝咖啡的你也有茶飲／奶類／果汁＆氣跑飲可選擇。

加點焦香巴斯克乳酪。

愛喝咖啡的你一定要來文鼎留聲博物館品嘗，真的好好喝，香醇帶點濃醇的咖啡讓你的疲憊馬上一掃而空，甚至有點不想離開的想窩在這裡追劇。

文鼎留聲博物館 Wenting Phonograph

電話號碼： 06 221 0177

地址： 700台南市中西區民權路二段162號

參觀資訊 :

每週三至日 : 10:00 – 17 : 30

【休館日】每週一、週二固定休館

每日小劇場｜11:30、14:30(兩場)

預約導覽｜採預約制，請於3天前預約

※最低人數三人，未滿三人以三人計費

官網 : https://www.wenting-museum.com.tw/

FB :文鼎留聲博物館 Wenting Phonograph Museum

IG : https://www.instagram.com/wenting_museum/

周邊台南景點也有很多 : 例如 : 赤崁樓、孔廟、林百貨、最近很夯的台南水豚君等 ，超推薦列入台南旅遊的觀光景點。