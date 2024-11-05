吃心絕對 2024 年 9 月 4 日 在〈台酒新品上市 – 花雕雞雙享香腸 x 品嚐傳統與創新的完美結合！團圓時刻更添風味！〉中留言功能已關閉

關於台酒花雕雞雙享香腸

平時就很愛買台酒的優質商品，這次發現了這款新上市的香腸，特別之處在於同時結合了雞肉與豬肉的美味，兩種肉質的完美比例，可以一次品嚐兩種不同的口感。

香腸以花雕酒與紅露酒調合而成，醃漬入味，讓香腸帶有獨特的花雕酒與紅露酒的香氣與旨味，風味更加豐富，每一口都充滿濃郁的風味。

除此之外，香腸裡面還有加入小茴香、肉桂、丁香、五加皮等多種香草料，讓風味更上一層樓。這款香腸也是為中秋節特別推出的新品，讓您在團圓時刻能品嚐到不一樣的美味。



▲使用真空包裝安全有保障！

台酒花雕雞雙享香腸適合對象

喜愛嚐鮮

喜歡花雕酒風味

追求口感豐富

中秋節送禮需求

台酒花雕雞雙享香腸建議食用方式

煎烤

將香腸放在平底鍋或烤架上煎烤至金黃，即可享用。



▲▼花雕雞肉香腸，搭配醇厚濃郁的花雕酒與紅露酒，依照黃金比例製成，吃起來少了一般豬肉香腸的油膩感，多了一份彈牙的鮮甜和濃郁酒香，無論是單獨享用，或是配飯下酒都很適合呢！

饅頭香腸



▲把香腸夾入柔軟饅頭，搭配蔬菜當早餐，簡單卻美味的組合，深受我的喜愛呀！也可以放入自己喜愛的配料，例如小黃瓜、酸菜或是花生粉等等~

香腸炒飯



▲香噴噴的香腸炒飯，是許多人喜愛的家常料理，主要的食材就是香腸、白飯，再加入自己喜愛的蔬菜，簡單的食材就能做出美味的一餐哦！

台酒花雕雞雙享香腸總結

台酒花雕雞雙享香腸是一款結合了雞肉與豬肉的創新香腸，獨特的花雕酒風味更是令人驚艷，口感清爽不油膩，一口接一接讓人停不了。無論是中秋節團圓聚餐或是日常小酌，都是一款不錯的選擇。

台酒花雕雞雙享香腸購買管道

建議您至台酒購物網或各大超市、賣場選購。

台酒購物網：https://eshop.ttl.com.tw/%E5%96%9C%E6%82%85%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E6%96%B0%E5%93%81%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%8F%B0%E9%85%92%E8%8A%B1%E9%9B%95%E9%9B%9E%E9%9B%99%E4%BA%AB%E9%A6%99%E8%85%B8%E7%A6%AE%E7%9B%92

中秋節活動：https://eshop.ttl.com.tw/%E5%96%9C%E6%82%85%E4%B8%AD%E7%A7%8B

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