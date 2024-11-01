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桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

Ivan Sha 人氣：20
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窩客好文

Ivan Sha

發表篇數：293篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：

瀧厚炙燒熟成牛排桃園中壢大潤發店
phone03-4560655
place桃園市中壢區中北路二段468號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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要吃牛排在中壢有很多選擇

瀧厚炙燒熟成牛排在中壢大潤發就有分店

在之前店家週年慶的時候加銅板價就可以肉加倍

而且還是少見的熟成牛排當然要來吃吃看

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉了喔!)

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

交通位置=>

瀧厚炙燒熟成牛排就位於中壢大潤發的地下一樓

也因為在地下一樓所以整體的感覺會有點壓迫


檢視較大的地圖

但是好處就是要停車非常的方便(須收費)

吃完大餐後再去賣場走走很不錯

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

今天一開店約十一點就到

所以很快地就被帶到位置上

有週年慶活動可以肉加倍還這樣

看來平常的生意可能沒有很好

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

店內還有這樣的吊燈增加氣氛

從2018年開始也算是有活超過五年

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

桌上還有期間限定的立牌

往好處想就是沒有刻意要人打五星

這樣比較沒有洗評論的感覺

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

另外也可以加入會員獲得美費食品

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

桌上也有玫瑰鹽以及鹽模胡椒可以使用

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

在入店前就可以看好菜單

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

另外加價還可以升級為套餐

所以一個人消費最少從290元起

另外一邊則有免費的湯品和飲料可以無限取用

湯品有玉米濃湯及羅宋湯兩種

玉米濃湯頗稀淡，會覺得裡面沒什麼料

反而羅宋湯則有許多的番茄和牛肉塊

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

但我不得不說本來沒有想要寫食記

所以照片會比較少

這次點了厚片沙朗(580元)

再加6元就多了一片肉

 

熟成牛排因為需要儲藏放牛肉所以成本會比較高

就這樣的價格有兩片肉還是覺得物超所值

吃起來也算是肉味十足

只是熟成的大多會比較多汁和柔軟

但是瀧厚的只能說算是合格

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

金魚boy選擇了梅花豬排

相對來說這一道卻是意外的柔軟

而且整體的飽足感更好

如果沒有搭配其他的優惠券之類的

會推薦人豬排也是不錯的選擇

桃園市中壢區桃園中壢-多樣化超值熟成牛排-瀧厚炙燒熟成牛排(中壢大潤發店)

有加套餐所以還有甜點和沙拉

沙拉搭配的是油醋醬，稍酸但很開胃

 

甜點就感覺很普通了

甚至會覺得這不應該出現再排餐店

就是一般廉價吃到飽會有的巧克力味蛋糕

 

要下結論了喔!

瀧厚牛排雖然是用熟成當成賣點

但說真的湯和豬排反而讓人感覺驚艷

套餐則會覺得品質不夠好

不如單點即可

如果以後還有優惠券等才有可能再回訪吧

 

店家基本資料=>

地址:320桃園市中壢區中北路二段468號B1樓

電話:03-456-0655

營業時間:11:00~22:00(每天)

店家臉書專頁請點我

 

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桃園市桃園區桃園-多樣化義式庭園餐廳-托斯卡尼
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