為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

2024-11-08 10:20:04 文字：省錢旅遊達人
share
省錢旅遊達人

省錢旅遊達人

離墾丁很近的恆春美食有哪些呢？今天就來介紹一家恆春美食，開業超過20年的寶順號，不僅靠近恆春轉運站，也是恆春最美的牛肉麵店！其實寶順號就是原本的恆春老街牛肉麵，2021年才改名為寶順號

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

本文目錄(點名稱快速前往)

Toggle

⭐歡迎加入達人Emily的社群⭐

寶順號地點

從地圖上看得出來，寶順號距離恆春轉運站步行大約5分鐘就到了，海角七號阿嘉的家也在附近，若來恆春轉運站搭車也可以順便來這裡品嘗美食

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

位在恆春古城魅力商圈內的寶順號，清水模的外觀就跟其他的商店很不一樣，讓人忍不住多看幾眼，我承認我和Coco是被它們的外觀吸引，才想進去吃吃看

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

站在門口看了一下這個菜單立牌，價格似乎也不貴，正好飢腸轆轆的我們就選了這家，畢竟前一天在南灣吃的巴沙諾瓦是老字號的異國料理，今天換個口味吃中式麵食也不錯

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

尼侃侃，寶順號光玻璃門就很有設計質感，大大的Logo上面除了店名，最上方還寫著「Since 民國88年」的字樣，可見得確實是家歷史悠久的老店了

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

店內裝潢也是走文青路線，牆壁盡量保持清水模的原貌呈現，加上幾盞吊燈和木質桌椅，整個環境就是和一般小吃店拉開差距了

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

換個角度再拍一張，寶順號的用餐環境簡直就像一家時髦的咖啡店，很難想像這是一家恆春在地的小吃店，看起來是不是讓人耳目一新？

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

就連牆壁內凹的部分也用一些裝飾品來點綴，充滿曲線弧度的花瓶，多肉植物盆栽和幾本外語書，感覺就像IKEA目錄才會出現的居家空間

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

櫃檯旁邊有餐具自取區和冷藏櫃，想拿飲料或餐具歡迎自己動手，結帳時記得告訴櫃檯即可

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

這邊的櫃子上則是調味料自取區，上層還有牛肉麵的最佳配角～切好的酸菜，讓客人自行取用

寶順號菜單

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

寶順號供應的主要分成麵食和飯類二種，其他還有湯品及小菜；麵食$60~220，飯類包括蓋飯、炒飯和燴飯，均一價都是$90，看起來價格還算合理

寶順號美食介紹

招牌四綜牛肉麵

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

看到菜單上有這個四綜牛肉麵$180，我就想點來吃吃看，畢竟一次就能吃到牛筋、牛腩、牛腱和牛肚，感覺挺划算的，而且他們的牛肉給得也不小氣，熬出來的湯頭清甜不死鹹，果然是老店！

經典牛肉麵

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

這個是Coco點的經典牛肉麵$130，主要差別是只有牛腩，沒有其他的肉類，如果喜歡牛腩比較Ｑ彈的口感，或者不愛吃牛筋牛肚的人，倒是可以選這一碗喔！

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

請Coco夾一塊牛腩起來讓我拍特寫，看得出來肉還不小塊，另外牛肉麵裡還加了不少白菜和紅蘿蔔，不僅配色好看，有麵有肉又有菜，吃起來還挺飽足的

寶順號小菜

屏東縣恆春鎮恆春美食｜寶順號,開業超過20年,恆春轉運站附近最美牛肉麵店

寶順號的小菜也挺多樣化的，包括皮蛋豆腐、涼拌木耳、燙青菜和綜合滷味等，價格$40~70，看你喜歡吃哪一種，配菜或配飯吃都很可以喔！吃完後再去附近吃一碗恆春著名的阿伯綠豆饌，就是完美的一餐了！

寶順號

地址：屏東縣恆春鎮中山路82號

電話：(08)889-2497

營業時間：11:00~20:00

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
chevron_left上一篇

台中市東區【台中東區】嶼里 With You｜菜單｜台中火車站早午餐｜質感風格超好拍！

 下一篇chevron_right

桃園市桃園區【桃園】「夏烏咖啡．隱身速食店二樓裡的不限時日式文青風老宅咖啡（自家烘焙/熟豆販售/純植點心/近火車站)
相關商家

寶順號

phone
place屏東縣恆春鎮中山82號
0.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
0.00
服務品質
0.00
裝潢氣氛
0.00
CP值
0.00
share place
keyboard_arrow_up