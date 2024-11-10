這次花東之旅我們有些點不會太遠時間上還行的就用走逛的方式前往，

話說花蓮市有一間不錯吃的刈包叫 龍大刈包 ，來去看看到底有他們家的刈包有那裡不一樣~

到 龍大刈包 店店內除了刈包之外販售的品項蠻多的還有便當與早餐。

早餐的部分飯糰也是 葷、素 都有。

來看看我們主要想品嚐的刈包，大部分刈包都是單一口味， 龍大刈包 口味選擇很多，素食款也有5種口味可以選擇，素食款如果親友有全素食者可以請老闆不要加香菜。

我們點的是 酸菜素扣肉&蒲燒鰻刈包 這兩款口味，搭配的酸菜部分不是甜的那種，是酸鹹酸鹹的，油條不韌有酥；

龍大刈包皮很澎含內餡整體看起來份量蠻大的，很有飽足感~ 下次有經過會想要再品嚐看看其它口味(❛◡❛✿)

創意刈包資訊👇👇👇

龍大刈包

地址 : 970花蓮縣花蓮市和平路395號

星期日 10:00–22:00

星期一 10:00–22:00

星期二 10:00–22:00

星期三 10:00–22:00

星期四 10:00–22:00

星期五 10:00–22:00

星期六 10:00–22:00

電話號碼： 0936 219 931

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