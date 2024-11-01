位於台南白河的
【美雅家具觀光工廠】
是一間台灣在地的家具品牌「美雅家具」成立的觀光工廠，
提供導覽解說、互動性的設計，
可瞭解家具的生產製造過程及工藝，
還有木工DIY體驗、文創商品、家具展示、美味餐飲，
可供遊客體驗遊玩、增進知識，
家庭旅遊、親子旅遊、校外教學…等都合適，
是一間老少咸宜的觀光工廠。
【美雅家具觀光工廠】
- 地址： 臺南市白河區甘宅里101-1號
- 電話： 06-6817456
- 營業時間：09:00~17:00 (週一、二館休)
- FB：美雅家具觀光工廠
【門票資訊】
✅全票100元
✅團體票80元：20人以上之團體
✅半票50元：6-12歲孩童、65歲以上長者
✅免費：未滿6歲之兒童、持有身心障礙證明者
(當日門票可全額折抵館內消費，含DIY體驗、文創商品，新鮮現做的美味餐飲)
2015年，美雅家具成立了觀光工廠，
藉由生產過程透明化以及詳盡的專業知識解說，
讓大家瞭解從設計到製作一貫作業的木製家具廠的作業流程，
並打造出令人溫暖、放鬆的高品質家具，深受許多企業的肯定！
▼文化展示區
陳列、擺設一系列的木製家具手工藝設計製作流程，
可以進一步深入瞭解其淵源及背景 。
▼入口處擺設了許多木製的裝置藝術作品，
有童趣感，大人、小孩都喜歡！
這裡早上10:00、下午14:00，
各有一場導覽服務。
有擺設不同材質的木料，
可供遊客以五感體驗探索瞭解。
▼展示魯班的故事，
及各式木工使用的工具。
▼木工職人體驗區
可試試看刨刀，感受職人的辛勞。
▼介紹製作一把椅子，
從設計、製作到完成，需要用到的工藝技法。
每件家具都是經過許多工藝技法，
銜接製作而成的精心作品。
▼tory burch時尚精品，
也請美雅家具製作高質感的椅子呢！
▼椅子牆，是網美必拍的打卡點！
▼最後，一定要認識這張搖椅，
這可是美雅家具成立的秘密呢！
▼木工DIY教室
我們今天做的是「檜筷樂樂手作趣」，
體驗時間約40分鐘，
作品內含檜木筷一雙、檜木香包2包。
▼跟著老師的示範解說，一刀刀刨出自己專屬的筷子，
這過程雖然費力，但成果讓人特別珍惜！
▼美雅餐廳區
嚴選天然食材、新鮮現作，
提供鍋物、個人套餐、炸物、飲品…等料理，
套餐享有＄50元飲品一杯。
▶️(菜單連結)
▼我們一行人用餐，
點了鍋物及個人簡餐來品嚐！
【蓮子套餐】
以白河蓮花為主題，搭配在地蔬果，
運用涼拌、清蒸、清炒…等料理方式，
提出食材本質的鮮香，且吃起來清爽不油膩，
是夏日首選特色餐點！
【南瓜鍋、昆布鍋】
以在地新鮮食蔬為主體，搭配蔬果熬製的湯底，
熱呼呼的，暖心又暖胃！
【雞腿排套餐】
炸至外酥內嫩的雞腿排，
搭配小菜、湯品，吃完超飽足！
【香蒜蝦套餐】
蝦子超大一隻，蝦肉緊實鮮甜，
搭配下層的粉絲，風味更佳！
【清蒸豆腐鱸魚】
細嫩的鱸魚，以清蒸的方式帶出鮮甜感，
下層的豆層吸收了湯汁精華，味道也不錯！
▼戶外休憩區
參觀完觀光工廠、吃完午餐後，
還可以到戶外區走走逛逛，更是愜意！
▼創意商品區
販售許多木製的創意商品，喜歡可購買帶回。
▼家具販售區(2樓)
這裡也有販售大型家具，可供挑選，
也有提供客製化服務，量身打造專屬自己的家具。
《蛋寶543》
這一次來到台南旅遊，來到位於台南白河的
【美雅家具觀光工廠】
可以瞭解木製家具製作的過程及知識，
還有多款手作DIY活動可參與，
餐廳區還有提供美味餐點能享用，
想選購家具，購買創意小物當伴手禮也可以，
來裡這待一下午都不會無聊呢！
是親子旅遊、家庭旅遊、台南校外教學的好地點，
推薦給大家~！
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