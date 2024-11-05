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這是「金槍魚中心マグロ専門店」 ! 首先來正名一下，金槍魚就是很多鮪魚的通稱，反正它就是好吃的鮪魚啦!! 這次來到這裏，真是吃到好多種鮪魚的料理方式，其中，大伙兒最中意的一種特色菜「一整塊金槍魚中落肉/ 1本まるごと鮪の骨付き中落」，就是用湯匙刮起魚肉來吃的方法，刮起來的魚肉好鮮好嫩，幾乎入口即化! 這是在日本美食節目看過的吃法，沒想到在這裏美夢成真了! 而且店裏的裝潢也很有自已的味道，空間還滿寬敞舒適的，非常棒的一餐，如果有名古屋來，一定要來試試「マグロセンター 栄伏見店」



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金槍王中心マグロセンタ 資訊

地址 : 愛知縣名古屋市中区栄3-10-29 RIO第一大廈 1F

交通方式 : 名古屋地下鉄東山線・名城線 「栄」站 8號出口 徒歩8分鐘即可到達

網站 : https://magurosenter.owst.jp/ (有中文網頁)

營業時間 :

周一～周五 17:30～23:00

周六・日・節假日 16:00～23:00

午市 11:30～14:00

金槍王中心マグロセンタ 空間環境

嘿嘿，讓美少女來示範一下，金槍魚有多大隻吧!!

相信大家都看到金槍魚(鮪魚)的模樣，它可是又大又肥美!! 全世界目前有太平洋藍鰭金槍魚、大西洋藍鰭金槍魚、 南方藍鰭金槍魚。另外五種金槍魚是黃鰭金槍魚、大眼金槍魚、長鰭金槍魚、 長腰金槍魚、黑鰭金槍魚，一共八樣

這裏是從九州南部的紀伊勝浦漁港、清水港直接進的新鮮金槍魚。在這裏可以享受整條金槍魚每個部位的料理



一進入店內，大家都感受到店裏的獨特氣氛!! 這裏不是傳統的日式，而是比較偏西式的設計，但卻很有自己的味道

店裏還有很多金槍魚的小玩偶，非常逗趣，也增添了不少話題性與趣味性

好特別的設計，一開始得穿過這通道，一邊是吧台，一邊是廚房





但穿過通道，眼前豁然開朗，原來這是可以容納數十人的大餐廳啊

店裏的設計，也完全呼應海洋與金槍魚的概念，非常有獨特的完整性啊

等待餐點的同時，也可以戴上金槍魚的帽子，可以拍照來玩，非常有趣吧

真正的大金槍魚可以超過二公尺長!!

美少女再度現身示範!!

前面提到的八種金槍魚，這就是它在世界的產地

金槍王中心マグロセンタ 心得評價

哇，好大的一塊啊!! 這在一般人的眼前，不就是一塊魚肉而已，但日本人是全世界最會吃魚的民族，這裏可是分為不同部位的好貨啊

好吃的料理要配上好喝的酒才對味啊( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

名物！マグロセンター盛り ，這次畫面上的是 まぐろの中トロ 、ほほ肉、大トロ、脳天、キハタ

（畫面從左至右，分別是是金槍魚的中腹部的肉， 魚頰肉，大腹部的肉，頭部的肉，比較像赤身的肉)

這是金槍魚全拼盤，它就是不同部份的組合，每一口都是不同的部位，不同的口感，不同的味道，但是大大的滿足啊

所以吃了這道，就差不多等於把整條金槍魚吃下肚了!! 會很有滿足感哦

腦天是魚頭頂部位的肉，一條魚只有2片，非常稀少！腦天的部位，脂肪比較多，口感軟滑

鮪と甘海老の雲丹醤油和えいくら添え 980円(税抜)

這裏有蝦、有魚卵、鮪魚，雲丹醤油就是鮮美的海膽醬油!! 非常棒的組合





哇，這盤就是電視上看過的吃法，一人一湯匙，用刮的來吃! 非常過癮啊

1本まるごと鮪の骨付き中落(レギュラーサイズ)1980円(税抜)

但我們點的好像是多人份的

中落指的是金槍魚脊骨周圍的肉





用湯匙輕輕一刮，就可以刮出一塊魚肉來了，非常滑嫩順口，幾乎入口即化

ハーフサイズ 1280円(税抜)

也可以選擇加上這樣的組合，自己做握壽司!! 在酥脆的海苔片加上刮下來的肉片、白飯、醬油，就是好吃的壽司手捲了

超值又美味的午間套餐menu !! 都是幾百元台幣就可以吃飽了，來日本的好餐廳吃午間套餐最划算!! 就算小資族來也可以吃的很爽哦

想要感受用手刮的樂趣嗎? 這樣一份定食也才四百左右的台幣!! 台北應該吃不到吧

美味的海鮮丼飯，一碗碗蓋好蓋滿的海鮮，光看就讓人食指大動了

鮪だしのだし巻き玉子 580円(税抜)

金槍魚高湯玉子燒

這是用金槍魚乾熬成的高湯做成的，鬆軟可口，味道濃郁，超~~好~~吃~~的

鮮蝦起司燒!! 這道也很不錯，蝦子不用剝! 又有濃濃的起司加持，非常棒啊

這家真的很棒，就連當地人也經常來光顧哦

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