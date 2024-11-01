要吃牛排在中壢有很多選擇

瀧厚炙燒熟成牛排在中壢大潤發就有分店

在之前店家週年慶的時候加銅板價就可以肉加倍

而且還是少見的熟成牛排當然要來吃吃看

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉了喔!)

交通位置=>

瀧厚炙燒熟成牛排就位於中壢大潤發的地下一樓

也因為在地下一樓所以整體的感覺會有點壓迫



檢視較大的地圖

但是好處就是要停車非常的方便(須收費)

吃完大餐後再去賣場走走很不錯

今天一開店約十一點就到

所以很快地就被帶到位置上

有週年慶活動可以肉加倍還這樣

看來平常的生意可能沒有很好

店內還有這樣的吊燈增加氣氛

從2018年開始也算是有活超過五年

桌上還有期間限定的立牌

往好處想就是沒有刻意要人打五星

這樣比較沒有洗評論的感覺

另外也可以加入會員獲得美費食品

桌上也有玫瑰鹽以及鹽模胡椒可以使用

在入店前就可以看好菜單

另外加價還可以升級為套餐

所以一個人消費最少從290元起

另外一邊則有免費的湯品和飲料可以無限取用

湯品有玉米濃湯及羅宋湯兩種

玉米濃湯頗稀淡，會覺得裡面沒什麼料

反而羅宋湯則有許多的番茄和牛肉塊

但我不得不說本來沒有想要寫食記

所以照片會比較少

這次點了厚片沙朗(580元)

再加6元就多了一片肉

熟成牛排因為需要儲藏放牛肉所以成本會比較高

就這樣的價格有兩片肉還是覺得物超所值

吃起來也算是肉味十足

只是熟成的大多會比較多汁和柔軟

但是瀧厚的只能說算是合格

金魚boy選擇了梅花豬排

相對來說這一道卻是意外的柔軟

而且整體的飽足感更好

如果沒有搭配其他的優惠券之類的

會推薦人豬排也是不錯的選擇

有加套餐所以還有甜點和沙拉

沙拉搭配的是油醋醬，稍酸但很開胃

甜點就感覺很普通了

甚至會覺得這不應該出現再排餐店

就是一般廉價吃到飽會有的巧克力味蛋糕

要下結論了喔!

瀧厚牛排雖然是用熟成當成賣點

但說真的湯和豬排反而讓人感覺驚艷

套餐則會覺得品質不夠好

不如單點即可

如果以後還有優惠券等才有可能再回訪吧

店家基本資料=>

地址:320桃園市中壢區中北路二段468號B1樓

電話:03-456-0655

營業時間:11:00~22:00(每天)

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