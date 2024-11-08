離墾丁很近的恆春美食有哪些呢？今天就來介紹一家恆春美食，開業超過20年的寶順號，不僅靠近恆春轉運站，也是恆春最美的牛肉麵店！其實寶順號就是原本的恆春老街牛肉麵，2021年才改名為寶順號

寶順號地點

從地圖上看得出來，寶順號距離恆春轉運站步行大約5分鐘就到了，海角七號阿嘉的家也在附近，若來恆春轉運站搭車也可以順便來這裡品嘗美食

位在恆春古城魅力商圈內的寶順號，清水模的外觀就跟其他的商店很不一樣，讓人忍不住多看幾眼，我承認我和Coco是被它們的外觀吸引，才想進去吃吃看

站在門口看了一下這個菜單立牌，價格似乎也不貴，正好飢腸轆轆的我們就選了這家，畢竟前一天在南灣吃的巴沙諾瓦是老字號的異國料理，今天換個口味吃中式麵食也不錯

尼侃侃，寶順號光玻璃門就很有設計質感，大大的Logo上面除了店名，最上方還寫著「Since 民國88年」的字樣，可見得確實是家歷史悠久的老店了

店內裝潢也是走文青路線，牆壁盡量保持清水模的原貌呈現，加上幾盞吊燈和木質桌椅，整個環境就是和一般小吃店拉開差距了

換個角度再拍一張，寶順號的用餐環境簡直就像一家時髦的咖啡店，很難想像這是一家恆春在地的小吃店，看起來是不是讓人耳目一新？

就連牆壁內凹的部分也用一些裝飾品來點綴，充滿曲線弧度的花瓶，多肉植物盆栽和幾本外語書，感覺就像IKEA目錄才會出現的居家空間

櫃檯旁邊有餐具自取區和冷藏櫃，想拿飲料或餐具歡迎自己動手，結帳時記得告訴櫃檯即可

這邊的櫃子上則是調味料自取區，上層還有牛肉麵的最佳配角～切好的酸菜，讓客人自行取用

寶順號菜單

寶順號供應的主要分成麵食和飯類二種，其他還有湯品及小菜；麵食$60~220，飯類包括蓋飯、炒飯和燴飯，均一價都是$90，看起來價格還算合理

寶順號美食介紹

招牌四綜牛肉麵

看到菜單上有這個四綜牛肉麵$180，我就想點來吃吃看，畢竟一次就能吃到牛筋、牛腩、牛腱和牛肚，感覺挺划算的，而且他們的牛肉給得也不小氣，熬出來的湯頭清甜不死鹹，果然是老店！

經典牛肉麵

這個是Coco點的經典牛肉麵$130，主要差別是只有牛腩，沒有其他的肉類，如果喜歡牛腩比較Ｑ彈的口感，或者不愛吃牛筋牛肚的人，倒是可以選這一碗喔！

請Coco夾一塊牛腩起來讓我拍特寫，看得出來肉還不小塊，另外牛肉麵裡還加了不少白菜和紅蘿蔔，不僅配色好看，有麵有肉又有菜，吃起來還挺飽足的

寶順號小菜

寶順號的小菜也挺多樣化的，包括皮蛋豆腐、涼拌木耳、燙青菜和綜合滷味等，價格$40~70，看你喜歡吃哪一種，配菜或配飯吃都很可以喔！吃完後再去附近吃一碗恆春著名的阿伯綠豆饌，就是完美的一餐了！