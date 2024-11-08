在新北就能吃到世界冠軍親自製作的拿坡里窯烤披薩，真的是太幸福了！價格也很親民，許多食材直接從義大利進口，CP值超高。這家披薩店還是新北嚴選的40家美食之一，光是在新北就有三家分店，分別位於蘆洲、三重和新莊，推薦一定要試試冠亞軍的得獎披薩，風味絕佳！

店家資訊

地址：新北市蘆洲區長安街108巷27-1號

電話：02 2848 2666

營業時間：11:30–14:30、17:00–21:00（每週二公休）



官網： Facebook｜Gino Pizza Napoletana | 立即訂位！inline 線上訂位預約

店內以義式鄉村風格為主，簡約溫馨，座位約可容納百人。

剛好是十月，整家店還布置了萬聖節裝飾，讓人感受到濃厚的節慶氛圍。

餐廳還設有兒童安全座椅，適合家庭聚餐

詳細菜單我放在最下方，線上菜單參考→這裡

正統拿坡里披薩，講究的是簡單又嚴格的規章，主要是講究天然的食材為主。在這裡可以吃到很多義大利進口的特殊蔬菜與食材，例如義大利黃辣椒就很獨特。

布拉塔起司無花果乾沙拉

新鮮的布拉塔起司從南義大利空運來台，搭配各式果乾、番茄和堅果。

布拉塔起司口感柔軟、入口即化，與微苦的生菜、甜美的果乾搭配得宜，口感層次豐富，非常清爽。

冠軍披薩「白色熱情」

這道披薩是店內的冠軍之作！選用新鮮無花果、芝麻葉和四種不同的起司，再搭配西班牙熟火腿製作而成。

每一口都是濃郁的起司香氣與麵香，無花果的甜與芝麻葉的微苦形成完美平衡，火腿的鹹香更是提升了整體風味。

亞軍披薩「那普勒斯」

這道亞軍披薩非常特別，布拉塔起司、手工香腸和義大利進口黃辣椒的組合讓人驚艷。

香腸的鹹香與辣椒的微酸甜，讓整體口感更有層次，餅皮則薄脆Q彈。

合炸海鮮

選用義大利杜蘭小麥粉製作的炸海鮮，香酥金黃、外脆內嫩，搭配新鮮海鮮，風味非常獨特。

綜合海鮮佐白花椰菜醬燉飯

這道燉飯的海鮮真的超豐盛，種類和分量都相當大方。白花椰菜醬搭配上軟中帶Q的米飯，完全保留了燉飯應有的米心口感，真的是正統風味無誤！





傳統堤拉米蘇

剛好我們點的披薩和這份堤拉米蘇，都充滿了濃郁的大人風味，尤其這堤拉米蘇的酒香非常搶眼！

每一口都能感受到酒香與咖啡香的完美融合。

奶油與濕潤蛋糕體的細膩口感也讓香濃的餘韻久久不散，這真的是傳統手作的美味，絕對必點！



附上詳細菜單給大家參考。

Gino Pizza Napoletana 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長安街108巷27-1號

電話：02 28482666

時間：11:30–14:30、17:00–21:00｜每週二公休

官網： Facebook｜Gino Pizza Napoletana | 立即訂位！inline 線上訂位預約

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