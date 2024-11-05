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日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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neru.foodie

發表篇數：1077篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍛鬼金棒拉麵人氣太高！吃吃看鬼金棒咖哩😆

日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌Karashibi Curry Kikanbo カラシビカレー 鬼金棒 @kikanbo_japan
🔸〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町２丁目１０−10 GC神田鍛冶町ビル1F
🔸11:00-21:30(一-五)、11:00-16:00(六)、日公休
🔸Google評論分數4顆星(103評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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日本東京鬼金棒排隊人潮也是很多！旁邊也有鬼金棒咖哩店不用排隊來吃看看😆

 

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鬼金棒カラシビカレーライス+溫玉 1200円($262)｜カラシビカレーヌードル+溫玉 950円($208)
🔸不收服務費

🔸選擇麻辣口味也是辣的過癮～飯跟麵的選擇我喜歡麵多一點✨整體也還蠻不錯吃的是麻辣香料咖哩👍

 

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