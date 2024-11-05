🍛鬼金棒拉麵人氣太高！吃吃看鬼金棒咖哩😆

店家資訊

🙌 Karashibi Curry Kikanbo カラシビカレー 鬼金棒 @kikanbo_japan

🔸〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町２丁目１０−10 GC神田鍛冶町ビル1F

🔸11:00-21:30(一-五)、11:00-16:00(六)、日公休

🔸Google評論分數4顆星(103評論)

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日本東京鬼金棒排隊人潮也是很多！旁邊也有鬼金棒咖哩店不用排隊來吃看看😆

鬼金棒カラシビカレーライス+溫玉 1200円($262)｜カラシビカレーヌードル+溫玉 950円($208)

🔸不收服務費

🔸選擇麻辣口味也是辣的過癮～飯跟麵的選擇我喜歡麵多一點✨整體也還蠻不錯吃的是麻辣香料咖哩👍

這次 カラシビカレー 鬼金棒｜東京旅遊景點推薦 分享就到這裡啦！

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