酉喜炭火燒鳥研製｜吃貨不能不知的職人級串燒，餐點種類多元又好吃，人氣深夜美食就在這！！

悠靜的忠明南路街道裡，洋溢著日式風味居酒屋，門口的植栽綠意盎然，加上門外還有休息區，遇上客滿一點也不用擔心沒地方等待！！酉喜炭火燒鳥研製的營業時間剛好就從晚餐（六點）開始跨越到深夜食堂，不管是要吃飽或小酌下都很推薦來這，畢竟菜單完全無雷絕對會讓人再回訪！！

酉喜炭火燒鳥研製所位在向上南路及忠明南路上，店門口周邊就有不少路邊停車格，然後鄰近民生路與忠明南路口附近也有個收費停車場，步行約3分鐘即可到達酉喜，但如果你本身有想要小酌一下，還是搭計程車來最方便！

(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)

酉喜炭火燒鳥研製所是家以專賣天然地雞食材為主，且在串燒部分更以高及備長炭來炭烤，除了現點現烤的串燒以外，還有不少美食料理等你來品嚐，不管是要吃飽足或是小酌酒菜通通沒問題！

(未滿18歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒)

店內充滿了日式風格的木質裝潢，在擺設上也很有特色，這邊以2-4人餐桌為主，但人多這一區還可以併桌成大長桌唷！！其實酉喜的位置不算多、所以很建議可以事先訂位、以免用餐時間久候唷！

這邊有兩桌四人沙發區，坐起來更舒適，也有點半隱密的空間XD

就算一個人來小酌放鬆也沒問題！！點幾樣串燒、炸物搭配喜愛的酒品、隨著音樂放鬆真的好愜意，加上服務店員們都很健談、就宛如朋友間的閒聊更是一點都不空虛～～

獨立包廂(10~12人)低消為16800元，很適合公司行號、親朋好友聚餐或慶生、求婚聚會、且包廂內還提供投影機及音響，就算是小型尾牙也沒問題！！因為店內只有一個包廂區、建議有需求的朋友提早打電話訂位唷！！

冰櫃內有不少日本清酒、生啤酒、梅酒、皇家禮炮等選擇相當的多，下班後帶著疲倦的心來這邊充電、點個串燒小酌一下真的很可以，但回程記得搭計程車或請店家幫忙叫代駕！

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酉喜炭火燒鳥研製所菜單，店家以專賣天然地雞食材料理為主，所以小涼很推薦大家可以把雞肉類點一輪唷！！當然在依照自已喜歡來選擇鴨、豚、羊肉、牛肉或海鮮串燒，且這邊還特別規劃出稀有珍物區(限量)，也就是串燒店很少看到的腰內肉串、扇子肉串、雞白子串等，吃串燒也少不了蔬菜類以及主食、炸物、湯品等，但最酷的是在居酒店也能吃到牛排、手作甜點等。就連家庭親子客群也都能來這輕鬆吃美食唷！！

飲品部分有很多種日本清酒可以選擇以外，還有洋酒、調酒、生啤酒、沙瓦及無酒精飲料！在酒類的部分亦可告知自己喜歡的味道、濃度再由服務人員來推薦唷！且這邊可以寄酒，就算喝不完也可以下次再來小酌唷！

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透明玻璃可以看到帥哥正在烤串燒的認真模樣！燒烤架上的食材也一點點變成垂涎的顏色、相當誘人！酉喜家的各類串燒是店內招牌，且使用備長炭，不只是考驗師傅的功力，也讓串燒多了點炭燒香氣呢~

酉喜家的特色就是使用天然地雞食材為主，且每一種雞肉部位都有建議的熟度唷！

其實雞頸肉串超費工的，所以一定要點來吃！尤其以鹽燒的方式來料理，火侯與鹽巴的份量均拿捏得很洽當，才能帶出食材的美味。這雞頸肉串口感紮實，吃起來鮮彈有嚼勁還多汁，只要吃過就會心心念念忘不了啦！

雞菲力串(明太子)：厚實的雞菲力表面擠上不少明太子醬，炙燒過帶出香氣，建議趁熱吃能感受到明太子的濃厚香氣唷！一口咬入會先衝出明太子的鹹香，再來則是肉質的柔嫩呢～

櫻桃鴨肉串，口感細膩、咀嚼間鴨肉甜味慢慢釋出，一點都沒有吃鴨肉澀澀柴柴的感覺呢

帶骨雞翼串，表皮烤的金黃香脆，內部香嫩還帶有肉汁，重點沒有過多的調味，單純的鹽燒風味、更能吃到雞肉的鮮甜~

牛肋條串，入嘴牛肉的香氣足，有嚼勁的口感，加上秘製醬料與青龍、番茄的提味更是涮嘴。

美國大生蠔，可選擇生食或烤唷！隨餐附檸檬片及特製醬料。

建議大口地將肥美的蠔肉一次入嘴，不只感受滋味鮮甜且完全沒有腥味，那肉質肥美又Q嫩的口感，每一口都超銷魂！

過往到居酒屋都是看到魚類的一夜干，小涼還是頭一次看到這雞胸一夜干，當然也要來試試囉！酉喜選用雞胸的部位，再以秘製的料理手法製作而成的雞胸一夜干！雞胸一夜干外層略帶點焦香色澤，在肉質上是呈現粉嫩色澤，這是最佳熟度5分唷！

