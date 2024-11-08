桃園中壢大江購物中心的

【點點心台灣 大江店】

餐點平價、選擇性多、味道也OK，

人氣必點招牌「豬仔流沙包」，

好吃、新奇、又好玩，

不定期還會推出有趣的限定餐點，

更是可愛又好拍！

來這裡家庭、朋友聚餐都合適，

喜歡港式點心的，可以來嚐嚐~

【點點心台灣 大江店】

【點點心台灣 大江店】

遊港必吃的港式點心專門店「點點心」，

於2015年首度進駐台灣，

來自香港的專業料理團隊，

點心現點即蒸，堅持原汁原味，完美呈現，

以「功夫豬大師」靈魂角色完美詮釋品牌精神，

每一道工序、每一次研發都融合傳統與創意；

目前台灣北、中、南都有分店，

讓你不用特別飛香港也能輕鬆品嚐正港好滋味！

▼點點心店內寬敞明亮，

設有2~6人的用餐座位，

公司聚餐、朋友聚會都合適。

【點點心 菜單】

以單點的菜色為主，

提供多達14類、近50幾道港式點心、佳餚，

用餐時間90分鐘，需加收10％服務費。

▶️ (點點心 菜單)

【港式凍奶茶】＄88

首先，先來杯飲料解解渴！

「港式奶茶」濃郁好喝，

是我每次來訪的必點飲料。

【豬仔流沙包】＄128

熱銷多年的呆萌造型流沙包！

小豬裡頭包著上選奶油與鹹蛋黃製作的內餡，

吃之前，要拿筷子戳它的鼻孔，先幫它快篩，

流出奶皇鼻涕，才是正確的打開方式！

【香煎蘿蔔糕】＄108

外表煎得金黃酥脆的蘿蔔糕，

入口軟嫩，吃的到蘿蔔的鮮甜與肉末的香，

沾上特調的海鮮醬及辣椒醬，

味道更豐富~超喜歡！

【金絲龍鬚蝦】＄148

口感酥香，內餡蝦肉鮮甜Q彈，

搭配生菜、沙拉醬，更增添了清爽感。

【韭黃鮮蝦粉腸】

Q彈的腸粉外皮裡，

包著鮮蝦、胡蘿蔔、芹菜等，

淋上醬油後，吃起來有鮮甜感，

雖然小了點，但味道還可以。

【松露燒賣皇】

鮮蝦搭配松露，高級感十足！

一口吃下，鮮甜中帶有濃郁的松露香氣，

味道還不錯，就是貴了點~

【XO醬豬扒撈丁】

Q彈的公仔麵，拌入師傅特製的港式XO醬, 入口微辣又開胃，

搭配煎炸至微焦酥脆的厚實豬排，味道更豐富！

【龜兔賽跑包】＄98

以龜兔賽跑為主題的童趣包子！

這一籠裡有兩種口味：

抹茶紅豆烏龜包

奶黃兔寶包

烏龜的造型還算可愛，

但兔子真的很一般，完全看不出來啊！

整體的味道也普普通通，不吃也沒差😅

【三小菠蘿油】＄128

小小的菠蘿油，擺放在一起超可愛的！

香甜的菠蘿皮，搭上鹹奶油的滋味，

雖然熱量爆表，但也甘願，

建議要趁熱吃，

才能感受到冰火交融的滋味。

【咸檸檬雪碧】

喝起來鹹甜微酸還有汽泡感，

清涼解膩超過癮！

《蛋寶543》

這一次來到桃園中壢的大江購物中心裡的

【點點心台灣 大江店】

整體的用餐感覺還行，

雖然餐點的份量小巧，但味道還ok，

人均約＄700就能吃的飽足，

是家庭用餐、朋友聚餐的好選擇，

加入會員還會贈送優惠券，更超值，

是來大江購物中心用餐的好選擇。

推薦給大家！

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