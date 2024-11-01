多美咖啡-前身稱為”沒有名字的咖啡館” 後來遷移咖啡店址之後意外有了名字…我曾經問老闆為什麼取名叫多美?老闆笑而不答直接端著咖啡從我眼前飄過只說了一句：快喝，別拍太久，然後當送完咖啡發現我還在拍照又說了一句…齁!快喝啦!

多美咖啡

多美咖啡在哪裡?

多美咖啡就位於精明一街裡－隔壁的隔壁就是春水堂，以前這邊很熱鬧最近幾年特色小店通通往巷子發展，開車朋友建議可以停 「東興停車場」

懷舊系咖啡館-紅牆Ｘ老沙發

木門推開之後就會看到老闆一個人在吧台區忙著，自己找位子坐，提醒如果客滿狀態下老闆會請客人併桌！延續之前－沒有名字咖啡館－經營方式！如果不喜歡..就找一張旁邊沒有多餘的位子入座吧！

暗紅色牆面搭上一盞盞昏黃的燈光,音樂隨著老闆心情撥放音樂，桌椅都有著歲月的痕跡，牆壁上隱隱約約看到打上釘子後來才知道是為了讓客人放包包的(聽說這樣比較不會忘記帶走)

很隨興的放置自己的收藏品應該是資深咖啡的老闆共同嗜好…

店裡的音樂通通都是撥放”CD”

多美咖啡菜單/MENU

低消:一杯飲料/人 ，沒菜單想喝什麼就問老闆，老闆都會介紹當天有什麼甜點/咖啡!

多美咖啡N訪紀錄

一開張不久PAPA就跑來這裡喝咖啡，念念不忘的是當初的檸檬塔不過當我踏入這裡時不小心就點了千層蛋糕與拿鐵!

｜2022-初訪多美

咖啡百出頭，至於甜點200以內這樣，收現金，沒菜單想喝什麼就問老闆，他說有就會生出來給你!!至於當天有什麼甜點也問老闆…通常生乳捲/千層/布丁都會有

拿鐵$130 (大概吧!) 跟記憶中一樣美好，看的出來老闆當天沒有打算認真拉花的意思!!XD

抹茶千層 $180 非常好吃，原本我以為是老闆找配合的甜點店配合，直到2訪跟朋友一起來才知道..是老闆自己做的!

｜2024-再訪

跟朋友敲約面交決定順便喝杯咖啡!面交的東西！我問拿出來真的不會被老闆揍?口味這麼重的東西…朋友笑說安啦，又沒開封(出門前我緊密包裝著) 當天店內生意很好.下午2點半

當天我跟朋友就窩在吧台區，各種甜點都逃不開我的眼前…包含咖啡們

咖啡與甜點們

冰拿鐵..美美的漸層，濃郁咖啡香氣有著豐富油脂與奶泡是契合的

黑芝麻千層 真的挺黑的，每一片夾層裡都抹上芝麻奶醬很濃郁的芝麻香氣

後來陸續出現生乳捲／提拉米蘇／還有軟心巴斯克乳酪蛋糕…老闆：PA 真的不要再來塊甜點嗎？你都瘦了（最後裂嘴笑，不笑我還信..你都笑成這樣了太過分了）

提拉米蘇:先挖出來之後才撒上可可粉..最後還撒上少許的粉末..糖霜嗎?(攤手)

生乳捲這個也很美(伯爵茶口味) 厚實啊!(別人點的)

最後是這個朋友點的巴斯克乳酪蛋糕，軟心啊!

我們真的敢在老闆面前-面交? 當天我們真的趁老闆轉身煮咖啡進行面交，一拿出來老闆馬上轉頭問：啥毀啦？（台語）PAPA 搖了搖手上的螺絲粉（笑）我們火速在老闆注視下完成面交並用謹慎的態度拿出塑膠袋封死，然後冒著被老闆瞪死狀態下，乖乖等喝咖啡!

附近走路就會到的咖啡館有-林青霞咖啡 /來森 もり / Rice Caffe 米咖啡 巷弄間的

周邊咖啡館與美食

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