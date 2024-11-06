貝大小姐：東西收收下班了啦！

瑞餚姐：哇！不知不覺都9點多了耶，等我收收一起下班！

貝大小姐：好餓喔，要不要一起吃宵夜？

瑞餚姐：都加班到這麼晚了，還沒有宵夜吃會很可憐吧…

貝大小姐：疑…你不是在168減肥加飲食控制嗎？！

瑞餚姐：可是我太餓會連情緒都控制不了耶…你覺得飲食控制重要還是情緒控制重要？！

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大安區美食推薦 │ 大安米粉湯

深夜走在復興南路上尋找宵夜

不再只有清粥小菜可以選擇了

現在你也可以在大安米粉湯店裡

讓各種台式美食劃下你忙碌一天的句點！

大安米粉湯 │ 在哪裡

搭乘捷運在科技大樓站下車後

步行5分鐘即可抵達大安米粉湯

搭乘公車可以在「復興南路口」、「國立臺北教育大學」下車

步行3~5分鐘即可到達！

開車前往的朋友

附近也有多個收費停車場

可以多加利用！

大安米粉湯│ 用餐環境

大安米粉湯的店內裝潢裝店面一分為二

一邊是廚房料理區、一邊是用餐區

外帶或點餐時可以看得到料理區內場的狀況

入座後寬敞的坐位區及動線

讓客人可以快速找到適合的大小桌型及位置

餐具及醬料擺放在用餐區的中央

辣椒醬多達3款可以自行選擇

辣豆瓣、豆豉辣椒、辣油

每一款都很厲害

大安米粉湯 │ 菜單

入座後可以直接掃描桌上的QR CODE進行點餐

也可以在櫃台拿取大張的菜單

直接餐考圖片點餐

大安米粉湯 │ 必點

大安米粉湯不只是米粉湯

不論你愛吃飯或吃麵

這裡也通通都能滿足你

還有夜市小吃蚵仔煎

或是餐廳功夫菜紹興醉雞腿

這裡都能吃得到！

綜合煎

大安米粉湯有小吃美食蚵仔煎、蝦仁煎

蚵仔、蝦仁都想吃怎麼辦？

只有小孩才做選擇

我們當然直接就點綜合煎啊

蚵仔、蝦仁一次到位

而且份量超大

整份綜合煎都滿出盤子外了

皮酥內Q而且蚵仔和蝦仁又大又多

淋上甜醬超好吃！

米粉湯

米粉湯白色濃郁的湯頭

輕咬即斷的米粉吸足了湯汁

湯汁裡帶著紅蔥酥香氣加上了清脆的芹菜珠提香

讓每一口米粉湯都有著濃濃的懷舊感！

蚵仔麵

蚵仔麵的的湯頭光看就與酋粉湯的湯頭截然不同

清澈的湯頭裡一樣有著紅蔥酥的香氣

卻更多了蚵仔的鮮甜

超多的蚵仔鋪在麵條上

密集恐懼症的人別湊近看

細細地享受它就有著滿滿的幸福感了！

粉肝

超級軟嫩的粉肝

幾乎是入口即化

且完全沒腥味

沾著微酸微辣的沾醬

非常美味！

紹興醉雞腿

店裡的人氣十足的功夫小菜紹興醉雞腿

一份竟然只要160元！

這價位也太佛了吧！

說什麼都要點來嚐嚐

酒香十足的紹興醉雞腿清涼爽口

鮮嫩的雞腿肉醃漬入味

每一口都有酒香及中藥的甜味卻沒有酒精感

真的超推！

鯊魚煙

Q彈的鯊魚煙

煙醺的香氣濃郁

搭配嗆辣的芥茉醬油

讓人忍不住一片接著一片

停不下來！

冷筍沙拉（夏季限定）

炎熱的夏天當然要來一盤只有夏季才有的冷筍沙拉！

清爽脆甜的冷筍

每到夏天冷筍總是像曇花一現般非常短促

記得早點來吃

越接近夏末就越難吃到囉！

忙碌的一天再也沒有什麼比一頓美食更來得撫慰人心了

帶著一家大小來到大安米粉湯

吃著每個人各自喜歡的台式經典小吃

或是宵夜時間跟著一起加班打拼的夥伴來到這裡

點個幾樣美食小吃

一起結束這辛苦的一天

大安米粉湯就在復興南路上等著你…

店家資訊

大安米粉湯

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558944666165

電話號碼： 02 2736 8889

地址： 106台北市大安區復興南路二段316號

營業時間：10:30–03:00

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