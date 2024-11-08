桃園中壢大江購物中心的
【點點心台灣 大江店】
餐點平價、選擇性多、味道也OK，
人氣必點招牌「豬仔流沙包」，
好吃、新奇、又好玩，
不定期還會推出有趣的限定餐點，
更是可愛又好拍！
來這裡家庭、朋友聚餐都合適，
喜歡港式點心的，可以來嚐嚐~
【點點心台灣 大江店】
- 地址：桃園市中壢區中園路二段501號GB樓
- 電話：03-4680345
- 營業時間：週日至週四 11:00-22:00 / 週五至週六 11:00-22:30
- 官網：https://www.dimdimsum.tw/
- FB：點點心台灣 Dimdimsum Taiwan
【點點心台灣 大江店】
遊港必吃的港式點心專門店「點點心」，
於2015年首度進駐台灣，
來自香港的專業料理團隊，
點心現點即蒸，堅持原汁原味，完美呈現，
以「功夫豬大師」靈魂角色完美詮釋品牌精神，
每一道工序、每一次研發都融合傳統與創意；
目前台灣北、中、南都有分店，
讓你不用特別飛香港也能輕鬆品嚐正港好滋味！
▼點點心店內寬敞明亮，
設有2~6人的用餐座位，
公司聚餐、朋友聚會都合適。
【點點心 菜單】
以單點的菜色為主，
提供多達14類、近50幾道港式點心、佳餚，
用餐時間90分鐘，需加收10％服務費。
▶️ (點點心 菜單)
【港式凍奶茶】＄88
首先，先來杯飲料解解渴！
「港式奶茶」濃郁好喝，
是我每次來訪的必點飲料。
【豬仔流沙包】＄128
熱銷多年的呆萌造型流沙包！
小豬裡頭包著上選奶油與鹹蛋黃製作的內餡，
吃之前，要拿筷子戳它的鼻孔，先幫它快篩，
流出奶皇鼻涕，才是正確的打開方式！
【香煎蘿蔔糕】＄108
外表煎得金黃酥脆的蘿蔔糕，
入口軟嫩，吃的到蘿蔔的鮮甜與肉末的香，
沾上特調的海鮮醬及辣椒醬，
味道更豐富~超喜歡！
【金絲龍鬚蝦】＄148
口感酥香，內餡蝦肉鮮甜Q彈，
搭配生菜、沙拉醬，更增添了清爽感。
【韭黃鮮蝦粉腸】
Q彈的腸粉外皮裡，
包著鮮蝦、胡蘿蔔、芹菜等，
淋上醬油後，吃起來有鮮甜感，
雖然小了點，但味道還可以。
【松露燒賣皇】
鮮蝦搭配松露，高級感十足！
一口吃下，鮮甜中帶有濃郁的松露香氣，
味道還不錯，就是貴了點~
【XO醬豬扒撈丁】
Q彈的公仔麵，拌入師傅特製的港式XO醬, 入口微辣又開胃，
搭配煎炸至微焦酥脆的厚實豬排，味道更豐富！
【龜兔賽跑包】＄98
以龜兔賽跑為主題的童趣包子！
這一籠裡有兩種口味：
- 抹茶紅豆烏龜包
- 奶黃兔寶包
烏龜的造型還算可愛，
但兔子真的很一般，完全看不出來啊！
整體的味道也普普通通，不吃也沒差😅
【三小菠蘿油】＄128
小小的菠蘿油，擺放在一起超可愛的！
香甜的菠蘿皮，搭上鹹奶油的滋味，
雖然熱量爆表，但也甘願，
建議要趁熱吃，
才能感受到冰火交融的滋味。
【咸檸檬雪碧】
喝起來鹹甜微酸還有汽泡感，
清涼解膩超過癮！
《蛋寶543》
這一次來到桃園中壢的大江購物中心裡的
【點點心台灣 大江店】
整體的用餐感覺還行，
雖然餐點的份量小巧，但味道還ok，
人均約＄700就能吃的飽足，
是家庭用餐、朋友聚餐的好選擇，
加入會員還會贈送優惠券，更超值，
是來大江購物中心用餐的好選擇。
推薦給大家！
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