鴨肉榮:桃園市桃園區中山路81號，電話:03 338 5928，營業時間:24小時

前陣子和桃園的朋友討論，要寫像我「基隆老味道」系列那樣介紹老店的文章。他二話不說說：「桃園大廟！」停了幾秒後，他接著說：「台灣很多老店都在廟附近，特別是賣吃的。」然後他還問我：「幾年才算老店？」我一開始想回答百年，但又覺得百年老店應該不多，於是改口說「50年吧。」結果他立刻推薦了這家他常去的鴨肉老店，說一定要來試試看！於是我們就這樣開始了這趟美食之旅！

朋友說的桃園大廟，其實就是「景福宮」，主祀開漳聖王，還有合祀玄壇元帥。這間廟始建於乾隆十年（1745年），而周邊至今還保留了些桃園老城的遺跡，也就是現在的桃園舊街區。這一帶可是桃園的發源地之一，而「鴨肉榮」就位於景福宮的斜對面，不僅24小時營業，開業至今已經超過50年了！對很多桃園人來說，這裡的鴨肉滋味就是滿滿的回憶。

店裡的環境比一般的小吃店還乾淨一點，牆上掛著創店的沿革，從一開始的創業歷程到現在的位置，看來中途還搬過幾次，最終回到現在的中山路81號。

雖然是鴨肉專賣店，但這裡的料理選擇相當多，不僅有鴨肉料理，也有豬肉等各種黑白切選項。

雖然我平時比較喜歡烤鴨，但這裡的白斬鴨肉看起來皮滑肉嫩，忍不住點了一份。入口後，果然不負盛名！尤其是鴨腿肉，皮嫩而多汁，帶有淡淡的鹹香，根本不需要加醬就很好吃。不過他們家的辣椒醬真的很驚艷，尤其和鴨皮邊上的油脂非常搭，真的是一口接一口停不下來！

好奇「兩層肉」是什麼，就點了一碗。原來這指的是台語的「離緣肉」，也就是豬背肉，吃起來帶點厚度且軟嫩，非常好吃。上頭的紅色醬料是店家自製的味噌醬，帶點甜辣，吃起來和剛剛沾鴨肉的辣醬有點像，但無論是拌著麵吃或配著肉都很搭，真的是越吃越涮嘴！

這裡的乾麵用的是沒有鹹味的油麵，和味噌醬拌在一起，風味滿分！吃的時候不禁想著桃園是否也有像台中的東泉辣椒醬或基隆的丸進甜辣醬那樣代表性的醬料？「鴨肉榮」的味噌醬或許可以成為桃園的新代表！

他們家的鴨血糕湯感覺像是薑絲下水湯，鴨血綿軟又帶點彈性，算是中規中矩，但和主打的鴨肉比起來，或許少了一點驚艷。不過若喜歡喝湯的話，還是很值得點上一碗！

鴨肉榮:桃園市桃園區中山路81號，電話:03 338 5928，營業時間:24小時

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