吃起來的口感有點類似舒肥雞肉那樣軟嫩，但小凉個人又覺得比舒肥雞肉要來的在嫩口一點，且單吃風味就很足，但也可以沾上特製醬料來點不一樣的風味唷！

很酷吧！在居酒屋也能吃到美味的翼版牛排，且在擺盤上一點都不輸給專業的牛排館呢

翼板部位無筋且軟嫩適中很適合小孩跟長輩吃，亦富有自然肉香和鮮甜多汁的風味，我們今日的熟度是在五分，如果本身你敢吃再生一點或需要熟一點，再點餐時都可以跟店員說唷！！除了單吃以外還可以沾上店家自己調製的黃芥末醬，吃起來更具層次風味，且就算自己吃上一大份也不膩嘴唷！

烤好的串燒會依序送上桌來，讓顧客可以享受當下的美味！

雞腿肉蔥串，雞肉表皮烤至香酥又帶脆，肉質吃起來柔嫩加上蔥白香氣濃郁，口感不突兀相當融洽。

鹽燒豬五花起司南瓜串，以新鮮的豬五花包覆著起司及南瓜泥，所以在吃的當下會有驚喜的豐富口感，搭配了番茄更是清爽又好吃呢

紋甲花枝，花枝有先處理過在以備長炭烤，因為有切花所以在熟化所需時間越短、相對的口感也越爽脆，加上單純的鹽烤，讓花枝在入嘴後的甜味更釋放於口中！

雞肉丸串加上獨家醬料的燒烤後，單吃肉丸很有嚼勁、口感入味又紮實的肉丸子，亦可沾附著蛋液一起入口，更多了一層蛋香的濃厚滋味唷！

烤過的櫛瓜串依舊保有清脆，清甜可口!

雞小臀串，愛吃雞屁股的朋友你非點不可！店家有先將口感、味道不好的地方去除再烤，所以吃起來更無腥羶味，且外皮相當的酥香脆，不用過多的調味就好好吃囉！

這道唐揚炸雞是小凉推薦必點炸物之一，給的炸雞份量不少、還有搭配高麗菜絲、檸檬片可解膩，但重點是店家自己調製的椒麻醬更是一絕！偷偷說不只是沾上唐揚炸雞好吃，就算來一碗日本越光米飯拌著椒麻醬吃也很涮嘴，好想問這醬有沒有賣XD

唐揚炸雞看似簡單卻不平凡，一咬入嘴在酥香的外衣下，肉嫩還帶肉汁的美味令人著迷，尤其沾上椒麻醬，你會一秒愛不釋口！！

KIRIN生啤酒((375ml)，冰涼爽口的生啤酒一上桌，就立馬讓人想要先來上一大口！入口那豐盈綿細的泡沫加上細膩的麥氣，更是清爽甜潤啊～～～

（未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒）

除了酒類以外，這杯石榴沙瓦是無酒精飲料唷！且完全打破我對石榴的刻板印象，喝起來酸甜並散發獨特香氣，不僅好喝，還非常適合搭配串燒一起吃呢

香菇串是小涼很推的菇類串燒之一。因為這香菇串跟一般居酒屋不一樣、多了蔥鹽更加分。烤香菇吃起來鮮滑又軟嫩，而且非常的好吃又juicy，多了蔥鹽多了另一層風味，也讓香菇本身的甜味更釋放出來呢～

百靈菇串口感鮮美滑嫩加上沒有過多的調味，更是能吃到百靈菇類原始的風味呢！

揚出豆腐外表帶著酥脆，觸碰到鮮嫩的雞蛋豆腐時，那滑嫩的滋味與外皮成對比，不管是單吃或搭著高麗菜絲、特製醬料一起吃都很美味唷！

想不到吧！！在居酒屋內也有義式提拉米蘇，這也是店家自己手作的甜品唷！小凉個人覺得這很適合有帶小朋友來用餐的客人必點一份，提拉米蘇酒香味不明顯、且綿密的甜香味，小朋友會很喜歡唷！

第一次在居酒屋內吃到讓人想再來一份的職人手作焦糖布丁，布丁口感滑順又綿密，帶點苦甜風味的焦糖，讓布丁充滿極致豐富的層次，也讓味蕾能感受到完美的平衡，讓人在腦海裡一直回味！

說真的！小凉個人覺得酉喜炭火燒鳥研製所的餐點無論哪一道都很用心去製作，讓人吃完後很有記憶點，會想要趕快推薦給身邊的親朋好友來試試，畢竟現代人上了一天班、真的很累，需要一個好處去來解壓小酌一下麻！

（未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒）

酉喜炭火燒鳥研製所

電話：04-23010098

地址：台中市台中市西區忠明南路327號

營業時間：18:00~01:00

臉書粉絲頁：酉喜炭火燒鳥研製所

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