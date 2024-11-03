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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮窯烤披薩/優雅下午茶- in『木盒子窯烤披薩』 Ivenの窩食在分享

《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮窯烤披薩/優雅下午茶- in『木盒子窯烤披薩』 Ivenの窩食在分享

Ivenの窩 人氣：1,846
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：

木盒子窯烤披薩
phone03-4112767
place桃園市龍潭區民治路262-1號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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《桃園龍潭美食》龍潭石門一日遊路過的美食/美味薄皮柴燒披薩

▲10/13這天早上到平鎮高中禮堂，幫楊梅社大薩克斯風班<2024台灣樂活全民舞蹈趴>的演出，擔任拍照攝影的任務完畢後，中午應薩克斯風成員同學之邀，來石門山走走。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲中午我們先在石門山旁的《木盒子窯烤披薩》用餐，就在石門山入口的附近。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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《木盒子窯烤披薩》門口庭園花草迎著陽光綻放，吸引了我們的目光。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲慧質蘭心的店家，從入口到室內的花草佈置，雅緻舒心。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲店裡鮮艷色彩的牆面，搭配花草盆栽，用餐環境繽紛舒適。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲桌邊腳下大白鵝，載著小花圃盆栽，陪伴客人用餐。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲進門右邊的桌上有「菜單讓客人自行取用點餐。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

「菜單」料理皆載明食材，讓客人可擇其所愛，八吋薄披薩均一價$215，起司加量+40，價格親民。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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夏威夷披薩」 $215、「玫瑰紅棗茶」 $160/壺。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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「玫瑰紅棗茶 」$160/壺

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▲托盤上一壺花茶、茶杯，一小束鮮花草的擺飾，小茶杯裡放一朵小小的花朵。

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▲花茶水徐徐倒入，小花朵浮上茶水上，賞心悅目，整個呈現優雅下午茶的極致之美。.《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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夏威夷披薩」菜單上載明含有鳳梨、馬鈴薯、玉米。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲拿起一片現烤薄餅披薩，起司牽起包覆的食材，起司麵皮鹹郁香氣迷人，熱騰騰的Q彈入口，水果蔬食多層次的口感很棒。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

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▲這一天我們在桃園龍潭石門山口，有個美味披薩的餐點，與賞心的用餐環境；『木盒子窯烤披薩』現烤的薄披薩很美味，推薦給有來龍潭石門山休閒的朋友們。《桃園龍潭美食》龍潭一日遊路過的美食/隱藏在龍潭石門美味薄皮

 

『木盒子窯烤披薩』
地       址：桃園市龍潭區民治路262-1號
電       話：(03) 411-2767
營業時間：10:30~18:30，週一二公休
粉絲團：《桃園龍潭美食》『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩木盒子窯烤披薩-石門《桃園龍潭美食》『』 Ivenの窩食在分享 Iven の窩

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

 
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