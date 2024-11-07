只要聚餐就想到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店！
店內超多的套餐和點心，只要划算的價格就能享用～
隨時呼朋引伴一起到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店坐上一整天，享受優閒的午後時光，好自在吶～
Casa e Casa大窩與小宅-小宅店就位在台南知名的孔廟商圈～
英式的白色小屋，彷佛一秒來到國外的小餐館！
Casa e Casa大窩與小宅-小宅店在哪裡：
地址：台南市中西區開山路52巷5號
電話：06-2279292
營業時間：10:00~21:00
臉書：https://www.facebook.com/Casaecasasmallhouse/
台南的鬧區，竟然能有一處寧靜的空間享用美食～
而且交通超方便，一定要約起來吶～
Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的空間好溫馨吶！
每個角落都讓人好放鬆吶～
可愛的小包廂區，可以一次坐上四～五人！
獨享的區域，是Stanma最喜歡的用餐空間～
Casa e Casa大窩與小宅-小宅店菜單
Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的菜色大走義式風格～
菜單用可愛的插畫繪製！
逼真的圖畫，還沒吃就想流口水了吶～
帕馬森起司焗烤雞排是店內的招牌菜單（聰明的跟著皇冠記號點就對了啦）
大塊的雞排，裹上美味的帕馬森起司，吃起來口感十足～
再搭配烘烤過的芋頭和薯片，把餐點點綴的好繽紛！
屎蛋忍不住一口接一口，一下子就吃得精光～
別處吃不到的義式手感薄皮披薩一定要點起來啊！
隨著氣候讓麵糰慢慢發酵！
25°C 的完美室溫，一個披薩等上6～8小時，可是家常便飯吶～
限量的美味，可得早點預定才吃得到吶～
明太子墨魚披薩甜甜的口感是屎蛋的最愛～
搭配薄皮的口感，吃起來脆皮又嚼勁十足！
明太子墨魚披薩在披薩上加入了超多的墨魚，再淋上滿滿的明太子醬，真的太超值了啦～
延著切邊一塊一塊的吃起來！
超多的墨魚滿到都快快掉出來了啦～
快點送進嘴裡才是王道～（大聲笑）
再搭配98元就能升級為套餐了～
吃好吃飽最滿足吶～
主廚濃湯一次就有玉米濃湯和蘑菇濃湯隨機出餐！
當然要每個人都點上套餐才通通喝得到～
水果茶被滿滿的新鮮水果圍繞，好喝又好健康～
蘆薈奇異果氣泡飲一喝就像徜徉在藍色大海裡～
沁涼又消暑，好暢快吶～
只要多40元就能升級成不同的套餐！
為了酥脆的薯條，千萬別忘了點起來吶～
Casa e Casa大窩與小宅就像義大利話中的家和家～
讓人有滿滿待在家的溫馨感覺～
店內無論披薩、點心、義大利麵、燉飯、焗烤和各種飲品，都應有盡有！
而且價格好超值，大方請客也不怕傷荷包～
這次聚餐就到 Casa e Casa大窩與小宅享用去吧！
開開心心伴著美食度過完美的一天，快樂真的好簡單吶～