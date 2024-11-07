紅斗泥草莓大福是一間藏身在高雄三民熱鬧美食戰區的熱河街，很好找，往漢神巨蛋的博愛路上彎進熱河街後5分鐘內就抵達，超方便，不管是去親朋好友家需要送禮或是節慶熱鬧日想買回家，都可以來實體店面門市直接購買，讓你吃到滿滿甜蜜蜜的手工大福。

店家資訊

紅斗泥草莓大福

地址：高雄市三民區熱河二街83號

預定電話：0926383669

營業時間： 11:00-18:00

官方LINE : https://line.me/R/ti/p/@ave2783c

IG : https://www.instagram.com/hong_tou_ni/

FB : https://www.facebook.com/HongYinPengHuTeChanDian

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關於 紅斗泥草莓大福

是一間 原是隱身在一條菜市場內有著濃濃人情味的中藥行裡

製作每日新鮮限量的手工大福，

闆娘是一個八年級女生

有著自己對食材品質的堅持

堅持採用當季大湖新鮮草莓

及嚴選新鮮食材

每個季節不定時研發新口味。

中秋節快到了~ 中秋限定預購！

來紅斗泥草莓大福預購中秋節禮盒只要490 [ 原價550元 ]，8/26至9/11期間限時優惠，數量有限，售完為止！

來門市自取時，可以粉絲團追蹤按讚+Google評論5顆星，就送豆大福紅豆乙顆[送完為止]。

想要那一種口味，menu上面都有標示價格。

來門市取貨，請先核對訂購數量及品項是否正確，離視同確認無誤，無法售出提供退換貨服務。

買紅斗泥草莓大福禮盒以外，也要加購一個專屬美美的袋子。

中秋節限定禮盒比平日購買禮盒顆數數量多，容量也比較大，所以錯過這次中秋節禮盒，就要再等ㄧ年來買。

購買的口味，外盒上都有顏色筆標示，單一種口味不會標示口味順序。

每一顆超飽滿手工大福都很大一顆，而且一顆顆分開放，不用擔心。

口味種類有1-20種可任選。

手工大福嘗鮮期冷藏三天，食材新鮮不含防腐劑，保存期限很短，建議盡早食用完畢。

紅斗泥草莓大福口味系列分為豆大福、常態口味、重乳酪、綜合口味、新品上市等。

重乳酪紅豆大福

可以看到外皮很薄，紅豆內餡包覆住大塊乳酪，不是小小一塊+滿滿紅豆內餡，超滿足喜愛吃乳酪的朋友。

重乳酪抹茶大福

愛吃抹茶的朋友更不能錯過，讓你咬一口，滿嘴抹茶內餡大大滿足愛吃抹茶的我。

重乳酪可可大福

芋頭奶凍大福

芋頭內餡微甜，每一口吃的甜滋滋甜蜜蜜，搭配無糖飲品更對味。

綜合豆大福

綜合豆大福單一種口味內餡的麻糬外皮超薄，一不小心像似內餡會掉下來，紅斗泥手工大福內餡真的每一顆超飽滿。

紅豆泥手工大福麻糬外皮大約只有0.1公分的薄度，超薄，內餡佔5/4，一顆價格不到30元，超便宜。

中秋節禮盒還沒訂購的朋友，千萬不能錯過這一次中秋節禮盒預購，剩沒幾天囉~~~。

店家資訊 :

紅斗泥草莓大福

地址 : 高雄市三民區熱河二街83號

甜點店

我們原是ㄧ家隱身於菜市場內的 紅斗泥草莓大福

📍高雄熱河店👇

📆周ㄧ到周日11:00-18:00

官網訂購👇

IG :

https://www.instagram.com/hong_tou_ni/