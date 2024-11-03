▲10/13這天早上到平鎮高中禮堂，幫楊梅社大薩克斯風班在<2024台灣樂活全民舞蹈趴>的演出，擔任拍照攝影的任務完畢後，中午應薩克斯風成員同學之邀，來石門山走走。



▲中午我們先在石門山旁的《木盒子窯烤披薩》用餐，就在石門山入口的附近。

▲《木盒子窯烤披薩》門口庭園花草迎著陽光綻放，吸引了我們的目光。

▲慧質蘭心的店家，從入口到室內的花草佈置，雅緻舒心。

▲店裡鮮艷色彩的牆面，搭配花草盆栽，用餐環境繽紛舒適。

▲桌邊腳下大白鵝，載著小花圃盆栽，陪伴客人用餐。

▲進門右邊的桌上有「菜單」讓客人自行取用點餐。

▲「菜單」料理皆載明食材，讓客人可擇其所愛，八吋薄披薩均一價$215，起司加量+40，價格親民。

▲「夏威夷披薩」 $215、「玫瑰紅棗茶」 $160/壺。

▲「玫瑰紅棗茶 」$160/壺

▲托盤上一壺花茶、茶杯，一小束鮮花草的擺飾，小茶杯裡放一朵小小的花朵。

▲花茶水徐徐倒入，小花朵浮上茶水上，賞心悅目，整個呈現優雅下午茶的極致之美。.

▲「夏威夷披薩」菜單上載明含有鳳梨、馬鈴薯、玉米。

▲拿起一片現烤薄餅披薩，起司牽起包覆的食材，起司麵皮鹹郁香氣迷人，熱騰騰的Q彈入口，水果蔬食多層次的口感很棒。

▲這一天我們在桃園龍潭石門山口，有個美味披薩的餐點，與賞心的用餐環境；『木盒子窯烤披薩』現烤的薄披薩很美味，推薦給有來龍潭石門山休閒的朋友們。

『木盒子窯烤披薩』

地 址：桃園市龍潭區民治路262-1號

電 話：(03) 411-2767

營業時間：10:30~18:30，週一二公休

粉絲團： 木盒子窯烤披薩 - 石門

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇非合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。