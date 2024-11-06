說到義大利必訪景點，除了舉世聞名的比薩斜塔，大概就是今天要介紹的羅馬競技場了！因為羅馬景點實在太多，上次介紹過羅馬許願池和萬神殿，今天再接再厲來介紹羅馬競技場、君士坦丁凱旋門和帕拉提諾山丘

羅馬競技場地點

羅馬競技場交通

我們是搭遊覽車去參觀，如果是自由行，那可以搭地鐵B線到「Colloseo站」，一出站就是羅馬競技場

羅馬競技場的英文名稱是Colosseum，建於公元72年-82年間，是古羅馬時期最大的圓形角鬥場，現存遺蹟位於義大利羅馬市中心。羅馬競技場是一座卵形的圓形劇場，也是目前最大的圓形劇場，使用材料包括洞石、凝灰岩及磚飾面的混凝土所蓋成，西元2000多年前就能蓋出這麼大的建築，不愧是人類世界七大奇景之一！

導遊手上拿的導覽手冊，還特地翻出全景照片給我們看，原來完整的羅馬競技場長得就像現在的巨蛋，只不過我們在巨蛋不是看球賽就是聽演唱會，古羅馬人卻是看人與人或人與獸的搏鬥，這也是他們最主要的娛樂

這就是當年羅馬競技場的比武模擬圖，有看過電影《神鬼戰士》的人，想必印象更為深刻，羅馬競技場最多可同時容納8萬人在場，由羅馬帝國維斯帕先皇帝下令興建，沒想到前後竟然只花了8年就完工，全盛時期的羅馬肯定動用了大量的人力與物力，才能完成人類建築史上的奇蹟

這是官網上關於羅馬競技場的樓層剖面圖，從地下層到4~5樓，不要說當年，即使現在來看也還是很壯觀

第1層（First Tier）：距離表演平台最近，供貴賓觀眾像是皇帝、祭司、騎士等使用

第2層（Second Tier）：供貴族觀眾使用

第3層（Third Tier）：供富人觀眾使用

第4層（Forth Tier）：供普通公民使用

第5層（Fifth Tier）：供底層婦女使用

表演平台（Arena）：上演格鬥的舞台

地下層（Hypogeum）：格鬥士、動物、道具準備上場前的空間



羅馬競技場經過多次的地震和人為損壞，目前僅有部分是真正古蹟，例如這些牆上有棟有傷痕的通常是真跡，如果顏色偏淺，看起來完好如初的，則是之後的修建版

羅馬競技場的內部長這樣，如果時間許可，最好能購票進去參觀，畢竟是世界七大奇景之一，又是人類文明史上最偉大的建築，的確應該進去朝聖一下，可惜我們這次跟團只能看看導遊手上的照片，若有機會重回羅馬，肯定要進去參觀

羅馬競技場門票

每年想到羅馬競技場來參觀的各國遊客動輒數百萬，而偏偏同時段只開放3000人入場參觀，可想而知夏天旺季的門票有多難買了！現場排隊的話，至少要浪費1~2小時的時間，所以強烈建議先上網訂票，可以上官網也可以透過Klook或KK Day購買；跟迪士尼一樣他們也有快速通關票可買，依參觀樓層範圍的不同，票價也不一樣，票價約18~24€，最好提前1個月預定比較保險，而且官網訂票還會加收2€的手續費，這點不可不注意！多數人買的票都能參觀到1~2樓，但所有票種最難買也最值得參觀的莫過於有含地下樓層的門票，官網會提前30日開放預約，通常都很容易秒殺，要搶要快！

這次雖然無緣進去參觀，還是很羨慕那些有搶票成功的人，我只能遠遠地將鏡頭拉近來拍特寫，不過我已經在羅馬許願池許過願了，希望下次重回羅馬時一定要買票進場參觀

即使我們只在外圍拍照，來自世界各地的觀光客還是一波接著一波，耳邊能聽到不同的各國語言，不過提醒大家，人越多的地方扒手越猖獗，務必要保管好自身財務！領隊說她就有看到好幾個貌似扒手的人，而且神奇的是這些扒手似乎聽得懂扒手這二字的中文，聽到我們在講扒手就知道已經被識破，只好悻悻然掉頭離去

比起前面看到傷痕累累的古蹟，我身後比較完整的顯然是修復過的羅馬競技場，也是眾多觀光客最愛拍的角度，難得千里迢迢來一趟，當然要拍好拍滿才行

君士坦丁凱旋門

第一眼看到這個君士坦丁凱旋門難免納悶？這個不是應該在巴黎嗎？怎麼羅馬也有一個，後來才知道這個是原版，巴黎那個才是山寨版！

羅馬這座凱旋門是為了紀念君士坦丁大帝擊敗馬克森提皇帝統一羅馬帝國而建，古羅馬時代共有21座凱旋門，現今羅馬城中僅存3座，此為規模最大的凱旋門，目前就聳立在圓形競技場旁。凱旋門上的塑浮雕塑精美絕倫、讓人歎為觀止！聽說當年拿破侖來到羅馬見到了這座凱旋門，大為讚賞，之後才以此為藍本打造了巴黎的凱旋門

繞到凱旋門的背面再拍一張，有欄杆圍起來的君士坦丁凱旋門近距離觀看更加恢弘了，門牆上的雕刻紀錄馬可士奧略利歐與君士坦丁征戰的功績，無論是人物或衣飾皆是栩栩如生

我這個艾蜜莉既然還沒機會去巴黎，那就先在羅馬的君士坦丁凱旋門多拍幾張吧😝！

馬路對面也有另一座凱旋門，但規模顯然小得多，還是有不少遊客靠近參觀

帕拉提諾山丘

位於台伯河的制高點，它與卡比托利諾山丘之間是羅馬的起源與帝國的核心地帶，也是早期部落聚集所在地。帕拉提諾之丘是 2772 多年前由傳奇的雙胞胎兄弟羅穆盧斯和雷穆斯建立羅馬的地方，可以從這裡俯瞰羅馬競技場和古羅馬廣場

在共和政治與帝國時期，君王與貴族紛紛在此建起華麗的宮邸、房舍與花園，中世紀後，這裡則陸續建造教堂及城堡，但如今卻只能從這些頹圮的遺跡來想像當時的榮景

離開羅馬競技場前跟蕙仙趕快合照一張，因為接下來我們就要去品嘗著名的羅馬美食～起司蛋黃麵了