如果你正在東京下北澤玩，逛街逛得累了，這家「日本麺屋はやぶさ」絕對是休息並補充能量的好地方！

店家資訊

🙌Ramen Hayabusa Shimokitazawa 麺屋はやぶさ下北沢店 @hayabusa.shimokitazawa

🔸〒155-0031 東京都世田谷区北沢２丁目２９−16 マガザン下北沢 1階北側店舗

🔸11:30-15:00.17:30-21:30(一-五)、11:30-21:30(六日)

🔸Google評論分數4.1顆星(113評論)

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！ 傳送門

(建議使用Chrome瀏覽器或電腦查看)

找美食直接開啟地圖查看、點選地標還有餐廳簡單評分與詳細食記連結可以觀看～快存下連結用用跟分享給親朋好友吧！

也歡迎大家追蹤我的部落格跟 Instagram粉絲專頁、Facebook粉絲專頁～

這裡的拉麵湯頭濃郁、鮮味十足，特別是他們的濃厚オマール海老湯拉麵，蝦味爆棚，讓人每口都覺得超滿足！

價格也算合理，990日圓就能品嚐到這道海鮮風味的拉麵，搭配上他們的大潮まぜそば（960日圓），無論是湯麵還是拌麵，都是吃過一次就會想再來的美味。

間店的氣氛相當舒適，適合放鬆心情、邊吃邊享受美食。從下北澤車站走過來不遠，店內設計簡單乾淨，服務也很親切，讓人感覺像是來到朋友家的餐廳。

如果你來東京旅遊，下北澤是個不能錯過的區域，逛街、吃美食兩不誤！來這裡不僅能享受到美味的蝦味拉麵，還能感受這個潮流地區的獨特魅力。

喜歡我分享的內容的話！也請大家不吝嗇追蹤我的部落格