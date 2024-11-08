每當外國朋友來台灣，或是Ruby從國外旅遊回來時，

總有一個地方是Ruby會帶他們去的，

那就是台式熱炒店。熱炒最能代表台灣的美食味道，

熱炒總是讓人不禁懷念起那熟悉的滋味。

這間漁鱻生猛現撈海鮮是住在新莊的朋友推薦給Ruby的，

如果沒喝酒的話，店的對面就有便利的中誠立體停車場，

對於開車來的朋友來說，真是相當方便。

菜單上的價格都算滿平價的，基本的熱炒、炸物、湯品，

也都會有隱藏版的菜單，都是依照當天的海鮮漁獲。

開胃小菜免費提供，當天是涼拌海帶絲，清爽又開胃，

為接下來的美味鋪陳了完美的開場，

內用的白飯是免費提供的，外帶則是一碗10元。

蚵仔酥 $150

蚵仔酥炸的外酥內嫩的口感搭配海鮮的鮮美，簡直是絕配。

糖醋排骨 $150

甜中帶酸的味道絕對是糖醋口味的美味。

炒海瓜子 $180

薑絲大腸 $120

大腸不肥膩加上薑的辛香提味，整個好開胃。

香煎豬肝 $120

香煎豬肝煎的口感非常嫩滑又香甜。

鐵板牛柳 $150

鐵板牛柳的口感偏乾有一點可惜。

水蓮 $120

Ruby第一次吃炒水蓮居然有加蛋絲，

味道的層次太雜，還是喜歡水蓮單炒最美味。

蝦仁滑蛋 $150

滑嫩的蛋液包裹著鮮甜的蝦仁，簡直是完美的結尾。

在這樣的熱炒氛圍中，不僅享受了美食，還感受到台灣的熱情與人情味。

對於來自不同國家的朋友們來說，這樣的台式熱炒不僅是一次味覺的享受，

更是了解台灣文化的一扇窗，也是Ruby心中最懷念的家鄉味。

【店家資訊】

👉漁鱻生猛現撈海鮮

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🏠新北市新莊區中誠街53巷10號(中誠立體停車場正對面)

☎️02 2998 3318

⏰PM17:00~PM01:30

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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