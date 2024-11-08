這間美式漢堡可以說是新莊在地最強，位在新莊體育館正對面的這間《嘿！堡哥美式火烤漢堡》店名用漢堡的英文來做諧音梗相當好記，老闆對於正宗的美式火烤漢堡相當有想法，打破平常對美式牛肉漢堡的印象，竟然結合了巧克力醬還有Oreal餅乾在漢堡中，那獨特的滋味越吃越上癮~除了漢堡外~店裡的前菜也是經過老闆精心設計!!~定期會作更換~常來也不怕吃膩，鄰近新莊體棒球場~看場棒球再來這裡點個漢堡解解饞是個不錯的選擇!!~

嘿堡哥美式火烤漢堡｜餐廳位置交通方式

嘿!堡哥就在新莊棒球場的正對面~附近離新莊捷運站步行大概10分鐘左右

店面不算大~門面設計在這條街上算是醒目。

嘿堡哥美式火烤漢堡｜Google評論

開業已經超過8年的嘿堡哥，在新莊地區已經算是老字號的美式漢堡專賣店，網路上的評價很高超過1300則分數依舊維持在4.3顆星。

店裡提供無線網路還有插座~平日來這裡用餐

再帶個筆電也可以悠哉過一下午

(很適合我~哈哈)

嘿堡哥美式火烤漢堡｜餐廳環境

一樓的座位區不多~主要都集中在地下一樓~

牆壁上貼了不少超人系列的漫畫，又添加了不少美式風格

樓下的位置大約可容納30人左右。

嘿堡哥美食火烤漢堡｜菜單

店裡主要以漢堡跟義大利麵為主，種類不算多，但是都挺有創意，幾乎都是平常美式餐廳裡比較少見的，價位部分在新北區算是合理，挺親民只要點漢堡還附上一杯40元的飲料~!!~相對划算。

嘿堡哥美式火烤漢堡｜推薦餐點

老闆推薦的水牛城雞翅~最近我很喜歡帶點酸辣的食物

可能天氣熱，酸辣的口味可以刺激食慾

(珍小姐:你的食慾已經夠好啦~~~~~~~~ )

一份六隻分量不小~130元的價位CP值挺高的啊!!~

除了水牛城醬以外還有韓式辣醬跟BBQ醬可以選~

雞翅從醃製到醬料調味全由老闆一手包辦!!~

水牛城醬料酸辣味道剛好~不容易膩口!雞翅炸的火侯也控制的不錯

肉汁都有鎖住這盤前菜幾乎是秒殺~

接下來這個是這天吃到最驚豔的一款前菜!!~

其實是看到”私房驚喜”四個字就想要點~後來聽到隔壁桌的客人也點

立馬加點一份!~

其實根本就還沒問這裡面是什麼???

結果一送上桌一行六人全部瞪大眼~這到底是什麼???

這個看起來像是放大好幾倍的大辣椒，老闆說這叫做“朱姬椒”

平常對辣椒研究不深~這個胖辣椒我還是第一次聽到

切開以後發現~裡面不單只有辣椒籽，還塞了滿滿的蒜頭 起司跟碎培根

辣椒本身幾乎沒有辣度，只有椒香氣!老闆說如果愛吃辣的話

店裡還有另一個品種可以選擇，那辣度就厲害許多

哈~我們這桌都不太吃辣~還好老闆沒有給錯~

裡面的配料讓這個胖辣椒大大加分~蒜香味搭配起司的濃郁隱約還有培根的肉香

越吃越好吃~而且個頭大~分量真的不小，大推大推~!!!

接下來要開始介紹本日的主角~火烤漢堡!!~

這天我們一行六人，總共點了4種漢堡跟1個義大利麵

想說一起分食會剛好~，結果份量比我們想像中的多好多~

果然CP值夠高~

只要點漢堡系列都會附附餐，總共有黃金脆薯 薯條 跟薯泥可以選

既然大家點的多~就通通來上一份

嘿!堡哥裡的漢堡麵包都選用蜂蜜黑麥作成，所以顏色比一般的麵包要來的黑

這樣的口味不常見阿

這個是比較常見的花生醬牛肉堡

但其實裡面的調味並不簡單~除了最上面一大球的花生醬外~

中間還加了一層切達起司醬。

恩~如果攝取熱量不夠，來上一個應該很快就補齊了!!~

減肥這種事就繼續往後延吧~~~

好吃最重要~

哈哈~原本想要來個完美的橫切面，被我的一刀給毀了

沒想到花生醬跟牛肉堡都這麼扎實，要一下切開他們還有點困難

除了漢堡肉外裡面還有大量的酸黃瓜跟生菜，但不管怎麼看這款

都是熱量十足~哈哈

嘿!堡哥的漢堡肉每塊都有5盎司~份量很實在

熟度都在5-7分左右!!~

肉汁都有鎖住，口感即使冷掉了都還保有嫩度，表現很不錯

接下來這款是店裡的人氣商品“起司醬薯餅牛肉堡”

