哈囉大家我是🅜🅘🅕🅕🅨🐰

今天來分享最近在蘆洲吃到得一家超好吃在地燒烤

有興趣的話就跟著我看下去吧～

🦑 海鮮類

章魚足串 $85

帶有彈性的章魚足

經過燒烤後香氣四溢

還能吃到章魚自然的鮮甜與微微的鹽味

每一口都富有嚼勁

推薦喜歡海味的朋友試試～

魷魚串 $100

魷魚經過炭火烤至微焦

鎖住鮮美的汁液

外皮帶點焦香 內部柔嫩彈牙

搭配特調醬汁更是美味

白蝦 $100

新鮮的白蝦，烤得剛剛好，蝦殼酥脆，蝦肉鮮嫩。每一隻都保有原汁原味，入口後滿嘴的海洋鮮甜。

🐮 經典推薦

沙朗牛肉 $35

精選沙朗牛肉

切成適中大小，烤得微焦

孜然羊肉 $35

採用嫩羊肉搭配香濃的孜然調味，燒烤後香氣撲鼻，不僅去腥，還增添了一分風味

🥣 甜點類

糖炸湯圓 $40

外皮酥脆，內餡軟糯，灑上糖粉，甜而不膩。炸湯圓口感層次豐富，吃起來特別滿足～

糖烤麻糬 $40

糖烤麻糬外酥內軟

香甜的糖蜜包覆著麻糬

讓每一口都充滿溫暖的甜味，適合在餐後來上一份☆*:.｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆

🍠 精選小食

甘梅地瓜 $30

甘梅粉灑在熱騰騰的炸地瓜上，微酸的口感中和了地瓜的甜，讓人一口接一口停不下來。

雞腿肉 $30

肉質鮮嫩的雞腿肉，烤得香氣四溢，表皮略帶焦香，內裡保持多汁，是燒烤必點！

雞皮 $30

雞皮烤得酥脆，外層香脆又帶有油脂的香氣，非常適合搭配啤酒享用！

豆皮卷 $20

外皮微焦 內餡柔軟

很特別的豆皮卷

是一份輕巧又美味的小食

豆乾 $20

香濃的豆乾吸滿調味

炭烤後特別入味

外層帶著微微的焦香

百頁豆腐 $20

口感細嫩的百頁豆腐

經過炭火烤製後

更添一層香氣 表皮焦香

內裡軟嫩 讓人愛不釋手

糯米腸 $20

內餡扎實的糯米腸

烤至金黃微焦，散發出米香的香氣口感Q彈

是台式小吃的經典代表。

🥬 爽口蔬菜

香菇 $30

厚的香菇經過燒烤，鎖住水分和香氣，帶有自然的鮮味和豐富的口感～

櫛瓜 $30

櫛瓜切片，烤得略微焦黃，保有清爽口感，微甜不膩，特別適合當作解膩的小菜。

🍻 喝的

鯖魚鮮湯 $120

鮮美的鯖魚熬煮而成，湯頭濃郁且富含營養，特別適合天冷時來一碗，讓身心暖意十足

海尼根 $120

這個應該不用特別介紹XD

💘 邱比特招牌菜

桶仔烤雞 $320

店家的招牌燒烤料理之一

整隻烤雞經過特製桶仔燒烤皮酥肉嫩，充滿香氣🤤

我們點的是半份

對一般女生來說量很夠ㄌ✨

培根麻糬捲串 $35

將麻糬包裹在培根中 烤得微焦

培根的鹹香搭配麻糬的Q彈 甜鹹交融

是讓人驚艷的創意料理！

培根青花捲串 $35

這道結合了培根與花椰菜

花椰菜的清爽與培根的香氣完美結合，讓人一串接著一串

以上分享到這邊

宵夜不知道吃什麼的完全可以選擇這家

捷運站出口3分鐘就可以到

內用🈵$250還有免費的白飯+飲料

推薦給大家～～

📍 247新北市蘆洲區中正路292號

🚇蘆洲站