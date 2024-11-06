|BA-before tfa 老宅咖啡廳
BA-before tfa是那日下午無意在google map發現的一間老宅咖啡廳，
離我們住家不遠，位於中壢青果商圈附近，隱藏在巷弄中的民宅中，
也許是因為新開店，所以評論的人也不多，
但看起來應該是我的菜，所以就來探新店囉！
BA-beforetfa-甜點咖啡下午茶-主打戚風蛋糕
地址：320桃園市中壢區五光三街71號1樓
營業時間：12:00–18:00
店休日：星期二 (以IG為準）
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
白色牆面，搭配上莫蘭迪淺綠的窗框，第一眼就吸引了我的目光，
可惜店門口停著汽車，不然這一整面，應該會是挺美的；
對面是五福公園，沒有被大樓給遮擋住，採光很不錯，
且窗外的視野也不壓迫，挺喜歡這樣的感覺；
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
隨口問了一下老闆娘，
這是自己的老房子嗎？
老闆娘說是租的，自己就是喜歡這裡的環境，所以才選這裡.....
這條巷弄是自己第一次進來，我以為很偏僻，
沒想到老闆娘說這裡的車流量挺大的.....
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
店內空間不壅擠，讓人感受到濃濃的文青風，
這裡的菜單也挺有意思的呦
自己選定位置後，老闆娘遞上菜單與一本子跟筆，
並告知今日茶類的布丁都沒有...
想吃喝什麼請自己寫，寫完後再去櫃檯結帳囉
菜單中可以看到咖啡、無咖啡的飲品，
還有戚風蛋糕與布丁，
門口外還有一張簡單菜單，
|BA-before tfa 菜單
這裡目前的品項也是挺簡單的；
我們點了西西里咖啡、麥根美式、原味布丁與「好，想芋見你」
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
BA-before tfa店內還有一隻名為「焦糖」的狗狗，
老闆娘說：它不怎麼親人，也不怎麼親狗....，
有時叫要它也不理人，想理你的時候才理你....
|BA-before tfa 店狗
我聽完後說：那不就跟「貓」一樣？
「焦糖」彷彿聽懂了我的形容，還看了我一眼（笑）
BA-before tfa 這裡也是寵物友善空間哦！！
麥根美式140元
是咖啡＋麥根沙士
嗯，真的就是這樣哦！很妙又很熟悉的感覺
我點的西西里咖啡140元/改氣泡＋10元
我沒有加上氣泡，這是咖啡＋檸檬＋蜂蜜
真的如菜單上所標示哦！味道挺清爽的
「好，想芋見你」160元，
在菜單上還特別貼上了紅色小愛心，
想必應該是BA-before tfa的招牌嚕！
上桌時，上頭還放有肉鬆，
濃濃台式口味，換了種形式，倒是讓人多了些驚喜，
好吃呦！我喜歡這裡的戚風蛋糕，相當細膩
蛋糕體內包裹著「芋泥＋麻糬」處理的相當不錯，
且使用的鮮奶油應該也是精選過的，
加上肉鬆的提味，讓這個戚風蛋糕多了更多滋味，
且相當美味，自己很喜歡，
且店家對食材的用心，入口皆能感受得到哦！！
「好，想芋見你」不會甜膩，更不會突兀，
整體滋味搭配得剛剛好，
是吃過之後，會讓人回味無窮的蛋糕
原味布蕾丁100元
是香草＋焦糖
上頭還放上了鮮奶油與焦糖脆片，
與布丁搭配入口，多樣口感與風味，自己也挺喜歡的呦
感覺這裡的甜點應該有「減糖」吧？
BA-before tfa的老闆娘的用心與精選的食材，
相信入口時必能感受得到；
店內還能預訂吐司，本來想問老闆娘的，
可是後來客人就變更多....她在忙嚕。
飲料部分我覺得相當家常，
空間的氛圍挺讓人放鬆的，
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
加上這大片玻璃採光
，在這個逐漸變涼的時刻，還挺舒服的；
本來以為新開的小店應該沒有太多人，
沒想到等我們要離開時，外頭已有人在候位了，
|BA-before tfa 老宅咖啡廳
嗯，希望下次還能再吃到這裡的甜點，
戚風蛋糕與布丁都很對味，
下回再來試試其他與茶有關的甜點與飲品嚕
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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