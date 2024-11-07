帶孩子出遊不想花大錢住飯店，這間位在羅東的童言童語民宿是不錯的選擇，有別於漂亮外觀的民宿，它們的房間位在傳統住宅公寓內，沒有電梯要自己搬行李上樓，但價格是親子民宿的一半CP值超級高，房內有溜滑梯、球池和多樣玩具，還貼心提供溫奶器、冰箱和澡盆，距離羅東夜市步行約十分鐘距離，讓小朋友在房內玩得開心爸媽也逛夜市逛得開心！

▲童言童語民宿有兩個館，我們這次入住1館的童話森林4人房，平日價格在1500左右真的超便宜。

▲民宿位在這間普通公寓內，老闆會將鑰匙放進指定信箱，沒有電梯須自行扛行李到二樓。

▲入內須更換室內拖鞋，有提供小朋友拖鞋。

▲1館的公共空間給兩個房間共同使用，有開飲機、冰箱和溫奶器。

▲開飲機有冰水和熱水，機器維持得很新穎。

▲冰箱上有Combi的溫奶器，對新手爸媽非常方便。

▲我們這次訂的房型為童話森林4人房，房內的配置為兩張雙人床墊和溜滑梯設施。

▲溜滑梯下方是個樹屋，裡面有小球池、廚房組等玩具。

▲球池的球雖然沒有多到可以平鋪地面，但拿來丟一丟也很有趣。

▲小朋友在裡面玩瘋了，可以完全不用出門。

▲樹屋內另一邊有廚房祖，雖然家裡也有一套但是外面的更好玩。

▲雙人床墊雖然是獨立筒但偏軟支撐性有點不夠，枕頭的硬度就還可以，床墊被套的整潔都不錯，沒有明顯髒汙和灰塵。

▲門後有鉤子和衣架可掛衣物。

▲房內的電視是懸掛式的，大約有15~16吋，須躺在床上抬頭看。

▲房內有個小方桌，桌上提供水杯，旁邊還有個除濕機，難怪進房完全聞不到霉味。

▲房內的浴室有重新改建，浴室清潔不錯沒有明顯發黴和水痕，淋浴間內有鋪滿小方磚的浴缸，還有澡盆、小凳子和水瓢，熱水熱度正常水量也OK，把塞子堵住放滿水可以讓小朋友在裡面玩超久。

▲洗手台上方有沐浴乳和洗髮精。

▲吹風機是TESCOM的品牌，風量大熱度夠，吹一下就乾了超讚！

房間隔音很好完全聽不到窗外和隔壁房的聲音，冷氣也正常不會忽冷忽熱，房內整體的整潔也OK，如果不重視外觀，這間民宿是個CP值非常高的好選擇！



查詢房價及空房： 、

雞蛋糕短評：

設計★★★★

整潔★★★★

舒適★★★☆

位置★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★★



童言童語民宿住宿資訊：



Line：@qsf6035w

官網：童言童語民宿

等級：星級

入住時間：15:00

退房時間：11:00

WIFI：有

停車場：有(特約停車場)

游泳池：無

早餐：有(早餐券)

刷卡：無

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