山河魯肉飯光打名稱就有超多食記
實際到了台中第二市場也是的確需要排隊
到底有何魅力可以歷久不衰當然要來見識看看
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
台中第二市場就在柳川的旁邊
柳川旁有很多汽車停車格可以利用
山河魯肉飯其實不太需要費神去找
從台灣大道的入口看到有排隊的就是了
聽說分店比較不用排隊就一樣提供資訊給大家參考
可以從外面的彩繪就看到魯肉飯的存在
台中第二市場真的是有很多在地美食可以選擇
如果真的不清楚有什麼好吃的
這次到訪的時間是假日約11:30
那當然就已經要排隊了
市場內的食安真的是需要睜一隻眼閉一隻眼
所有的東西也就是這樣打開
會掉落什麼東西進去真的是看運氣
在排隊的時候就可以看菜單
便當可以自行選菜
如果不確定的話則可以看圖點餐
夏天來台中如果有興趣
也可以嘗試只有台中才有的蔴薏湯
北部人要注意阿在台中的魯肉飯就是台北的焢肉飯
南北差異光從肉的使用上就很明顯啦
如果吃了滿意當然還有外帶禮盒等可以選擇
這次等候約二十分鐘後點好餐
再過五分鐘之後上菜
可以看到肥瘦比率約為3:7
是個人比較喜歡瘦肉較多的口感
但瘦肉吃起來不會很柴
相對的也就不會這樣油膩
只是味道的部分個人覺得偏淡
如果以年紀來區分會比較是老人家可以接受的味道
旁邊的酸菜倒是意外的味道不重讓人欣喜
山河魯肉飯的焢肉有一定水準
整體味道不會太重，入口不油膩可以簡易吃完是優點
但是如果喜歡濃厚滷汁的人會比較失望
跟其他市場美食比較起來缺少驚艷的感覺
店家基本資料=>
地址 : 台中市中區三民路二段87號
電話 :04-2220-6995
營業時間 :5:30~15:00(週三公休)
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