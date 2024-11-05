【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒 可微波頂級不鏽鋼防漏分層分隔便當盒(950ml 附304不鏽鋼餐具組)｜卡扣式餐盒開箱、可微波便當盒推薦、美心便當盒評價

說到可微波便當盒、防漏便當盒、分隔分層便當盒、微波頂級不鏽鋼分層分隔便當盒、野餐盒推薦，「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」一定榜上有名!!!

作為一個上班族，午餐外帶已經成為安妮王日常的一部分，而「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的分層分格設計，每道菜餚都有自己的空間，保持了各自的風味和口感，午餐時間再也不會因為混味而破壞食慾，讓整個過程變得更加輕鬆又精緻。

另外，它的密封防漏功能也讓安妮王非常安心，無論是有湯汁的菜還是帶些濕潤的水果，都不會擔心在通勤過程中洩漏。

加上極致輕巧的設計，減輕了安妮王日常攜帶的負擔，出門更輕鬆。

最讓我滿意的是，不鏽鋼盒身的材質，還適用於微波加熱食物、烤箱烤食物等用途，讓我在忙碌的工作日也能隨時享受一頓溫熱的家常飯菜。

「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」讓安妮王在保持專注工作的同時，兼顧了生活中的品味與質感，趕緊購買吧!!!

購買連結 > https://www.masions.com.tw/products/deluxe-kako-950ml

【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒│開箱

廚房與生活美學並存的高質感色系

「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」有松露灰、蒼岩藍、幻霞紫和奶油杏，4種顏色可以挑選；每款都給人高級的莫蘭迪色調，出入各種場合都很適合，質感滿滿!!!

像安妮王這樣的藍色控，蒼岩藍就是不錯的選擇~

可微波的不鏽鋼材質

「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」，特別採用正304不鏽鋼材質，讓你在微波時不必擔心危害健康，還能蒸、煮、冷凍多功能操作，無論是加熱剩飯、保存食材，還是料理蒸物，都能輕鬆應對，真正的全能好幫手。

現在，就跟著安妮王，來體驗這款「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的魅力吧!!!

【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒│使用體驗

極致輕量，上班通勤帶便當，輕便又保鮮

安妮王每天上班通勤要搭捷運和公車將近50分鐘，尤其在天氣熱，深怕食物變質QQ

自從換了「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」後，不僅輕巧好攜帶，比起可微波便當盒的玻璃材質，「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」整整輕了50%，方便攜帶又不失堅固性，大幅減少安妮王通勤的負擔，再也不用提著沉重的便當盒走來走去，真是太便利了~

密封防漏

有時候安妮王帶著湯湯水水的東西，深怕漏出撒出來QQ

「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的密封設計能有效防止洩漏，還能延長食物保鮮時間。

而且這強大的密封設計，無論是飯、菜還是湯汁，都能保持新鮮不漏氣，讓安妮王打開便當時還是原汁原味，絲毫沒有變質的味道~

用蒸飯箱蒸午餐，省時又健康

安妮王平常的午餐，喜歡用蒸飯箱蒸飯菜，這款「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」直接放進去蒸飯、菜、蝦子炒蛋、肉肉、麵都沒問題~

微波爐加熱同樣方便

如果想要省時省力，安妮王有時用微波爐加熱午餐，這款「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」也不怕微波，飯、菜、肉類都能快速均勻加熱。

溫馨小提醒：微波時內附的304不鏽鋼餐具組，需要先取出，不能微波喔~

卡扣上蓋

「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的上蓋採用卡扣設計，密封又防燙，且整體造型簡約時尚，不僅讓安妮王可以輕鬆從熱氣騰騰的蒸飯箱，安全拿取便當盒，讓安妮王享用美味健康的午餐之外，還能瞬間提升你的餐桌美感，真正讓實用和時尚完美結合!!!

最喜歡的功能-分隔分層設計

對於喜歡帶不同菜餚的安妮王來說，分隔設計就是神救援!!!

食材不混味、口感不受影響，不僅不用擔心塑膠便當盒那種不健康的煩惱，還能享受各自食材散發的美味口感。

讓安妮王的午餐時光還能品味到飯、菜各自的原汁原味，真是太神奇了~

安妮王攜帶紅藜小麥飯、嫩豆腐海帶、馬鈴薯起士餅、珠貝炒時蔬當作午餐，透過「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的分隔設計，安妮王終於可以吃到珠貝炒時蔬各自散發的美味，絲毫不受食材混味的影響。

如果想要精緻一點，也可以嘗試紅藜小麥飯、味噌豆腐、山藥紅棗、金針菇炒蛋與香腸，有白、黃、紅等豐富色彩，看著五顏六色的便當盒，心情立馬好起來~

此外，這款便當盒還巧妙設計了餐具收納空間，筷子和湯匙隨時跟著走，真是太貼心了~

可拆設計，讓清洗超方便!!!

吃完飯後的清潔一點都不麻煩，「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的拆卸設計，讓清潔變得超方便~

就算有湯汁或醬料殘留，可拆式便當盒設計，清洗完全沒有死角，又能進洗碗機，對於忙碌的上班族來說，不用擔心洗不乾淨ㄛ~

【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒│使用心得與評價

Make visions come true

「MASIONS 美心」透過一系列的鍋具、保鮮盒、便當盒，料理廚具等一系列廚房產品，提供給消費者頂級、獨特、設計與兼顧環保的用心，品質安心有保障，致力於創造美好的未來。

這款「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」的輕巧設計真是大大解放了我的通勤壓力，尤其是每天要搭捷運和公車，手上再也不用提著沉重的玻璃盒子啦~

而且，便當盒的密封性超棒，食物不會洩漏，保鮮效果更是讓安妮王驚艷，無論是飯菜還是湯汁，午餐打開時依然新鮮。

另外，它可以直接放進蒸飯箱或微波爐，加熱超方便，而且不怕高溫，真的很安心。加上分層設計，讓每種食材的味道都不會混在一起，還能享受各自的美味口感。最棒的是，清潔起來也很省心，全盒可拆，進洗碗機清洗超方便。

這些使用體驗讓安妮王不得不愛上「MASIONS Deluxe KAKO 卡扣盒」，無論是上班、野餐，或帶冷飲水果，都非常合適，大幅提升了安妮王日常生活的質感~

【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒│品牌資訊

產品名稱：【MASIONS 美心】Deluxe KAKO 卡扣盒 可微波頂級不鏽鋼防漏分層分隔便當盒(950ml 附304不鏽鋼餐具組)

官網：https://www.masions.com.tw/

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