ONE MORE 泰 ｜台中審計新村平價泰式料理，一個人也可以輕鬆享用！

想吃泰式料理不用再揪一堆人，審計新村附近的高人氣【ONE MORE泰】，主打一個人就能輕鬆獨享，無論是打拋豬或是椒麻雞等經典料理都吃，還有許多創意單點品項可點選，必吃手工打製的彈牙金錢蝦餅，可以吃到真材實料的蝦肉本人，直接榮登我吃過的第一名!

▼【ONE MORE泰】位在台中西區的梅川西路上，靠近草悟道、勤美跟審計新村，附近有許多停車格和停車場。

▼【ONE MORE泰】用餐環境充滿泰式風情，店內擺放許多泰式小物擺設，一走進店口就有個打卡牆，旁邊的吊椅可以乘坐拍照，整體的空間氛圍相當舒適。

▼【ONE MORE泰】還有一區沙發包廂區，隱密性較高，如果是小型聚餐也很適合。

ONE MORE 泰 菜單

ONE MORE 泰 餐點介紹

特製海鮮涼爽拌麵💰238元

▼超澎派的特製海鮮涼爽拌麵，可以吃到花枝、淡菜和鮮蝦，用料都很新鮮實在，調味微酸微辣，有點像是涼拌青木瓜的風味，搭配彈牙的麵條讓人一口口停不下來~

打拋豬肉飯💰248元

▼讓我一秒到泰國的打拋豬肉飯，附上一顆邪惡的半熟蛋，還有蔬菜沙拉跟炸豆腐美味升級，吃起來香辣鹹香，不會辣喉嚨，帶有九層塔香氣和鍋氣，軟Q豬肉伴隨著脆口長豆，還有香Q的泰國香米，是一道十足米飯殺手！

蝦醬空心菜💰138元

▼CP值很高的蝦醬空心菜，炒得很大盤份量實在，吃起來蝦醬的香氣濃郁重口，帶點香辣風味非常下飯~

趁熱吃，金錢蝦餅💰48元/顆

▼每桌必點的趁熱吃，金錢蝦餅，每一顆都是店家手工現點現做，以鮮蝦與少量花枝漿裹粉下去炸，外層酥酥脆脆，可以咬到蝦子本人的口感，再沾上特製的梅子醬超級好吃~

芒果綠茶💰78元 泰式奶茶💰78元

▼主餐加價58元就能任選一杯飲料，它們家的泰式奶茶讓我大驚豔，茶味渾厚順口，重點是不會過於甜膩!

ONE MORE 泰 用餐心得

不用出國就能吃到道地滋味，這家邊緣人友善的【ONE MORE泰】，無論是口味或價格都很優秀，結合了泰式和台式的完美平衡，讓我瞬間想起在泰國吃到的風味，但是口味又不會過於難以接受，餐點平價多樣化，喜歡泰式料理的朋友快筆記～

ONE MORE 泰 店家資訊

粉絲團 : ONE MORE 泰FB

地址：台中市西區梅川西路一段95號

電話 : 04 2301 3858

營業時間：11:30–14:30（最晚14:00）；17:00–20:30（最晚20:00）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/