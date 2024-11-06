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> 美食 > 台北市大安區【大安區美食推薦│大安區宵夜│臺大宵夜 宵夜外送】大安米粉湯 不只是米粉湯，不論你愛吃飯、吃麵或是台式

台北市大安區【大安區美食推薦│大安區宵夜│臺大宵夜 宵夜外送】大安米粉湯 不只是米粉湯，不論你愛吃飯、吃麵或是台式

2024-11-06 10:30:06 文字：貝大小姐與瑞餚姐
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貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐：東西收收下班了啦！

瑞餚姐：哇！不知不覺都9點多了耶，等我收收一起下班！

貝大小姐：好餓喔，要不要一起吃宵夜？

瑞餚姐：都加班到這麼晚了，還沒有宵夜吃會很可憐吧…

貝大小姐：疑…你不是在168減肥加飲食控制嗎？！

瑞餚姐：可是我太餓會連情緒都控制不了耶…你覺得飲食控制重要還是情緒控制重要？！

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大安區美食推薦 │ 大安米粉湯

深夜走在復興南路上尋找宵夜

不再只有清粥小菜可以選擇了

現在你也可以在大安米粉湯店裡

讓各種台式美食劃下你忙碌一天的句點！

台北市大安區【大安區美食推薦│大安區宵夜│臺大宵夜 宵夜外送】大安米粉湯 不只是米粉湯，不論你愛吃飯、吃麵或是台式

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大安米粉湯 │ 在哪裡

搭乘捷運在科技大樓站下車後

步行5分鐘即可抵達大安米粉湯

搭乘公車可以在「復興南路口」、「國立臺北教育大學」下車

步行3~5分鐘即可到達！

開車前往的朋友

附近也有多個收費停車場

可以多加利用！

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大安米粉湯│ 用餐環境

大安米粉湯的店內裝潢裝店面一分為二

一邊是廚房料理區、一邊是用餐區

外帶或點餐時可以看得到料理區內場的狀況

入座後寬敞的坐位區及動線

讓客人可以快速找到適合的大小桌型及位置

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餐具及醬料擺放在用餐區的中央

辣椒醬多達3款可以自行選擇

辣豆瓣、豆豉辣椒、辣油

每一款都很厲害

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大安米粉湯 │ 菜單

入座後可以直接掃描桌上的QR CODE進行點餐

也可以在櫃台拿取大張的菜單

直接餐考圖片點餐

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大安米粉湯 │ 必點

大安米粉湯不只是米粉湯

不論你愛吃飯或吃麵

這裡也通通都能滿足你

還有夜市小吃蚵仔煎

或是餐廳功夫菜紹興醉雞腿

這裡都能吃得到！

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綜合煎

大安米粉湯有小吃美食蚵仔煎、蝦仁煎

蚵仔、蝦仁都想吃怎麼辦？

只有小孩才做選擇

我們當然直接就點綜合煎啊

蚵仔、蝦仁一次到位

而且份量超大

整份綜合煎都滿出盤子外了

皮酥內Q而且蚵仔和蝦仁又大又多

淋上甜醬超好吃！

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米粉湯

米粉湯白色濃郁的湯頭

輕咬即斷的米粉吸足了湯汁

湯汁裡帶著紅蔥酥香氣加上了清脆的芹菜珠提香

讓每一口米粉湯都有著濃濃的懷舊感！

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蚵仔麵

蚵仔麵的的湯頭光看就與酋粉湯的湯頭截然不同

清澈的湯頭裡一樣有著紅蔥酥的香氣

卻更多了蚵仔的鮮甜

超多的蚵仔鋪在麵條上

密集恐懼症的人別湊近看

細細地享受它就有著滿滿的幸福感了！

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粉肝

超級軟嫩的粉肝

幾乎是入口即化

且完全沒腥味

沾著微酸微辣的沾醬

非常美味！

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紹興醉雞腿

店裡的人氣十足的功夫小菜紹興醉雞腿

一份竟然只要160元！

這價位也太佛了吧！

說什麼都要點來嚐嚐

酒香十足的紹興醉雞腿清涼爽口

鮮嫩的雞腿肉醃漬入味

每一口都有酒香及中藥的甜味卻沒有酒精感

真的超推！

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鯊魚煙

Q彈的鯊魚煙

煙醺的香氣濃郁

搭配嗆辣的芥茉醬油

讓人忍不住一片接著一片

停不下來！

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冷筍沙拉（夏季限定）

炎熱的夏天當然要來一盤只有夏季才有的冷筍沙拉！

清爽脆甜的冷筍

每到夏天冷筍總是像曇花一現般非常短促

記得早點來吃

越接近夏末就越難吃到囉！

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忙碌的一天再也沒有什麼比一頓美食更來得撫慰人心了

帶著一家大小來到大安米粉湯

吃著每個人各自喜歡的台式經典小吃

或是宵夜時間跟著一起加班打拼的夥伴來到這裡

點個幾樣美食小吃

一起結束這辛苦的一天

大安米粉湯就在復興南路上等著你…

 

店家資訊

大安米粉湯

https://www.facebook.com/profile.php?id=61558944666165

電話號碼： 02 2736 8889

地址： 106台北市大安區復興南路二段316號

營業時間：10:30–03:00


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