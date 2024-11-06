



BA-before tfa 老宅咖啡廳

BA-before tfa是那日下午無意在google map發現的一間老宅咖啡廳，

離我們住家不遠，位於中壢青果商圈附近，隱藏在巷弄中的民宅中，

也許是因為新開店，所以評論的人也不多，

但看起來應該是我的菜，所以就來探新店囉！

BA-beforetfa-甜點咖啡下午茶-主打戚風蛋糕

BA-before tfa IG

地址：320桃園市中壢區五光三街71號1樓

營業時間：12:00–18:00

店休日：星期二 (以IG為準）

BA-before tfa 老宅咖啡廳

白色牆面，搭配上莫蘭迪淺綠的窗框，第一眼就吸引了我的目光，

可惜店門口停著汽車，不然這一整面，應該會是挺美的；

對面是五福公園，沒有被大樓給遮擋住，採光很不錯，

且窗外的視野也不壓迫，挺喜歡這樣的感覺；

BA-before tfa 老宅咖啡廳

隨口問了一下老闆娘，

這是自己的老房子嗎？

老闆娘說是租的，自己就是喜歡這裡的環境，所以才選這裡.....

這條巷弄是自己第一次進來，我以為很偏僻，

沒想到老闆娘說這裡的車流量挺大的.....

BA-before tfa 老宅咖啡廳

店內空間不壅擠，讓人感受到濃濃的文青風，

這裡的菜單也挺有意思的呦

自己選定位置後，老闆娘遞上菜單與一本子跟筆，

並告知今日茶類的布丁都沒有...

想吃喝什麼請自己寫，寫完後再去櫃檯結帳囉

菜單中可以看到咖啡、無咖啡的飲品，

還有戚風蛋糕與布丁，

門口外還有一張簡單菜單，

BA-before tfa 菜單

這裡目前的品項也是挺簡單的；

我們點了西西里咖啡、麥根美式、原味布丁與「好，想芋見你」

BA-before tfa 老宅咖啡廳

BA-before tfa店內還有一隻名為「焦糖」的狗狗，

老闆娘說：它不怎麼親人，也不怎麼親狗....，

有時叫要它也不理人，想理你的時候才理你....

BA-before tfa 店狗

我聽完後說：那不就跟「貓」一樣？

「焦糖」彷彿聽懂了我的形容，還看了我一眼（笑）

BA-before tfa 這裡也是寵物友善空間哦！！

麥根美式140元

是咖啡＋麥根沙士

嗯，真的就是這樣哦！很妙又很熟悉的感覺

我點的西西里咖啡140元/改氣泡＋10元

我沒有加上氣泡，這是咖啡＋檸檬＋蜂蜜

真的如菜單上所標示哦！味道挺清爽的

「好，想芋見你」160元，

在菜單上還特別貼上了紅色小愛心，

想必應該是BA-before tfa的招牌嚕！

上桌時，上頭還放有肉鬆，

濃濃台式口味，換了種形式，倒是讓人多了些驚喜，

好吃呦！我喜歡這裡的戚風蛋糕，相當細膩

蛋糕體內包裹著「芋泥＋麻糬」處理的相當不錯，

且使用的鮮奶油應該也是精選過的，

加上肉鬆的提味，讓這個戚風蛋糕多了更多滋味，

且相當美味，自己很喜歡，

且店家對食材的用心，入口皆能感受得到哦！！

「好，想芋見你」不會甜膩，更不會突兀，

整體滋味搭配得剛剛好，

是吃過之後，會讓人回味無窮的蛋糕

原味布蕾丁100元

是香草＋焦糖

上頭還放上了鮮奶油與焦糖脆片，

與布丁搭配入口，多樣口感與風味，自己也挺喜歡的呦

感覺這裡的甜點應該有「減糖」吧？

BA-before tfa的老闆娘的用心與精選的食材，

相信入口時必能感受得到；

店內還能預訂吐司，本來想問老闆娘的，

可是後來客人就變更多....她在忙嚕。

飲料部分我覺得相當家常，

空間的氛圍挺讓人放鬆的，

BA-before tfa 老宅咖啡廳

加上這大片玻璃採光

，在這個逐漸變涼的時刻，還挺舒服的；

本來以為新開的小店應該沒有太多人，

沒想到等我們要離開時，外頭已有人在候位了，

BA-before tfa 老宅咖啡廳

嗯，希望下次還能再吃到這裡的甜點，

戚風蛋糕與布丁都很對味，

下回再來試試其他與茶有關的甜點與飲品嚕

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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