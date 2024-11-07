紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化舊旅社改造咖啡館。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化咖啡館推薦，從彰化火車站前往摩斯漢堡旁巷子步行就可以看到紅葉大旅社的招牌，再訪紅葉咖啡廳，這次我挑戰把當天所有的甜點品項都點上一輪，因為鄰近彰化火車站跟阿璋肉圓，旅人們逛街可在這裡喝杯咖啡小憩一下，感受復古寧靜氣氛。

彰化市咖啡館

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳總吸引不少外地旅人來訪，因為離彰化火車站很近，附近還有不少特色文創小店跟肉圓小吃名店，彰化火車站前步行到紅葉大旅社大約5分鐘內即可抵達，附近有知名的阿璋肉圓、愛治文具房、元寶雞蛋糕x財財佛等，很適合來一趟輕旅遊。

Light up cafe&bar | 彰化市高賓閣裡咖啡館。

紅葉大旅社進駐新團隊後整理為童玩咖啡館後更為清爽乾淨，門口旁還放置長板凳讓過路人休息。

店裡只開放一樓，二樓是私人場所，保留了舊旅社的物品搭配各式童玩，讓人回到50~60年代的時光。

平日的午後室內有著慢活的氛圍，跟著外面來來去去的行人成了明顯的對比。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳菜單

當日甜點菜單在黑板上，另外還有鹹派可以點選，不吃甜點的朋友也有鹹食可以挑選。

期間限定飲品，有的話會貼上，沒有的話就不強求。

單品手沖。

咖啡系列。(拿鐵跟美式都在這一頁)

牛奶系列。

氣泡水系列。

甜點系列。

雷夢有心司康70

鹽之花磅蛋糕80

焦滴滴的苦布丁90

巴斯克乳酪蛋糕90

冰淇淋布朗尼120

洋菇培根洋蔥鹹派130

紅葉拿鐵I(鹽味)120

冰搖山竹美式130

紅葉拿鐵I(鹽味)120。拿鐵溫厚回韻，搭配一點點鹽味平衡牛奶本身的甜度。

冰搖山竹美式130。外面很少見山竹搭配美式的組合，而且這邊顏色也特別誘人，上層還特別加上泡沫讓口感更綿密，山竹糖漿跟美式甜中帶著微苦感，喝起來挺有趣的。

冰淇淋布朗尼120。這布朗尼入口讓我很驚豔，它不是乾巴巴的布朗尼，中間還有濕潤的巧克力夾心，搭配上下兩層布朗尼蛋糕體吃起來軟硬度剛剛好，加上一球香草冰淇淋讓人更滿足了，我阿姨幾乎吃完了一整份。

濃郁甜蜜的布朗尼，真心推薦必點。👍

巴斯克乳酪蛋糕90。吃起來比較綿滑且濃郁的巴斯克乳酪蛋糕，是近期我個人吃到比較滿意的一家，香濃帶著一點扎實感，乳酪奶香味十足。

焦滴滴的苦布丁90。每次來都是點布丁，硬度跟軟嫩度剛剛好，焦糖味道濃郁，搭配脆片增加口感，值得點選。

雷夢有心司康70。司康上桌前會加熱一下，司康奶油味道很香，加上檸檬增添清爽感，裡面則是有檸檬乳酪夾心，酥鬆層次明顯。

鹽之花磅蛋糕80。這款磅蛋糕吃起來比較不會那麼乾，搭配奶油跟鹽之花，平衡甜度，讓吃磅蛋糕不會那麼甜膩，也是很好吃的一款甜點。

洋菇培根洋蔥鹹派130。若不愛甜食也有鹹派可以選擇，炒過的洋菇跟培根搭配軟滑的內餡，外殼層次酥脆，吃起來香酥不膩。

之前我點過雷夢美式，這次將所有甜點都點選了，特別喜愛布朗尼跟巴斯克乳酪蛋糕，復古氛圍搭上老物有種穿越時空的氛圍，外地朋友們也能輕鬆抵達。