如果不吃牛，也可以將牛肉漢堡換成雞腿排，同樣很搭

老闆說這款很意外的大家詢問度都很高，其實我也是第一眼看到就想點

因為薯餅跟漢堡結合這還沒有嘗試過

這次的橫切面就漂亮多了~最上面的是切達起司醬，再來是薯餅跟雞腿排

底下在鋪上大量的生菜

包肥程度跟上一款比也沒差多少 哈

薯餅特殊的香氣跟這個漢堡意外的合~也增添不少口感

另外這起司醬調整了濃度比例~跟上一款是不同的~

光是這部分的調整就看得出老闆的用心

雞腿肉有很濃的火烤香~雞肉肉汁很多~光是看就很誘人

我喜歡這肉醃的香味~很討喜

也很軟嫩!!~加上個頭夠大光是這個堡就快把我ko

接下來是店裡的創意系列!!~

這款是巧克力牛肉堡

把巧克力醬加在漢堡裡好像還沒見過~

漢堡肉上淋上巧克力醬再搭配多力多滋

這組合真的很妙

三款配菜中這個薯泥表現最好~

切達起司醬配上番茄~薯泥的鬆軟度有~

雖然肥~但還是一口接一口

又是個完美的切面~(大得意XDD)

這就是我每次吃飯的小確幸~只要切的漂亮擺盤漂亮

就可以拍得很開心~

巧克力醬搭配漢堡肉一開始看到會覺得很不搭~但是咬下第一口後越咬越香

巧克力香氣竟然可以跟牛肉香氣這麼合

這款沒有親自吃到真的很難想像

這款應該算是這天吃到創意度最高的一款~

這個同樣也是巧克力牛肉漢堡~但還加了的OREO

所以叫做OREO巧克力漢堡

沒錯~就是常吃的巧克力餅乾OREO

老闆建議可以加雞腿肉會更搭~所以直接換成雞腿肉

裡面真的放了炸過的OREO!!~

有吃過冰的OREO~熱的真的是頭一遭~

少了原本的酥脆口感~多了巧克力的濃郁!!~

整個一起吃~雖然吃得有點狼狽~撇開東掉西掉的問題外

這加了OREO的漢堡味道也挺對味~

光是看畫面真的很難想像~

這老闆的腦袋到底還裝了些什麼祕密武器???

連這個都可以入菜，合體以後的漢堡個頭真的頗大~

要一口咬還很有難度

這口感又比上一款巧克力漢堡要來的味道要濃~

老闆說~他會依照搭配的是牛肉還是雞肉去調整巧克力醬的濃度

巧克力醬主要是自己調配的比例，主要有加入士力價巧克力

所以可以吃到花生力的口感

鹹甜鹹甜的滋味~不得不佩服老闆的創意

最後這款是鮪魚玉米奶油義大利麵

還沒有出現在菜單上的義大利麵是老闆的新菜色

因為拍照拍的有點久~麵條有點糊掉~

但是味道還是挺不賴的~

鮪魚搭配玉米粒挺合的~奶油醬是我喜歡的口味~

雖然已經很撐但還是要硬吃上幾口

嘿!堡哥是近期吃到的漢堡店中創意滿分的火烤漢堡店!!~

可能一開始會對老闆的創意打很多問號~其實我一開始也是~

但當漢堡全部擺上桌後，吃下那第一口漢堡後，所有的問號都變成驚嘆號

怎麼可以這麼搭???怎麼可以這麼嫩???怎麼會有這種口感????

相信只要有吃過這些漢堡的朋友都會有同樣的反應

老闆的前身是個賣電腦的業務~但對吃有獨特的見解~才奮而開了這間美式漢堡專賣店

以七年級尾的年輕人來看~這樣的創新的確是可圈可點!!~

下次來到新莊~不要忘記來”嘿!堡哥”點個有別於以往的創意漢堡試試!

期待之後不定期推出的創意漢堡

嘿！堡哥美式火烤漢堡｜店家資訊

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