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台南市白河區[台南白河景點] 美雅家具觀光工廠 親子手作木製品DIY #親子旅遊 校外教學 @蛋寶趴趴go

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窩客好文

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發表篇數：899篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 白河區

位於台南白河

美雅家具觀光工廠

是一間台灣在地的家具品牌「美雅家具」成立的觀光工廠，

提供導覽解說、互動性的設計，

可瞭解家具的生產製造過程及工藝，

還有木工DIY體驗、文創商品、家具展示、美味餐飲，

可供遊客體驗遊玩、增進知識，

家庭旅遊、親子旅遊、校外教學…等都合適，

是一間老少咸宜的觀光工廠

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美雅家具觀光工廠

  • 地址： 臺南市白河區甘宅里101-1號
  • 電話： 06-6817456
  • 營業時間：09:00~17:00 (週一、二館休)
  • FB：美雅家具觀光工廠 

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門票資訊

✅全票100元
✅團體票80元：20人以上之團體
✅半票50元：6-12歲孩童、65歲以上長者
✅免費：未滿6歲之兒童、持有身心障礙證明者
(當日門票可全額折抵館內消費，含DIY體驗、文創商品，新鮮現做的美味餐飲)

 

2015年，美雅家具成立了觀光工廠

藉由生產過程透明化以及詳盡的專業知識解說，

讓大家瞭解從設計到製作一貫作業的木製家具廠的作業流程，

並打造出令人溫暖、放鬆的高品質家具，深受許多企業的肯定！

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▼文化展示區

陳列、擺設一系列的木製家具手工藝設計製作流程，

可以進一步深入瞭解其淵源及背景

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▼入口處擺設了許多木製的裝置藝術作品，

有童趣感，大人、小孩都喜歡！

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這裡早上10:00、下午14:00，

各有一場導覽服務。

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有擺設不同材質的木料，

可供遊客以五感體驗探索瞭解。

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▼展示魯班的故事，

及各式木工使用的工具。

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▼木工職人體驗區

可試試看刨刀，感受職人的辛勞。

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▼介紹製作一把椅子，

從設計、製作到完成，需要用到的工藝技法。

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每件家具都是經過許多工藝技法，

銜接製作而成的精心作品。

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▼tory burch時尚精品，

也請美雅家具製作高質感的椅子呢！

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▼椅子牆，是網美必拍的打卡點！

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▼最後，一定要認識這張搖椅，

這可是美雅家具成立的秘密呢！

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▼木工DIY教室

我們今天做的是「檜筷樂樂手作趣」，

體驗時間約40分鐘，

作品內含檜木筷一雙、檜木香包2包。

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▼跟著老師的示範解說，一刀刀刨出自己專屬的筷子，

這過程雖然費力，但成果讓人特別珍惜！

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▼美雅餐廳區

嚴選天然食材、新鮮現作，

提供鍋物、個人套餐、炸物、飲品…等料理，

套餐享有＄50元飲品一杯。

▶️(菜單連結)

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▼我們一行人用餐，

點了鍋物及個人簡餐來品嚐！

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【蓮子套餐】

以白河蓮花為主題，搭配在地蔬果，

運用涼拌、清蒸、清炒…等料理方式，

提出食材本質的鮮香，且吃起來清爽不油膩，

是夏日首選特色餐點！

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【南瓜鍋、昆布鍋】

以在地新鮮食蔬為主體，搭配蔬果熬製的湯底，

熱呼呼的，暖心又暖胃！

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【雞腿排套餐】

炸至外酥內嫩的雞腿排，

搭配小菜、湯品，吃完超飽足！

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【香蒜蝦套餐】

蝦子超大一隻，蝦肉緊實鮮甜，

搭配下層的粉絲，風味更佳！

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【清蒸豆腐鱸魚】

細嫩的鱸魚，以清蒸的方式帶出鮮甜感，

下層的豆層吸收了湯汁精華，味道也不錯！

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戶外休憩區

參觀完觀光工廠、吃完午餐後，

還可以到戶外區走走逛逛，更是愜意！

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▼創意商品區

販售許多木製的創意商品，喜歡可購買帶回。

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▼家具販售區(2樓)

這裡也有販售大型家具，可供挑選，

也有提供客製化服務，量身打造專屬自己的家具。

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蛋寶543》

這一次來到台南旅遊，來到位於台南白河

美雅家具觀光工廠

可以瞭解木製家具製作的過程及知識，

還有多款手作DIY活動可參與，

餐廳區還有提供美味餐點能享用，

想選購家具，購買創意小物當伴手禮也可以，

來裡這待一下午都不會無聊呢！

親子旅遊家庭旅遊台南校外教學的好地點，

推薦給大家~！

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