每當外國朋友來台灣，或是Ruby從國外旅遊回來時，
總有一個地方是Ruby會帶他們去的，
那就是台式熱炒店。熱炒最能代表台灣的美食味道，
熱炒總是讓人不禁懷念起那熟悉的滋味。
這間漁鱻生猛現撈海鮮是住在新莊的朋友推薦給Ruby的，
如果沒喝酒的話，店的對面就有便利的中誠立體停車場，
對於開車來的朋友來說，真是相當方便。
菜單上的價格都算滿平價的，基本的熱炒、炸物、湯品，
也都會有隱藏版的菜單，都是依照當天的海鮮漁獲。
開胃小菜免費提供，當天是涼拌海帶絲，清爽又開胃，
為接下來的美味鋪陳了完美的開場，
內用的白飯是免費提供的，外帶則是一碗10元。
蚵仔酥 $150
蚵仔酥炸的外酥內嫩的口感搭配海鮮的鮮美，簡直是絕配。
糖醋排骨 $150
甜中帶酸的味道絕對是糖醋口味的美味。
炒海瓜子 $180
薑絲大腸 $120
大腸不肥膩加上薑的辛香提味，整個好開胃。
香煎豬肝 $120
香煎豬肝煎的口感非常嫩滑又香甜。
鐵板牛柳 $150
鐵板牛柳的口感偏乾有一點可惜。
水蓮 $120
Ruby第一次吃炒水蓮居然有加蛋絲，
味道的層次太雜，還是喜歡水蓮單炒最美味。
蝦仁滑蛋 $150
滑嫩的蛋液包裹著鮮甜的蝦仁，簡直是完美的結尾。
在這樣的熱炒氛圍中，不僅享受了美食，還感受到台灣的熱情與人情味。
對於來自不同國家的朋友們來說，這樣的台式熱炒不僅是一次味覺的享受，
更是了解台灣文化的一扇窗，也是Ruby心中最懷念的家鄉味。
【店家資訊】
👉漁鱻生猛現撈海鮮
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🏠新北市新莊區中誠街53巷10號(中誠立體停車場正對面)
☎️02 2998 3318
⏰PM17:00~PM01:30
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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