2024台中親子旅遊必訪景點，史努比、吉伊卡哇、貓福珊迪快閃店就在臺中驛鐵道文化園區。近期超夯的吉伊卡哇就在台中火車站的鐵鹿大街，攜手貓福珊迪一起快閃，除了有可愛拍貼機，還有台中限定優惠商品。也不能錯過史努比期間限定快閃店，有多款與星宇航空聯名合作的獨家商品、公仔，還有300元一抽的巨型扭蛋、一番賞，抽抽有獎等你來試手氣

史努比SNOOPY期間限定快閃店

這次史努比SNOOPY期間限定快閃店台中年末最終站就在臺中驛進站口藝廊H9（原舊台中火車站第一月台）。

進入月台前的巨大2米高的史努比與查理布朗很搶眼，而且可以近距離拍照，經過的遊客都會在這駐足停留合照。

驗票閘口上也有查理布朗穿著機長服和露西空服員

這次期間限定史努比快閃店有超過五十款星宇航空聯名商品強勢來襲！沒搭乘到星宇航空，也能來臺中驛鐵道文化園區買到周邊商品。

史努比快閃店在台中火車站布置了多個拍照點，可是近期台中熱門免費親子旅遊景點，許多家長帶小朋友來逛逛拍照也很開心。

妮妮是假日來的，史努比快閃店是早上11點開門，開門前就已經有很多人在排隊等入場，不想人擠人可以趁平日來更好慢慢逛。

史努比SNOOPY超巨大 扭蛋

巨型扭蛋機旁是4大打卡牆，史努比開心吃著台中特產珍珠奶茶與太陽餅，期待下一趟旅程。

巨大扭蛋每抽300元，特獎是上面30cm巨型達摩充氣史努比，二獎是史努比老虎裝扮公仔，很精緻耶！(實際獎品依快閃店內公告為主)

扭蛋殼回收還能兌換史努比氣球，一扭能有兩種禮物，感覺CP值提高許多。

史努比SNOOPY 一番賞好運抽

一抽$300，抽抽有獎！超高回饋，一抽入魂的幸運兒就是你！這次有抽就送史努比70周年印章一顆。

抽獎的A賞是台中場限量100隻－星宇航空聯名款史努比機長公仔，不過，布魯更想要的是最終賞生活推車，以後用來推寶寶和裝東西剛剛好，哈

很多人都想要的小飛機系列迴力車，九宮格中間那台迴力車特別引人注意。

史努比快閃店內人潮洶湧、擠得水洩不通啊~

這次史努比SNOOPY快閃店誠意滿滿，帶來許多台中店限定活動。

史努比 台中限定優惠

快閃店內指定服飾買2件，即贈$399限量款史努比旅行提袋一個！（共6款，款式隨機，贈完為止）

飛行夾克相當帥氣呢～

驚喜福袋，特價$500/袋，商品總價值$1000up！

限量的驚喜福袋怎麼買怎麼划算，還可以三五好友一起購買，打開後玩交換禮物遊戲。

店內超過1000項週邊好物及星宇航空聯名商品，有星宇航空聯名款27cm夾克玩偶、星宇航空聯名款迴力小飛機4入組、拼圖、滑鼠墊、史努比大手提袋、大師鉅作明信片套組及聯名T恤等，喜歡K董或是想收集史努比人，記得趕快來報到，數量有限，售完為止。

星宇航空聯名款迴力小飛機4入組，超可愛～

有大師加持的折疊餐桌，整個質感就是不一樣，帶出門野餐感覺變的有藝術氣息。

明信片的畫風和質感都很不錯，耶誕節快到了，買來寫卡片正剛好～

逛完之後再帶著戰利品來和史努比立牌們拍照，這次擺放的位置設計很好，剛好可以和後方的彩色人偶共同入鏡，一看就知道是在台中火車站

很有質感的療癒小物

史努比SNOOPY期間限定快閃店 營業資訊

活動日期：2024/10/09-2024/12/29

活動時間：週一~週四11:00-19:00、週五~週日10:30-19:30

地點：臺中驛進站口藝廊H9（舊台中火車站）

吉伊卡哇、貓福珊迪快閃店

這次臺中驛鐵道文化園區不只有史努比快閃店，還有兩大日本人氣IP吉伊卡哇、貓福珊迪攜手快閃台中火車站。

2024年迅速竄紅的吉伊卡哇挾帶超人氣來到臺中驛鐵道文化園區，就在鐵鹿大街角間、全家便利商店旁。

假日10:30開門就擠滿人潮，妮妮差一點擠不進去啊!!

中間商品區整個被人潮淹沒，我想拍個特色商品都很有難度，不只是因為人太多，而是許多熱銷商品很快地就被搶購一空，店員想補貨都來不及呀!!

好多少女少男們驚呼說這個好便宜就買了，讓我連瞄一眼的機會都沒有！

這區好恐怖，超多隻手搶買，生怕晚一步就買不到！

吉伊卡哇、貓福珊迪限定優惠

【台中店限定優惠-指定滑鼠墊8折】

【超實用商品優惠在這裡】吉伊卡哇、貓福珊迪壓克力置物盒8折、吉伊卡哇襪子任選3雙85折

【滿額折價】快閃店內小星屋授權商品滿千以上88折！（折扣商品不重複列入計算）

鐵鹿大街快閃店才有的吉伊卡哇滑鼠墊限定優惠8折、襪子3雙85折，也是超多人搶購

集結台灣正版授權周邊商品，還有多款吉伊卡哇授權商品滿千以上88折

同場地內的貓福珊迪商品選擇也滿多樣化，貓咪賣萌表情超可愛，也是授權商品滿千以上88折，可以和吉伊卡哇合併計算喔～

可愛Ｑ軟的雙面抱枕陪你入睡

就連小朋友都很懂，在貓福珊迪的文具小物區挑選很久呢～和爸爸媽媽一起逛真的太幸福

吉伊卡哇、貓福珊迪都有設置一台拍貼機，一旁還有提供角色的手拿牌，快約朋友一起來拍出專屬合照

吉伊卡哇、貓福珊迪快閃店 營業資訊

地 址：台中市中區台灣大道一段1號

活動日期：2024/10/19~2024/11/24

營業時間：平日11:00-20:00／假日10:30-20:30

臺中驛鐵道文化園區不定時推出多種活動以及更新拍照打卡點，讓你常常來逛也不膩

假日常常有市集活動，加上快閃店的人潮，每逢假日總是人潮滿滿

史努比SNOOPY期間限定快閃店

活動日期：2024/10/09-2024/12/29

營業時間：平日11:00-20:00／假日10:30-20:30

吉伊卡哇、貓福珊迪快閃店

活動日期：2024/10/19~2024/11/24

營業時間：平日11:00-20:00／假日10:30-20:30

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交通方式

【自行開車】

• 自行前往(汽機車)：位於臺中車站新站，停至車站地下停車場，步行至1樓商場

【高鐵/臺鐵】

• 高鐵：搭乘高鐵至新烏日站。轉搭火車至臺中站，出站步行至1樓商場

• 臺鐵：搭乘至臺中車站，出站步行至1樓商場

【市區公車】

• 市區公車：搭乘至臺中車站後，步行至新站1樓商場

• 臺中轉運站：搭乘臺中客運、國光客運、統聯客運至臺中轉運站，步行約5分鐘至臺中車站即可到達

➤台中火車站周邊旅遊景點、美食懶人包

➤台中火車站後站一日遊行程

➤臺中舊城區一日遊

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