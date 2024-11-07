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台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

2024-11-07 01:45:10 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

只要聚餐就想到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店！ 

店內超多的套餐和點心，只要划算的價格就能享用～ 

隨時呼朋引伴一起到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店坐上一整天，享受優閒的午後時光，好自在吶～ 

 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店就位在台南知名的孔廟商圈～ 

英式的白色小屋，彷佛一秒來到國外的小餐館！ 

 

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店在哪裡：

地址：台南市中西區開山路52巷5號
電話：06-2279292
營業時間：10:00~21:00

臉書：https://www.facebook.com/Casaecasasmallhouse/ 

 

 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

台南的鬧區，竟然能有一處寧靜的空間享用美食～

而且交通超方便，一定要約起來吶～ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的空間好溫馨吶！

每個角落都讓人好放鬆吶～ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

可愛的小包廂區，可以一次坐上四～五人！ 

獨享的區域，是Stanma最喜歡的用餐空間～

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！ 

 

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店菜單 

 

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的菜色大走義式風格～ 

菜單用可愛的插畫繪製！ 

逼真的圖畫，還沒吃就想流口水了吶～ 

 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

帕馬森起司焗烤雞排是店內的招牌菜單（聰明的跟著皇冠記號點就對了啦） 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

大塊的雞排，裹上美味的帕馬森起司，吃起來口感十足～  

再搭配烘烤過的芋頭和薯片，把餐點點綴的好繽紛！ 

屎蛋忍不住一口接一口，一下子就吃得精光～ 

 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！ 

別處吃不到的義式手感薄皮披薩一定要點起來啊！ 

隨著氣候讓麵糰慢慢發酵！

25°C 的完美室溫，一個披薩等上6～8小時，可是家常便飯吶～ 

限量的美味，可得早點預定才吃得到吶～ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

明太子墨魚披薩甜甜的口感是屎蛋的最愛～ 

搭配薄皮的口感，吃起來脆皮又嚼勁十足！ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

明太子墨魚披薩在披薩上加入了超多的墨魚，再淋上滿滿的明太子醬，真的太超值了啦～ 

延著切邊一塊一塊的吃起來！ 

超多的墨魚滿到都快快掉出來了啦～ 

快點送進嘴裡才是王道～（大聲笑）

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！ 

 

再搭配98元就能升級為套餐了～ 

吃好吃飽最滿足吶～ 

 

主廚濃湯一次就有玉米濃湯和蘑菇濃湯隨機出餐！ 

當然要每個人都點上套餐才通通喝得到～

 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！ 

 

水果茶被滿滿的新鮮水果圍繞，好喝又好健康～ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

蘆薈奇異果氣泡飲一喝就像徜徉在藍色大海裡～ 

沁涼又消暑，好暢快吶～ 

台南市中西區聚餐就來Casa e Casa大窩與小宅-小宅店，在溫馨的氣氛中享受25°C 完美發酵的手感薄皮披薩！

只要多40元就能升級成不同的套餐！ 

為了酥脆的薯條，千萬別忘了點起來吶～ 

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Casa e Casa大窩與小宅就像義大利話中的家和家～ 

讓人有滿滿待在家的溫馨感覺～ 

 

店內無論披薩、點心、義大利麵、燉飯、焗烤和各種飲品，都應有盡有！

而且價格好超值，大方請客也不怕傷荷包～ 

 

這次聚餐就到 Casa e Casa大窩與小宅享用去吧！ 

開開心心伴著美食度過完美的一天，快樂真的好簡單吶～ 


 

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美味度
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.88
CP值
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