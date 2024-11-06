如果來普吉島，攀牙灣絕對是必玩景點！這裡有著攀牙國家海洋公園的 42 座小島，最受歡迎的就是搭乘當地特色的長尾船，暢遊攀牙灣的「海上桂林」，並親身探索好萊塢電影場景中的割喉島和 007 島。

攀牙灣擁有彷彿「海上桂林」般的奇特岩石景觀，周圍環繞的碧綠海水更添美感。由於這裡多次被選為電影取景地，知名度居高不下，成了普吉島旅遊的必到之地。

在這裡，你可以坐上當地的長尾船，前往著名的海上回教村享用傳統午餐，船行途中也能欣賞到泰國最大的紅樹林帶。

長尾船的外觀五彩繽紛

行駛速度頗快，讓人感到非常刺激。船隻兩側應該就是泰國最大的原生紅樹林，仿佛置身自然秘境。

當天氣微微陰霾時，攀牙灣的岩石間隱約有著仙氣，加上幾百萬年形成的地質奇景，真是讓人嘆為觀止。

這裡的長尾船名副其實，以長長的船尾聞名

而攀牙灣的海上屋群規模龐大

供應的料理雖然以簡單的合菜為主，但口味不錯，充滿家常的風味

還可以感受到老闆娘的親切招待，讓人覺得溫馨。



攀牙灣的奇岩怪石更是重頭戲，這裡自然形成的岩石景觀獨一無二，特別是著名的「007島」。

007 島探險

007 島，又名詹姆士龐德島，是攀牙灣國家公園的一顆孤島，高達 20 公尺，底部狹窄，像釘子直立在海中。

這座小島由於拍攝《007：金槍人》而聲名大噪，如今成了攀牙灣的熱門景點。

雖然需要排隊拍照，但這獨特的奇岩景觀確實值得等待。

其實它的本名是達鋪島，意指「釘子」，島的外形宛如一根釘子直立於海中，底部因長年海水侵蝕變得狹窄，頂部則寬平，稀疏地生長著幾株綠樹。其獨特的外型不禁讓人聯想到台北故宮博物院內的「翠玉白菜」，真的是值得親自來看看這神奇的自然之美。

這裡有幾個熱門地標拍攝處，真的是要排隊拍照。



割喉群島泛舟體驗

「割喉島」得名於電影《割喉島》的取景，泰語裡叫「房間島」，因為島上的大岩洞形狀酷似房間。

在這裡，我們從長尾船換成橡皮小艇，穿梭於鐘乳石洞內，還可見到像鱷魚頭、烏龜等造型的天然岩石，讓人倍感新奇。





搭乘小艇遊程約30分鐘，過程很安全。



這趟攀牙灣之行，不僅飽覽了海上奇景，還能享受在地美食，體驗豐富多樣的活動，是來普吉島的絕佳選擇！

跟團行程參考｜合作旅行社

開心假期→開新旅行社(開心假期) (ontour.com.tw)

第 1 天2024/05/19 (⽇) 桃園國際機場∕普吉國際機場－渡假飯店 Dara Hotel 第 2 天2024/05/20 (⼀) 飯店-攀⽛灣 (搭乘⻑尾船欣賞海上桂林)－海上回教村－007島(詹姆⼠龐德島，造訪007電影場景)－割喉群島泛⾈(電影割喉島取景地)－神仙臥佛洞＋鐘乳⽯洞－青蛙夜市 同上 第 3 天2024/05/21 (⼆) 普吉－快艇珊瑚島(贈送香蕉船⼀次)－神仙半島＋四⾯佛－查隆寺－泰式按摩60分鐘 同上 第 4 天2024/05/22 (三) 乳膠專賣店－普吉⽼城區巡禮－普吉中央百貨Central Phuket Festival－泰國家樂福BIG C Arinara Beach Resort 第 5 天2024/05/23 (四) 半⽇⾃由活動－海豚表演秀－三隻猴⼦下午茶時光(4⼈⼀套含甜點、飲料⼀杯) 同上 第 6 天2024/05/24 (五) 飯店-普吉國際機場∕桃園國際機場

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