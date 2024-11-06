山河魯肉飯光打名稱就有超多食記

實際到了台中第二市場也是的確需要排隊

到底有何魅力可以歷久不衰當然要來見識看看

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

台中第二市場就在柳川的旁邊

柳川旁有很多汽車停車格可以利用



檢視較大的地圖

山河魯肉飯其實不太需要費神去找

從台灣大道的入口看到有排隊的就是了

聽說分店比較不用排隊就一樣提供資訊給大家參考

可以從外面的彩繪就看到魯肉飯的存在

台中第二市場真的是有很多在地美食可以選擇

如果真的不清楚有什麼好吃的

就可以直接到廁所這邊的牆來做基本了解

這次到訪的時間是假日約11:30

那當然就已經要排隊了

市場內的食安真的是需要睜一隻眼閉一隻眼

所有的東西也就是這樣打開

會掉落什麼東西進去真的是看運氣

在排隊的時候就可以看菜單

便當可以自行選菜

如果不確定的話則可以看圖點餐

夏天來台中如果有興趣

也可以嘗試只有台中才有的蔴薏湯

北部人要注意阿在台中的魯肉飯就是台北的焢肉飯

南北差異光從肉的使用上就很明顯啦

如果吃了滿意當然還有外帶禮盒等可以選擇

其中的品項有小菜以及辣椒醬

這次等候約二十分鐘後點好餐

再過五分鐘之後上菜

可以看到肥瘦比率約為3:7

是個人比較喜歡瘦肉較多的口感

但瘦肉吃起來不會很柴

相對的也就不會這樣油膩

只是味道的部分個人覺得偏淡

如果以年紀來區分會比較是老人家可以接受的味道

旁邊的酸菜倒是意外的味道不重讓人欣喜

要下結論了喔!

山河魯肉飯的焢肉有一定水準

整體味道不會太重，入口不油膩可以簡易吃完是優點

但是如果喜歡濃厚滷汁的人會比較失望

跟其他市場美食比較起來缺少驚艷的感覺

店家基本資料=>

地址 : 台中市中區三民路二段87號

電話 :04-2220-6995

營業時間 :5:30~15:00(週三公休)

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