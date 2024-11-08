從美術館吃到文山特區的一家咖啡廳，若要我說說它哪裡吸引我？

我必須說餐點有一定的品質之外，就是舒適好聊天

所以這次與好友們的閒聊聚會，特別選在這邊放鬆好好聊

金茂宜咖啡文濱店

地址：高雄市鳳山區文濱路186號

電話：07-7776180

營業時間：8:00 -22:00

粉絲專頁：金茂宜咖啡文濱店

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位於鳳山文山特區內的文濱店附近相當好停車，開車騎車來都適宜

簡單不繁瑣的裝潢，讓人久看也不膩

一樓的室內空間簡單且明亮，二樓剛好今天包場，沒有上樓去做拍攝

平日來用餐放鬆的人也不少~

菜單給大家參考，詳細的餐點價格還是依照現場為主喔

日光岩燒五花牛定食。300元

我覺得蠻豐盛的耶！以餐廳來說這樣的份量與搭配我覺得是OK的

洋蔥拌炒了牛五花，鹹香鹹香的很下飯

搭配一顆蛋、蔬菜，豐富度十足

還有隨機小菜，若是以一般定食來說，蔬菜量是非常充足的

更厲害的是居然還有附濃湯～真的是整個SET吃下來是挺飽的狀態

法式菌菇鹹派早午餐。320元

這道為蔬食者也可以食用的早午餐組合喔

覺得金茂宜的早午餐沒有限時段真好，時時刻刻都可以吃到早午餐的幸福美好

原本以為看起來少少的，朋友不知道吃不吃得飽～

但結論是還真的吃得挺飽的呢

義式嫩煎雞腿早午餐。340元

有小孩的時候吃早午餐是一種疲憊，沒小孩的時候吃早午餐是一種享受

我今天沒有帶著小孩就是可以悠閒吃早午餐，SO happy

早午餐系列繪有附上一杯飲品，今天是烏龍茶～

不過一開始店員跟我說是會有點微甜，事實上喝起來是無糖的，所以可能需要再詢問一下

柔軟好吃又帶點Ｑ的可頌，增添不少飽足感

軟綿的炒蛋很香很嫩

搭配一點生菜沙拉，吃起來清爽感十足

這個烤過的砂糖柳橙香甜超好吃的

薯條單吃帶點微鹹的滋味，忘了可不可以再索取番茄醬？！

不過燕麥優格我就覺得滋味好、又健康！

我必須說金茂宜的早午餐拼盤真的極度彭派

最後多汁帶脆的雞腿排～真的是最最最邪惡也最好吃的啦XDDDDDD

對~無肉不歡足吃這支超滿足

金茂宜咖啡我必須說它也許不是特別驚艷，但是長久以來的中規中矩儼然成為大家聚餐的不錯選擇

想要享受悠閒又有好吃的東西可以吃？

金茂宜咖啡我推薦給大家喔