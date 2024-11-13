位於 桃園市龍潭區龍潭大池旁 的 「許許台菜食坊」，是今年7月新開幕的中式料理餐廳。餐廳主打多款 個人台菜定食，份量精緻、口味家常，不論是家庭聚餐還是好友相約都非常合適！如果你熱愛台菜或是想找聚餐好去處，這裡絕對值得一試。

【餐廳資訊】

店名 ：許許台菜食坊

：許許台菜食坊 地址 ：桃園市龍潭區神龍路37-2號

：桃園市龍潭區神龍路37-2號 電話 ：0926-904996

：0926-904996 營業時間 ：週一～週五11:00-14:00 / 17:00-20:00 週六～週日11:00-14:30 / 16:30-20:00

：週一～週五11:00-14:00 / 17:00-20:00 週六～週日11:00-14:30 / 16:30-20:00 無固定公休

FB ：許許•Hsu Hsu

：許許•Hsu Hsu 訂位方式：不接受訂位，僅現場候位

餐廳內部裝潢以 簡約時尚 為主，空間乾淨明亮。設有2~4人的座位區，雖然空間不算太大，但非常適合小型聚會或家庭用餐。熱門時段可能需要稍作等候，建議提早到場。

許許台菜食坊提供多樣選擇，包括 台式定食、小點、飲品 等：

低消 ：每人250元

：每人250元 用餐時間 ：90分鐘

：90分鐘 餐具自取、免收服務費

▶️(許許 菜單)

1. 孜然小炒（$290）

這款定食靈感源自新疆料理，以孜然調味的拌炒牛肉為主菜，搭配白飯與4樣家常小菜，份量豐盛又均衡。

牛肉軟嫩滑口，帶著淡淡的孜然香氣，非常下飯！

2. 香辣椒麻牛（$290）

嗜辣者的最愛！🌶 特製的香麻牛五花拌入洋蔥，辣味十足且香氣撲鼻。

放在白飯上一起享用，每口都香、麻、辣，帶來強烈的味覺刺激，配上清爽的小菜解辣剛剛好。

3. 百香果氣泡飲（$150）

炎炎夏日必點！冰涼的百香果氣泡飲香甜消暑，入口後帶來清新的酸甜滋味，特別適合作為餐後飲品。

許許台菜食坊的定食料理以 家常口味 為主，注重新鮮食材的使用與烹調方式，適合中午享用或家庭聚餐。餐後還能到龍潭大池散步，感受悠閒時光，是假日小旅行的不錯選擇。

整體消費平實，用餐氣氛也很好，難怪假日總是吸引不少人潮。如果你喜歡精緻台菜，或者想找地方與家人好友共度時光，許許台菜食坊是值得一試的好選擇！

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