哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰
今天來分享最近在蘆洲吃到得一家超好吃在地燒烤
有興趣的話就跟著我看下去吧～
🦑 海鮮類
章魚足串 $85
帶有彈性的章魚足
經過燒烤後香氣四溢
還能吃到章魚自然的鮮甜與微微的鹽味
每一口都富有嚼勁
推薦喜歡海味的朋友試試～
魷魚串 $100
魷魚經過炭火烤至微焦
鎖住鮮美的汁液
外皮帶點焦香 內部柔嫩彈牙
搭配特調醬汁更是美味
白蝦 $100
新鮮的白蝦，烤得剛剛好，蝦殼酥脆，蝦肉鮮嫩。每一隻都保有原汁原味，入口後滿嘴的海洋鮮甜。
🐮 經典推薦
沙朗牛肉 $35
精選沙朗牛肉
切成適中大小，烤得微焦
孜然羊肉 $35
採用嫩羊肉搭配香濃的孜然調味，燒烤後香氣撲鼻，不僅去腥，還增添了一分風味
🥣 甜點類
糖炸湯圓 $40
外皮酥脆，內餡軟糯，灑上糖粉，甜而不膩。炸湯圓口感層次豐富，吃起來特別滿足～
糖烤麻糬 $40
糖烤麻糬外酥內軟
香甜的糖蜜包覆著麻糬
讓每一口都充滿溫暖的甜味，適合在餐後來上一份☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆
🍠 精選小食
甘梅地瓜 $30
甘梅粉灑在熱騰騰的炸地瓜上，微酸的口感中和了地瓜的甜，讓人一口接一口停不下來。
雞腿肉 $30
肉質鮮嫩的雞腿肉，烤得香氣四溢，表皮略帶焦香，內裡保持多汁，是燒烤必點！
雞皮 $30
雞皮烤得酥脆，外層香脆又帶有油脂的香氣，非常適合搭配啤酒享用！
豆皮卷 $20
外皮微焦 內餡柔軟
很特別的豆皮卷
是一份輕巧又美味的小食
豆乾 $20
香濃的豆乾吸滿調味
炭烤後特別入味
外層帶著微微的焦香
百頁豆腐 $20
口感細嫩的百頁豆腐
經過炭火烤製後
更添一層香氣 表皮焦香
內裡軟嫩 讓人愛不釋手
糯米腸 $20
內餡扎實的糯米腸
烤至金黃微焦，散發出米香的香氣口感Q彈
是台式小吃的經典代表。
🥬 爽口蔬菜
香菇 $30
厚的香菇經過燒烤，鎖住水分和香氣，帶有自然的鮮味和豐富的口感～
櫛瓜 $30
櫛瓜切片，烤得略微焦黃，保有清爽口感，微甜不膩，特別適合當作解膩的小菜。
🍻 喝的
鯖魚鮮湯 $120
鮮美的鯖魚熬煮而成，湯頭濃郁且富含營養，特別適合天冷時來一碗，讓身心暖意十足
海尼根 $120
這個應該不用特別介紹XD
💘 邱比特招牌菜
桶仔烤雞 $320
店家的招牌燒烤料理之一
整隻烤雞經過特製桶仔燒烤皮酥肉嫩，充滿香氣🤤
我們點的是半份
對一般女生來說量很夠ㄌ✨
培根麻糬捲串 $35
將麻糬包裹在培根中 烤得微焦
培根的鹹香搭配麻糬的Q彈 甜鹹交融
是讓人驚艷的創意料理！
培根青花捲串 $35
這道結合了培根與花椰菜
花椰菜的清爽與培根的香氣完美結合，讓人一串接著一串
以上分享到這邊
宵夜不知道吃什麼的完全可以選擇這家
捷運站出口3分鐘就可以到
內用🈵$250還有免費的白飯+飲料
推薦給大家～～
📍 247新北市蘆洲區中正路292號
🚇蘆洲站