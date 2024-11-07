只要聚餐就想到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店！

店內超多的套餐和點心，只要划算的價格就能享用～

隨時呼朋引伴一起到 Casa e Casa大窩與小宅-小宅店坐上一整天，享受優閒的午後時光，好自在吶～

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店就位在台南知名的孔廟商圈～

英式的白色小屋，彷佛一秒來到國外的小餐館！

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店在哪裡：



地址：台南市中西區開山路52巷5號

電話：06-2279292

營業時間：10:00~21:00

臉書： https://www.facebook.com/Casaecasasmallhouse/

台南的鬧區，竟然能有一處寧靜的空間享用美食～

而且交通超方便，一定要約起來吶～

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的空間好溫馨吶！

每個角落都讓人好放鬆吶～

可愛的小包廂區，可以一次坐上四～五人！

獨享的區域，是Stanma最喜歡的用餐空間～

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店菜單

Casa e Casa大窩與小宅-小宅店的菜色大走義式風格～

菜單用可愛的插畫繪製！

逼真的圖畫，還沒吃就想流口水了吶～

帕馬森起司焗烤雞排是店內的招牌菜單（聰明的跟著皇冠記號點就對了啦）

大塊的雞排，裹上美味的帕馬森起司，吃起來口感十足～

再搭配烘烤過的芋頭和薯片，把餐點點綴的好繽紛！

屎蛋忍不住一口接一口，一下子就吃得精光～

別處吃不到的義式手感薄皮披薩一定要點起來啊！

隨著氣候讓麵糰慢慢發酵！

25°C 的完美室溫，一個披薩等上6～8小時，可是家常便飯吶～

限量的美味，可得早點預定才吃得到吶～

明太子墨魚披薩甜甜的口感是屎蛋的最愛～

搭配薄皮的口感，吃起來脆皮又嚼勁十足！

明太子墨魚披薩在披薩上加入了超多的墨魚，再淋上滿滿的明太子醬，真的太超值了啦～

延著切邊一塊一塊的吃起來！

超多的墨魚滿到都快快掉出來了啦～

快點送進嘴裡才是王道～（大聲笑）

再搭配98元就能升級為套餐了～

吃好吃飽最滿足吶～

主廚濃湯一次就有玉米濃湯和蘑菇濃湯隨機出餐！

當然要每個人都點上套餐才通通喝得到～

水果茶被滿滿的新鮮水果圍繞，好喝又好健康～

蘆薈奇異果氣泡飲一喝就像徜徉在藍色大海裡～

沁涼又消暑，好暢快吶～

只要多40元就能升級成不同的套餐！

為了酥脆的薯條，千萬別忘了點起來吶～

Casa e Casa大窩與小宅就像義大利話中的家和家～

讓人有滿滿待在家的溫馨感覺～

店內無論披薩、點心、義大利麵、燉飯、焗烤和各種飲品，都應有盡有！

而且價格好超值，大方請客也不怕傷荷包～

這次聚餐就到 Casa e Casa大窩與小宅享用去吧！

開開心心伴著美食度過完美的一天，快樂真的好簡單吶～



