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宜蘭縣羅東鎮【宜蘭住宿】童言童語民宿 - 靠近羅東夜市的超平價親子民宿

2024-11-07 01:50:10 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭住宿】童言童語民宿 - 靠近羅東夜市的超平價親子民宿

 

帶孩子出遊不想花大錢住飯店，這間位在羅東的童言童語民宿是不錯的選擇，有別於漂亮外觀的民宿，它們的房間位在傳統住宅公寓內，沒有電梯要自己搬行李上樓，但價格是親子民宿的一半CP值超級高，房內有溜滑梯、球池和多樣玩具，還貼心提供溫奶器、冰箱和澡盆，距離羅東夜市步行約十分鐘距離，讓小朋友在房內玩得開心爸媽也逛夜市逛得開心！

 

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭住宿】童言童語民宿 - 靠近羅東夜市的超平價親子民宿

▲童言童語民宿有兩個館，我們這次入住1館的童話森林4人房，平日價格在1500左右真的超便宜。

 

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭住宿】童言童語民宿 - 靠近羅東夜市的超平價親子民宿

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▲民宿位在這間普通公寓內，老闆會將鑰匙放進指定信箱，沒有電梯須自行扛行李到二樓。

 

宜蘭縣羅東鎮【宜蘭住宿】童言童語民宿 - 靠近羅東夜市的超平價親子民宿

▲入內須更換室內拖鞋，有提供小朋友拖鞋。

 

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▲1館的公共空間給兩個房間共同使用，有開飲機、冰箱和溫奶器。

 

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▲開飲機有冰水和熱水，機器維持得很新穎。

 

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▲冰箱上有Combi的溫奶器，對新手爸媽非常方便。

 

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▲我們這次訂的房型為童話森林4人房，房內的配置為兩張雙人床墊和溜滑梯設施。

 

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▲溜滑梯下方是個樹屋，裡面有小球池、廚房組等玩具。

 

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▲球池的球雖然沒有多到可以平鋪地面，但拿來丟一丟也很有趣。

 

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▲小朋友在裡面玩瘋了，可以完全不用出門。

 

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▲樹屋內另一邊有廚房祖，雖然家裡也有一套但是外面的更好玩。

 

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▲雙人床墊雖然是獨立筒但偏軟支撐性有點不夠，枕頭的硬度就還可以，床墊被套的整潔都不錯，沒有明顯髒汙和灰塵。

 

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▲門後有鉤子和衣架可掛衣物。

 

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▲房內的電視是懸掛式的，大約有15~16吋，須躺在床上抬頭看。

 

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▲房內有個小方桌，桌上提供水杯，旁邊還有個除濕機，難怪進房完全聞不到霉味。

 

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▲房內的浴室有重新改建，浴室清潔不錯沒有明顯發黴和水痕，淋浴間內有鋪滿小方磚的浴缸，還有澡盆、小凳子和水瓢，熱水熱度正常水量也OK，把塞子堵住放滿水可以讓小朋友在裡面玩超久。

 

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▲洗手台上方有沐浴乳和洗髮精。

 

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▲吹風機是TESCOM的品牌，風量大熱度夠，吹一下就乾了超讚！

 

房間隔音很好完全聽不到窗外和隔壁房的聲音，冷氣也正常不會忽冷忽熱，房內整體的整潔也OK，如果不重視外觀，這間民宿是個CP值非常高的好選擇！
 

查詢房價及空房：

 

雞蛋糕短評：
設計★★★★
整潔★★★★
舒適★★★☆
位置★★★★
服務★★★☆
CP值★★★★★

 


童言童語民宿住宿資訊：


Line：@qsf6035w
官網：童言童語民宿
等級：星級
入住時間：15:00
退房時間：11:00
WIFI：有
停車場：有(特約停車場)
游泳池：無
早餐：有(早餐券)
刷卡：無

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