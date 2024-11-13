位於 桃園市龍潭區龍潭大池旁 的 「許許台菜食坊」，是今年7月新開幕的中式料理餐廳。餐廳主打多款 個人台菜定食，份量精緻、口味家常，不論是家庭聚餐還是好友相約都非常合適！如果你熱愛台菜或是想找聚餐好去處，這裡絕對值得一試。
【餐廳資訊】
- 店名：許許台菜食坊
- 地址：桃園市龍潭區神龍路37-2號
- 電話：0926-904996
- 營業時間：週一～週五11:00-14:00 / 17:00-20:00 週六～週日11:00-14:30 / 16:30-20:00
- 無固定公休
- FB：許許•Hsu Hsu
- 訂位方式：不接受訂位，僅現場候位
餐廳內部裝潢以 簡約時尚 為主，空間乾淨明亮。設有2~4人的座位區，雖然空間不算太大，但非常適合小型聚會或家庭用餐。熱門時段可能需要稍作等候，建議提早到場。
許許台菜食坊提供多樣選擇，包括 台式定食、小點、飲品 等：
- 低消：每人250元
- 用餐時間：90分鐘
- 餐具自取、免收服務費
▶️(許許 菜單)
1. 孜然小炒（$290）
這款定食靈感源自新疆料理，以孜然調味的拌炒牛肉為主菜，搭配白飯與4樣家常小菜，份量豐盛又均衡。
牛肉軟嫩滑口，帶著淡淡的孜然香氣，非常下飯！
2. 香辣椒麻牛（$290）
嗜辣者的最愛！🌶 特製的香麻牛五花拌入洋蔥，辣味十足且香氣撲鼻。
放在白飯上一起享用，每口都香、麻、辣，帶來強烈的味覺刺激，配上清爽的小菜解辣剛剛好。
3. 百香果氣泡飲（$150）
炎炎夏日必點！冰涼的百香果氣泡飲香甜消暑，入口後帶來清新的酸甜滋味，特別適合作為餐後飲品。
許許台菜食坊的定食料理以 家常口味 為主，注重新鮮食材的使用與烹調方式，適合中午享用或家庭聚餐。餐後還能到龍潭大池散步，感受悠閒時光，是假日小旅行的不錯選擇。
整體消費平實，用餐氣氛也很好，難怪假日總是吸引不少人潮。如果你喜歡精緻台菜，或者想找地方與家人好友共度時光，許許台菜食坊是值得一試的好選擇！
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多桃園美食、龍潭美食：
[龍潭美食] 養心茶樓蔬食飲茶(名人堂花園大飯店) 蔬食料理港式飲茶 #桃園龍潭聚餐推薦 @蛋寶趴趴go
[桃園龍潭住宿] 名人堂花園大飯店 棒球名人堂 史努比主題飯店 #桃園龍潭親子飯店 @蛋寶趴趴go
[桃園美食] 饗厚牛排-桃園店 $399自助吧吃到飽 加購牛排+$49起！#桃園吃到飽 @蛋寶趴趴go
[中壢美食] 點點心台灣 大江店 超人氣港式點心 豬仔流沙包 #大江購物中心餐廳 @蛋寶趴趴go
[桃園美食] 隼居酒屋 藝文特區質感清酒吧 唎酒師給你成熟大人味！#桃園居酒屋 鳥久居酒屋新品牌 @蛋寶趴趴go
[南崁美食] 漢來上海湯包 桃園店 18摺爆汁小籠包 生煎包 台茂餐廳 #桃園蘆竹美食 @蛋寶趴趴go
[桃園南崁美食] MAGiC TOUCH点爭鮮(台茂店) 手機點餐 新幹線直送的日式壽司料理 #南崁台茂美食 @蛋寶趴趴go
[平鎮美食] 辛梅阿嬤的味道 高評價古早味懷舊小吃 必點乾麵/蝦滷飯 #桃園平鎮美食 @蛋寶趴趴go
[桃園平鎮美食] CAFE!N 硬咖啡 桃園總廠店 全台最大的白色系咖啡廳 #早午餐 下午茶推薦 @蛋寶趴趴go