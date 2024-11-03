位於 嘉義東市場和城隍廟周邊的攤車「懶的想早餐」

有多種現烤三明治及飲品， 三明治不論甜、鹹、素食通通有

次第N訪則就是為了這要一、兩天才上市的「皮蛋辣醬肉鬆 」!!

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餐廳名稱：懶的想早餐(嘉義市東區公明路286號)

餐廳連結：FB粉絲專頁 Instagram

營業資訊：0965385187 週二至日6:20-11:00；週一休；不定休

餐點介紹：鹹的/甜的/素的/季節限定/經典飲品

用餐日期：2024.11



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▲懶的想早餐 店面

白配黃的攤車給人乾淨又有朝氣的感覺

附近知名嘉義美食有北迴水晶餃、劉里長火雞肉飯，還有很多小吃

(客串演出: J哥)

▲懶的想早餐 店面

攤位後方的空間有沙發座、長板凳可以內用

其實不久前才去吃當時新品，也就是香菜加爆的「香菜酥蛋三明治」

當天就跟老闆說：「若是這香菜再配個皮蛋應該也會超好吃的吧...而且還要加點辣!」

不知道是不是老闆應允我的許願，或是老闆自己也是個皮蛋控，過了一兩週後，皮蛋真的上市啦!!

老闆透露自己其實很愛吃辣，原本想用更嗆辣的小辣椒來拌皮蛋醬，後來考量到大眾接受度，才改為不那麼辣的大辣椒。

說不定，這攤車後方的小冰箱內就藏著一罐老闆獨享的勁辣皮蛋辣醬呢(笑)

▲懶的想早餐「皮蛋辣醬肉鬆三明治」製作過程

是老闆自製皮蛋辣醬，以皮蛋、大辣椒、蒜頭、香菜等食材攪拌後冷藏保存。點餐後才會舀一球在玉子燒鑄鐵鍋上與油拌炒一下。抹上奶油後烤好的吐司片，鋪上超多海苔肉鬆，然後放上一片萵苣生菜，最後再放上皮蛋辣醬

▲懶的想早餐「皮蛋辣醬肉鬆三明治」製作過程

其實皮蛋辣醬肉鬆三明治也是跟其他口味一樣會用兩片吐司夾起來，是我自己要求只要單片吐司就好(這就是所謂的開放式三明治啦~)

所以老闆似乎就還特地把皮蛋辣醬填回到冰淇淋挖勺內，讓皮蛋辣醬塑型成圓圓的球狀，整體更好看！

皮蛋辣醬肉鬆三明治 NT 50

皮蛋辣醬有碎皮蛋白的QQ顆粒口感，皮蛋獨特的風味伴隨蒜頭和辣椒的香氣，微鹹並帶點鮮味，好涮嘴

辣椒的辣勁溫和而綿延，在喉嚨和嘴唇產生溫溫熱熱的感覺；肉鬆鋪得又滿又厚，而且肉鬆非常細緻且不會結塊，乾爽無油，吃起來紮實而不乾澀，醬味不重

我覺得這類肉鬆直接吃、配鹹的或乾的食物都很適合，反而不適合配甜的(EX：草莓果醬、美乃滋)或濕的(EX：粥)食物

▲中間夾著一片生菜葉不只是分隔與配色用，而是讓口感層次更加豐富與分明，

咬下時還能感覺到依序是皮蛋醬的微Q與濕軟、生菜的鮮脆、厚實緻密的肉鬆，真的是夠味好吃，推薦

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懶的想早餐 菜單(拍攝日期：2024.10)

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以上。

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