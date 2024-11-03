小資族月底的救星！！現包現煮手工水餃、就算漲價用餐時間人潮依舊是滿滿！！

來到向上市場你必吃？？我們家必吃這家 向上水餃 ，今年10月份漲價一顆3,5元，依舊是銅板價且用餐時間人潮還是滿滿地，這現包現煮的美味依舊沒變，更是小資族月底的救星！！！

向上水餃 就位於在向上路與中美街路上，紅底白字的招牌很顯眼，這邊是向上市場美食集中區，建議大家騎車來會比較方便，開車的朋友記得在向上路上就要找好停車位再走進來唷！

現場可看到許多阿姨正在包水餃，那手巧的速度讓人驚訝！！ 點餐方式是直接跟攤位那邊的阿姨們說即可，要幾顆水餃、酸辣湯或菜頭湯，現場也有一些滷味小菜，但通常小涼都是20顆水餃+菜頭湯。

10/12開始水餃調漲一顆3.5元，湯類每碗30元，水餃請以雙數來點唷！

左邊是２０顆水餃、右邊是３０顆水餃，外加兩碗菜頭湯，醬料自己調配，通常小凉會去在辣油再加入醬油內，帶點辣香氣的水餃我更愛！

想當然不用說就知道這３０顆水餃是我家Ｓ的！年輕人總是要這樣才會吃飽！！

有對比就會覺得我的２０顆水餃有點弱XDD

向上水餃家的水餃皮厚薄度適中有口感，然後肉餡的份量也嘟嘟好，單吃就有味道，一口一顆非常滿足！當然你要像小涼一樣能接受熱燙燙的食物，不然還是建議分兩口來吃吧！！

或是沾上醬油、辣椒一起吃也很夠味！！

最愛的菜頭湯很清甜，加上有我愛的貢丸一整個大滿足啦！！

偶爾不是很餓，只要來到向上市場，我也會點碗菜頭湯、１０顆水餃來過癮一下！畢竟不是天天往向上市場跑，只要來就會那個也想吃、這個也想吃，你們跟我一樣嗎？？？

向上水餃

電話：04-23050365

地址：台中市西區中美街183號

營業時間：10:30~22:30



