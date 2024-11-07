吃心絕對 2024 年 9 月 6 日 在〈自然醒咖啡 x 2024年全新日式風情上場 | 手沖咖啡依然保持高水準的演出〉中留言功能已關閉

關於自然醒咖啡的兩三事

由世界咖啡烘豆冠軍賴昱權，於2012年創立的咖啡館，多款高品質的咖啡豆，很值得一試。

2024年重新裝潢，以日系與木頭色系為主，還搭配了日式榻榻米，L型的吧台桌可以就近觀賞咖啡製作，

適合一個人放空，還有一般的兩人、四人座位區。

自然醒咖啡短影片



🎵 背景音樂

《恋のブギウギナイト》サザンオールスターズ 南方之星

這首歌將昭和到平成初期流行的迪斯科音樂

與令和時代的電子舞曲（EDM）元素相結合

創造出一種既懷舊又新穎的舞曲風格

這首歌是他們九年來的第16張原創專輯中的一首

並且作為富士電視台劇集《新宿野戰病院》的主題曲

https://www.youtube.com/watch?v=RUxJfcDxNsk

自然醒咖啡位置與環境

外觀



▲▼店家位於苓雅區人和里中山二路463號，輕軌中央公園站 走路10分鐘，捷運三多商圈站 走路7分鐘。

店內環境



▲融合了傳統日式風格與現代設計，營造出一個寧靜且文化氛圍濃厚的空間，店內鋪設了榻榻米地板，搭配低矮的木質桌子和地墊，讓顧客可以體驗到日式的坐姿用餐方式。



▲自然醒咖啡的座位區設計溫馨且舒適，中央有一個吧台區域，顧客可以在這裡享受咖啡師現場製作的飲品。吧台周圍設有高腳凳，方便顧客近距離觀賞咖啡製作過程。

整體裝潢以木質元素為主，搭配淺色牆面，營造出溫暖且邀人的氛圍。這樣的設計不僅讓人感到放鬆，還能增進與咖啡師的互動，提升用餐體驗。



▲像拉麵店一樣的單手自助取水方式。

自然醒咖啡菜單

14款單品咖啡

價格從200元至280元不等

另外義式咖啡與招牌咖啡調飲

也有非咖啡的飲料、氣泡飲等等

甜鹹點心有布丁、提拉米蘇

烤糰子、戚風蛋糕、巴斯克

均價是180元

鹹食有鯛魚燒跟鹹派是150元

產品黑咖啡+任選甜點折30元

自然醒咖啡餐點介紹

✅ Colombia哥倫比亞 Las Brisas 自然乾燥 💰220元

今天點的單品咖啡

有以下多種風味伯爵茶、蜜地瓜、番茄乾、葡萄乾

熱熱的喝真的是蜜地瓜的甜味

但放涼了再喝會有點燒喉

好像淺焙多少都會有這種問題

還是熱熱、溫溫的喝比較好

附贈的紫薯米香。

✅ 昭和手工硬布丁 💰180

具有濃厚昭和時代風味的日式甜點

紮實綿密的口感和濃郁的焦糖香氣

口感比一般的布丁更為紮實

入口時能感受到濃厚的蛋奶香氣

布丁上覆蓋著一層微苦的焦糖醬

與甜美的布丁形成完美的味覺平衡

吃到一半後

再淋上附加的咖啡蘭姆酒

此款酒是與高雄酒廠合作

2024年 SFWSC銀獎

2024年 IWSC 銀獎

總之蘭姆酒跟焦糖和布丁也滿搭的

整個變成大人味甜點

但記得有喝酒不能開車哦

自然醒咖啡營業資訊

🎀 #Caf’e 自然醒

🏠 苓雅區中山二路463號

⌚️ 10:00~18:00

☎️ 07-536-6067

🚈 輕軌中央公園站 走路10分鐘

🚇 捷運三多商圈站 走路7分鐘