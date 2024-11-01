今天帶大家來吃個台灣小吃

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【豬一十五】桃園民生店

店址:桃園區民生路３６５號

營業時間：11:00-23:00

電話: 03-3330526

招牌寫著是主打【刈包，四神湯，眷村麵】

店面看起來十分整潔，空間還算寬敞

點餐的部分有提供大菜單一張，也可以直接桌邊掃瑪點餐，用完餐之後要自己回收餐具餐盤

先帶大家來看看菜單吧!

菜單完整版長這樣，看起來賣的品項還真不少呢!

有乾麵有湯麵有本店必吃有湯類，還有感覺比較特別的經典麵類跟很多小菜

口味真的蠻多樣化，好多口味都想嘗試看看

不是吧!連小卷米粉，麻油雞腿湯麵都有!!賣的樣式真的選擇超多，真的每天一碗麵也不會重複的感覺

今天第一次來訪，就決定先從本店必吃開始，點了刈包跟四神湯，總共花費135元

店裡有免費提供兩種飲品，檸檬水和檸檬紅茶，

順道一提，這個檸檬看起來真大一塊，我還以為是芭樂泡在裡面

也有提供醬料跟酸菜自由，有蔥有嫩薑就感覺好開胃

結帳櫃台旁邊有個小菜櫃，這可不是可以隨便拿的喔!是要錢的，價錢都有列在菜單上

接著來看看我的刈包和四神湯吧!

先直接來張我的刈包特寫照，肉的部分沒有特別大塊特別厚，花生粉是挺香的

燈燈燈燈!厲害的來了!店員端上來的時候，我想說好大一碗啊!

我感覺這一餐的主角是四神湯

一撈就是滿滿的料! 湯頭還不錯，裡面有腸子，薏仁，紅棗，枸杞，感覺就是很滋補的一碗湯，我喜歡

四神湯值得二訪，菜單看一看還有好多口味想吃吃看

下次再來吧!! 跟大家分享!